https://ukraina.ru/20240717/1056286736.html

Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА

Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА - 17.07.2024 Украина.ру

Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА

В плане беспилотников в России все делают сами, нам особо никто ничего не поставляет. Все это очень непросто в условиях санкций. При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин

2024-07-17T03:45

2024-07-17T03:45

2024-07-17T03:45

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Если вспомнить, то еще больше года тому назад казался чудом сброс с "Мавика" какого-нибудь ВОГа (выстрел осколочный гранатометный. — Ред.) на голову противника. Вообще тогда казалось, что мы дошли до "стержня" беспилотной авиации, отметил сенатор.А сейчас это уже стала "бесчеловечная пилотная авиация", как мы ее называем. Беспилотники стали важнейшим фактором боевых действий, уточнил Рогозин.По сути дела, применение на фронте БПЛА - это и корректировка, и артиллерийская разведка, а также высокоточная артиллерия. Когда боеприпас называют барражирующим, то это неверно, он не барражирует, а летит конкретно на цель, добавил он.При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, сказал Рогозин."Поэтому нам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, как НАТО создает сухопутные армии для войны с Россией - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша

https://ukraina.ru/20240716/1056271476.html

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