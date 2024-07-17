Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА - 17.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240717/1056286736.html
Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА
Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА - 17.07.2024 Украина.ру
Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА
В плане беспилотников в России все делают сами, нам особо никто ничего не поставляет. Все это очень непросто в условиях санкций. При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T03:45
2024-07-17T03:45
новости
украина
россия
запад
всу
бпла
беспилотники
дроны
авиация
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052530693_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_aec902bbc348a7ee65a12d4aa70c1e85.jpg
Если вспомнить, то еще больше года тому назад казался чудом сброс с "Мавика" какого-нибудь ВОГа (выстрел осколочный гранатометный. — Ред.) на голову противника. Вообще тогда казалось, что мы дошли до "стержня" беспилотной авиации, отметил сенатор.А сейчас это уже стала "бесчеловечная пилотная авиация", как мы ее называем. Беспилотники стали важнейшим фактором боевых действий, уточнил Рогозин.По сути дела, применение на фронте БПЛА - это и корректировка, и артиллерийская разведка, а также высокоточная артиллерия. Когда боеприпас называют барражирующим, то это неверно, он не барражирует, а летит конкретно на цель, добавил он.При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, сказал Рогозин."Поэтому нам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
https://ukraina.ru/20240716/1056271476.html
украина
россия
запад
сша
япония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/01/1052530693_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4dc111f2c385c55f8ae5652f734e4cc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, всу, бпла, беспилотники, дроны, авиация, вс рф, поставки, сша, япония, санкции
Новости, Украина, Россия, Запад, ВСУ, БПЛА, беспилотники, дроны, авиация, ВС РФ, поставки, США, Япония, санкции

Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА

03:45 17.07.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийБеспилотники
Беспилотники - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
Читать в
В плане беспилотников в России все делают сами, нам особо никто ничего не поставляет. Все это очень непросто в условиях санкций. При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Если вспомнить, то еще больше года тому назад казался чудом сброс с "Мавика" какого-нибудь ВОГа (выстрел осколочный гранатометный. — Ред.) на голову противника. Вообще тогда казалось, что мы дошли до "стержня" беспилотной авиации, отметил сенатор.
А сейчас это уже стала "бесчеловечная пилотная авиация", как мы ее называем. Беспилотники стали важнейшим фактором боевых действий, уточнил Рогозин.
По сути дела, применение на фронте БПЛА - это и корректировка, и артиллерийская разведка, а также высокоточная артиллерия. Когда боеприпас называют барражирующим, то это неверно, он не барражирует, а летит конкретно на цель, добавил он.
"Почему у противника до сих пор превосходство в воздухе? Ответ простой. Мы это делаем все сами, нам особенно никто ничего не поставляет, а если и поставляет, то какие-то компоненты и комплектующие. Это все очень непросто в условиях санкций", - подчеркнул военный.
При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, сказал Рогозин.
"Поэтому нам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
О том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
Роман Насонов интервью
Вчера, 04:31
Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у ДнепраНа всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, которые отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВСУБПЛАбеспилотникидроныавиацияВС РФпоставкиСШАЯпониясанкции
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы
04:00Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ
03:45Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА
03:30Рогозин рассказал, почему Сырскому нужен результат до конца осени и где Украина прячет большие резервы
03:15"Акела промахнулся": полковник запаса раскрыл, почему охрана Трампа не заметила человека с винтовкой
03:00Это безумие: Дмитрий Рогозин о том, зачем ВСУ обстреливают Энергодар и отрезают от электричества ЗАЭС
22:45Мир через силу и никакой Украины: Республиканская партия США представила программу на ближайшие годы
22:06Война за ухо Трампа
18:30Одесса сопротивляется, Лавров в Нью-Йорке. Итоги 16 июля на Украине
18:04Лавров указал на опасное заблуждение провоенной администрации Байдена
17:50"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу
17:26Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок
16:36У Байдена драма. Грег Вайнер о клоне Трампа, несущем катастрофу Украине и переговоры России
16:26Сколько русских за границей и почему им трудно попасть на родину – Шеляпина о миграции в России
16:22В ООН изучают опубликованное "Азовом"* видео с расстрелом безоружного солдата ВС РФ
16:09В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами
16:09Украина стала на 2 часа дальше от Европы: в Раде решили не переводить время
15:26Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысяче солдат за самовольное оставление воинских частей
15:00Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ
14:56Глава российского Генштаба Герасимов посетил компункт ВС РФ в зоне СВО
Лента новостейМолния