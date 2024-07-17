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Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам

Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам - 17.07.2024 Украина.ру

Американская мечта Джея Ди Вэнса. О чем рассказал фильм, снятый по его мемуарам

Имя американского сенатора от Огайо Джея Дэвида Вэнса, пожалуй, один из самых популярных запросов в поисковых системах 16 июля

2024-07-17T05:22

2024-07-17T05:22

2024-07-17T05:22

культура

эксклюзив

культура

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кино

украина

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Накануне ночью по московскому времени на съезде Республиканской партии США Дональд Трамп был утвержден кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки, а Вэнс был назначен вице-президентом.Имя Джея ди Вэнса до сих пор практически никому не было известно. Но те, кто пристально следят за заявлениями представителей американского истеблишмента, знают, что он холоден к помощи Украине и считает, что ей придется отказаться от части территорий, а приоритетом считает финансовую помощь Израилю для войны в секторе Газы.Зрители Netflix, впрочем, могут вспомнить о Вэнсе совсем по другой причине: в 2020 году Рон Ховард (режиссер оскороносных "Игр разума", "Кода да Винчи" и второго спин-оффа "Звездных войн" – "Хан Соло. Звездные войны: Истории") снял экранизацию биографического романа Вэнса "Элегия Хиллибили".Мемуары, ставшие бестселлером, он опубликовал в начале своей политической карьеры, в 2016 году.В фильме не только звездный актерский состав – две главные женские роли играют Эми Адамс и Гленн Клоуз, но и отмеченное критиками и Американской академией киноискусства блестящее оформление: Эрин Крюгер Мекаш, Патриша Дехейни и Мэттью Мангл получили Оскар за лучший грим и прически, а кроме того музыку к фильму написал Ханс Циммер, о чьих достижениях даже неловко говорить. Циммер – объективно один из нескольких самых любимых и признанных кинокомпозиторов последних десятилетий.Кантри, "деревенщина", американская мечтаНе слишком понятное для русскоязызычного человека слово "хиллбилли" в английском, на самом деле, оскорбительное и унизительное, называть так точно никого не стоит. В дословном переводе это что-то вроде "деревенщина", слово пренебрежительное, относимое к бедным и малообразованным жителям сельской и горной местности, прежде всего – Аппалачских гор.И все-таки термин не так прост. Огайо, родной штат Вэнса, относится к так называемому "ржавому поясу США" – регионам, которые до экономического кризиса 70-х годов славились тяжелой промышленностью, а после него стали "депрессивными" регионами с большим количеством безработных, отчаявшихся людей, которые когда-то были шахтерами или металлургами."Хиллибили" – "жители холмов", вечно переезжающие с места на место семьи без стабильного дома и дохода, слово это стало популярно еще во время Великой депрессии, но в конце XX века приобрело и некоторый романтический налет – что-то вроде того, какими свободными, независимыми от норм общества и выделяющимися описывал в своих рассказах Максим Горький кочующих цыган.В фильме "Эллегия хиллибили", впрочем, нет ничего романтического. Фабула проста и незатейлива: Джей Ди Вэнс (взрослого героя играет Габриэль Бассо) – взрослеющий в маргинальной, неблагополучной семье мальчик, пытается вырваться из этой беспросветной жизни, получить образование в Йелльском колледже, построить со своей девушкой (Фрида Пинто) здоровые доверительные отношения и при этом не бросить семью.Большая часть фильма посвящена именно его детству, режиссер постоянно разрывает время и пространство действия, перенося зрителя из современности в прошлое и обратно, иногда – слишком часто и резко. Главной героиней, по сути, является мама Джея, Беверли, которую играет Адамс.Она – разрушающаяся по частичкам личность, неуравновешенная, истеричная, эгоистичная, принимающая наркотики. В глазах старшей сестры Джея ее оправдывает то, что их дедушка был алкоголиком и детство матери было таким же беспросветным.Бедность, скитание от дома к дому, бесчисленные мужчины матери и маргинальное общество вокруг – все, что видит мальчик до того, как оказывается в колледже.Ту самую главную идею и американскую мечту ему озвучивает любящая, но невероятно эксцентричная бабушка (в исполнении Клоуз): место рождения определяет то, кто ты есть, но ты все время делаешь выбор, как тебе жить дальше. Бабушка называет людей "хорошими терминаторами", "плохими терминаторами" и "нормальными терминаторами", признавая только тех, кто все выносит, не поддаваясь отчаянию.У старшей сестры Джея Линдси (играет Хейли Беннетт) другая философия: нужно друг друга прощать, иначе не выберешься.Американская мечтаБайопики – фильмы, основанные на биографиях известных или выдающихся людей, в последние годы набирают популярность, как в 30-40-е XX века. Чаще всего это картины о музыкантах – совсем недавно сняты Backto Black об Эми Уайнхаус, Сэма Тейлора-Джонсона, "Совершенный незнакомец" о Бобе Дилане Джеймса Мэнголда, а кроме того большой ажиотаж вызвали "Большой прыжок" Бена Аффлека, "Феррари" Майкла Манна, и многие другие.Биографические фильмы об известных американцах обладают определенной типажностью: как правило, это история волшебного успеха от нищеты до Уолл-стрит или Голливуда, история головокружительных достижений с минимальными начальными данными.Показательным в этом смысле получился фильм Хоа Ле "Безос. Человек, создавший Amazon" об одном из богатейших людей мира Джеффе Безосе, в 2023 году принявший участие в Московском международном кинофестивале.Фильм "Эллегия Хиллибили" тоже об этом: у героя все получается, несмотря ни на что: примириться с тем, кто он есть, простить мать, получить образование и работу, к которой он стремиться, а также перестать стесняться своего "деревенского" происхождения и болезни матери перед девушкой Ушей.В 2016 году после выхода книги Вэнс рассказал в интервью исследовательскому центру Гуверовский институт войны, революции и мира, что его главный интерес – культура белых американцев из рабочего класса, их кризис, их проблемы, и их достижения.Нынешнее назначение Вэнса уже связывают с чаяниями именно этой части населения США.Подробнее о Вэнсе - в материале Павла Котова От Пенса к Вэнсу: Трамп выбрал своим вице-президентом "деревенщину" из "ржавого пояса" на сайте Украина.ру.

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