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Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова

Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова - 17.07.2024 Украина.ру

Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова

Запад "на полях" заседаний Совета безопасности ООН зондирует почву на предмет новой возможности для переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-17T09:17

2024-07-17T09:17

2024-07-17T09:21

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"Кто сегодня встречался с Сергеем Викторовичем Лавровым — это не только представители мирового большинства, не только представители Кувейта, Бахрейна, Ирана, Венгрии, но и глава министерства иностранных дел Швейцарии. И встреча была запрошена швейцарской стороной. Вот вам и ответ на вопрос: они безусловно зондируют почву", - сказала Захарова.Она добавила, что Запад обвиняет Россию в "срыве переговоров", организует свои форматы, но пришел к пониманию, что это не работает.О фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, мария захарова, владимир зеленский, оон