Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам - 17.07.2024 Украина.ру
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Культура
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Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам
Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам - 17.07.2024 Украина.ру
Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам
Имя американского сенатора от Огайо Джея Дэвида Вэнса, пожалуй, один из самых популярных запросов в поисковых системах 16 июля
2024-07-17T05:22
2024-07-17T05:22
культура
эксклюзив
культура
сша
джей ди вэнс
республиканская партия
netflix
дональд трамп
кино
украина
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Накануне ночью по московскому времени на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп был утвержден кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки, а Вэнс был назначен вице-президентом.Имя Джея ди Вэнса до сих пор практически никому не было известно. Но те, кто пристально следят за заявлениями представителей американского истеблишмента, знают, что он холоден к помощи Украине и считает, что ей придется отказаться от части территорий, а приоритетом считает финансовую помощь Израилю для войны в секторе Газы.Зрители Netflix, впрочем, могут вспомнить о Вэнсе совсем по другой причине: в 2020 году Рон Ховард (режиссер оскороносных "Игр разума", "Кода да Винчи" и второго спин-оффа "Звездных войн" – "Хан Соло. Звездные войны: Истории") снял экранизацию биографического романа Вэнса "Элегия Хиллибили".Мемуары, ставшие бестселлером, он опубликовал в начале своей политической карьеры, в 2016 году.В фильме не только звездный актерский состав – две главные женские роли играют Эми Адамс и Гленн Клоуз, но и отмеченное критиками и Американской академией киноискусства блестящее оформление: Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл получили Оскар за лучший грим и прически, а кроме того музыку к фильму написал Ханс Циммер, о чьих достижениях даже неловко говорить. Циммер – объективно один из нескольких самых любимых и признанных кинокомпозиторов последних десятилетий.Кантри, "деревенщина", американская мечтаНе слишком понятное для русскоязызычного человека слово "хиллбилли" в английском, на самом деле, оскорбительное и унизительное, называть так точно никого не стоит. В дословном переводе это что-то вроде "деревенщина", слово пренебрежительное, относимое к бедным и малообразованным жителям сельской и горной местности, прежде всего – Аппалачских гор.И все-таки термин не так прост. Огайо, родной штат Вэнса, относится к так называемому "ржавому поясу США" – регионам, которые до экономического кризиса 70-х годов славились тяжелой промышленностью, а после него стали "депрессивными" регионами с большим количеством безработных, отчаявшихся людей, которые когда-то были шахтерами или металлургами."Хиллибили" – "жители холмов", вечно переезжающие с места на место семьи без стабильного дома и дохода, слово это стало популярно еще во время Великой депрессии, но в конце XX века приобрело и некоторый романтический налет – что-то вроде того, какими свободными, независимыми от норм общества и выделяющимися описывал в своих рассказах Максим Горький кочующих цыган.В фильме "Эллегия хиллибили", впрочем, нет ничего романтического. Фабула проста и незатейлива: Джей Ди Вэнс (взрослого героя играет Габриэль Бассо) – взрослеющий в маргинальной, неблагополучной семье мальчик, пытается вырваться из этой беспросветной жизни, получить образование в Йелльском колледже, построить со своей девушкой (Фрида Пинто) здоровые доверительные отношения и при этом не бросить семью.Большая часть фильма посвящена именно его детству, режиссер постоянно разрывает время и пространство действия, перенося зрителя из современности в прошлое и обратно, иногда – слишком часто и резко. Главной героиней, по сути, является мама Джея, Беверли, которую играет Адамс.Она – разрушающаяся по частичкам личность, неуравновешенная, истеричная, эгоистичная, принимающая наркотики. В глазах старшей сестры Джея ее оправдывает то, что их дедушка был алкоголиком и детство матери было таким же беспросветным.Бедность, скитание от дома к дому, бесчисленные мужчины матери и маргинальное общество вокруг – все, что видит мальчик до того, как оказывается в колледже.Ту самую главную идею и американскую мечту ему озвучивает любящая, но невероятно эксцентричная бабушка (в исполнении Клоуз): место рождения определяет то, кто ты есть, но ты все время делаешь выбор, как тебе жить дальше. Бабушка называет людей "хорошими терминаторами", "плохими терминаторами" и "нормальными терминаторами", признавая только тех, кто все выносит, не поддаваясь отчаянию.