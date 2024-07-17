Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова - 17.07.2024 Украина.ру
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Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова
Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова - 17.07.2024 Украина.ру
Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова
Запад "на полях" заседаний Совета безопасности ООН зондирует почву на предмет новой возможности для переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-07-17T09:17
2024-07-17T09:21
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"Кто сегодня встречался с Сергеем Викторовичем Лавровым — это не только представители мирового большинства, не только представители Кувейта, Бахрейна, Ирана, Венгрии, но и глава министерства иностранных дел Швейцарии. И встреча была запрошена швейцарской стороной. Вот вам и ответ на вопрос: они безусловно зондируют почву", - сказала Захарова.Она добавила, что Запад обвиняет Россию в "срыве переговоров", организует свои форматы, но пришел к пониманию, что это не работает.О фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, мария захарова, владимир зеленский, оон
Новости, Россия, Запад, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ООН

Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова

09:17 17.07.2024 (обновлено: 09:21 17.07.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Запад "на полях" заседаний Совета безопасности ООН зондирует почву на предмет новой возможности для переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Кто сегодня встречался с Сергеем Викторовичем Лавровым — это не только представители мирового большинства, не только представители Кувейта, Бахрейна, Ирана, Венгрии, но и глава министерства иностранных дел Швейцарии. И встреча была запрошена швейцарской стороной. Вот вам и ответ на вопрос: они безусловно зондируют почву", - сказала Захарова.
Она добавила, что Запад обвиняет Россию в "срыве переговоров", организует свои форматы, но пришел к пониманию, что это не работает.
"Никакая "формула мира" Зеленского никуда не продвинется. Она никакая не формула мира. Всё, что шло ей в поддержку: конференции, саммиты, форумы - это все пришло к абсолютному тупику", - подчеркнула Захарова.
О фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
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