У старшей сестры Джея Линдси (играет Хейли Беннетт) другая философия: нужно друг друга прощать, иначе не выберешься.Американская мечтаБайопики – фильмы, основанные на биографиях известных или выдающихся людей, в последние годы набирают популярность, как в 30-40-е XX века. Чаще всего это картины о музыкантах – совсем недавно сняты Backto Black об Эми Уайнхаус, Сэма Тейлора-Джонсона, "Совершенный незнакомец" о Бобе Дилане Джеймса Мэнголда, а кроме того большой ажиотаж вызвали "Большой прыжок" Бена Аффлека, "Феррари" Майкла Манна, и многие другие.Биографические фильмы об известных американцах обладают определенной типажностью: как правило, это история волшебного успеха от нищеты до Уолл-стрит или Голливуда, история головокружительных достижений с минимальными начальными данными.Показательным в этом смысле получился фильм Хоа Ле "Безос. Человек, создавший Amazon" об одном из богатейших людей мира Джеффе Безосе, в 2023 году принявший участие в Московском международном кинофестивале.Фильм "Эллегия Хиллибили" тоже об этом: у героя все получается, несмотря ни на что: примириться с тем, кто он есть, простить мать, получить образование и работу, к которой он стремиться, а также перестать стесняться своего "деревенского" происхождения и болезни матери перед девушкой Ушей.В 2016 году после выхода книги Вэнс рассказал в интервью исследовательскому центру Гуверовский институт войны, революции и мира, что его главный интерес – культура белых американцев из рабочего класса, их кризис, их проблемы, и их достижения.Нынешнее назначение Вэнса уже связывают с чаяниями именно этой части населения США.Подробнее о Вэнсе - в материале Павла Котова От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса" на сайте Украина.ру.
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Мария Нестерова
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5
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эксклюзив, культура, сша, джей ди вэнс, республиканская партия, netflix, дональд трамп, кино, украина, израиль, крэйг адамс, феррари
Культура, Эксклюзив, культура, США, Джей Ди Вэнс, Республиканская партия, Netflix, Дональд Трамп, кино, Украина, Израиль, Крэйг Адамс, Феррари

Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам

05:22 17.07.2024
 
© imdb.com Кадр из фильма "Элегия Хиллбилли"
 Кадр из фильма Элегия Хиллбилли
© imdb.com
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Имя американского сенатора от Огайо Джея Дэвида Вэнса, пожалуй, один из самых популярных запросов в поисковых системах 16 июля
Накануне ночью по московскому времени на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп был утвержден кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки, а Вэнс был назначен вице-президентом.
Имя Джея ди Вэнса до сих пор практически никому не было известно. Но те, кто пристально следят за заявлениями представителей американского истеблишмента, знают, что он холоден к помощи Украине и считает, что ей придется отказаться от части территорий, а приоритетом считает финансовую помощь Израилю для войны в секторе Газы.
Зрители Netflix, впрочем, могут вспомнить о Вэнсе совсем по другой причине: в 2020 году Рон Ховард (режиссер оскороносных "Игр разума", "Кода да Винчи" и второго спин-оффа "Звездных войн" – "Хан Соло. Звездные войны: Истории") снял экранизацию биографического романа Вэнса "Элегия Хиллибили".
Мемуары, ставшие бестселлером, он опубликовал в начале своей политической карьеры, в 2016 году.
В фильме не только звездный актерский состав – две главные женские роли играют Эми Адамс и Гленн Клоуз, но и отмеченное критиками и Американской академией киноискусства блестящее оформление: Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл получили Оскар за лучший грим и прически, а кроме того музыку к фильму написал Ханс Циммер, о чьих достижениях даже неловко говорить. Циммер – объективно один из нескольких самых любимых и признанных кинокомпозиторов последних десятилетий.
Кантри, "деревенщина", американская мечта
Не слишком понятное для русскоязызычного человека слово "хиллбилли" в английском, на самом деле, оскорбительное и унизительное, называть так точно никого не стоит. В дословном переводе это что-то вроде "деревенщина", слово пренебрежительное, относимое к бедным и малообразованным жителям сельской и горной местности, прежде всего – Аппалачских гор.
И все-таки термин не так прост. Огайо, родной штат Вэнса, относится к так называемому "ржавому поясу США" – регионам, которые до экономического кризиса 70-х годов славились тяжелой промышленностью, а после него стали "депрессивными" регионами с большим количеством безработных, отчаявшихся людей, которые когда-то были шахтерами или металлургами.
"Хиллибили" – "жители холмов", вечно переезжающие с места на место семьи без стабильного дома и дохода, слово это стало популярно еще во время Великой депрессии, но в конце XX века приобрело и некоторый романтический налет – что-то вроде того, какими свободными, независимыми от норм общества и выделяющимися описывал в своих рассказах Максим Горький кочующих цыган.
В фильме "Эллегия хиллибили", впрочем, нет ничего романтического. Фабула проста и незатейлива: Джей Ди Вэнс (взрослого героя играет Габриэль Бассо) – взрослеющий в маргинальной, неблагополучной семье мальчик, пытается вырваться из этой беспросветной жизни, получить образование в Йелльском колледже, построить со своей девушкой (Фрида Пинто) здоровые доверительные отношения и при этом не бросить семью.
Большая часть фильма посвящена именно его детству, режиссер постоянно разрывает время и пространство действия, перенося зрителя из современности в прошлое и обратно, иногда – слишком часто и резко. Главной героиней, по сути, является мама Джея, Беверли, которую играет Адамс.
Она – разрушающаяся по частичкам личность, неуравновешенная, истеричная, эгоистичная, принимающая наркотики. В глазах старшей сестры Джея ее оправдывает то, что их дедушка был алкоголиком и детство матери было таким же беспросветным.
Бедность, скитание от дома к дому, бесчисленные мужчины матери и маргинальное общество вокруг – все, что видит мальчик до того, как оказывается в колледже.
Ту самую главную идею и американскую мечту ему озвучивает любящая, но невероятно эксцентричная бабушка (в исполнении Клоуз): место рождения определяет то, кто ты есть, но ты все время делаешь выбор, как тебе жить дальше. Бабушка называет людей "хорошими терминаторами", "плохими терминаторами" и "нормальными терминаторами", признавая только тех, кто все выносит, не поддаваясь отчаянию.
У старшей сестры Джея Линдси (играет Хейли Беннетт) другая философия: нужно друг друга прощать, иначе не выберешься.
Американская мечта
Байопики – фильмы, основанные на биографиях известных или выдающихся людей, в последние годы набирают популярность, как в 30-40-е XX века. Чаще всего это картины о музыкантах – совсем недавно сняты Backto Black об Эми Уайнхаус, Сэма Тейлора-Джонсона, "Совершенный незнакомец" о Бобе Дилане Джеймса Мэнголда, а кроме того большой ажиотаж вызвали "Большой прыжок" Бена Аффлека, "Феррари" Майкла Манна, и многие другие.
Биографические фильмы об известных американцах обладают определенной типажностью: как правило, это история волшебного успеха от нищеты до Уолл-стрит или Голливуда, история головокружительных достижений с минимальными начальными данными.
Показательным в этом смысле получился фильм Хоа Ле "Безос. Человек, создавший Amazon" об одном из богатейших людей мира Джеффе Безосе, в 2023 году принявший участие в Московском международном кинофестивале.
Фильм "Эллегия Хиллибили" тоже об этом: у героя все получается, несмотря ни на что: примириться с тем, кто он есть, простить мать, получить образование и работу, к которой он стремиться, а также перестать стесняться своего "деревенского" происхождения и болезни матери перед девушкой Ушей.
В 2016 году после выхода книги Вэнс рассказал в интервью исследовательскому центру Гуверовский институт войны, революции и мира, что его главный интерес – культура белых американцев из рабочего класса, их кризис, их проблемы, и их достижения.
Нынешнее назначение Вэнса уже связывают с чаяниями именно этой части населения США.
Подробнее о Вэнсе - в материале Павла Котова От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса" на сайте Украина.ру.
 
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