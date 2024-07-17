Украине поставляет весь Запад: Рогозин объяснил, почему у ВСУ сохраняется превосходство в БПЛА
В плане беспилотников в России все делают сами, нам особо никто ничего не поставляет. Все это очень непросто в условиях санкций. При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Если вспомнить, то еще больше года тому назад казался чудом сброс с "Мавика" какого-нибудь ВОГа (выстрел осколочный гранатометный. — Ред.) на голову противника. Вообще тогда казалось, что мы дошли до "стержня" беспилотной авиации, отметил сенатор.
А сейчас это уже стала "бесчеловечная пилотная авиация", как мы ее называем. Беспилотники стали важнейшим фактором боевых действий, уточнил Рогозин.
По сути дела, применение на фронте БПЛА - это и корректировка, и артиллерийская разведка, а также высокоточная артиллерия. Когда боеприпас называют барражирующим, то это неверно, он не барражирует, а летит конкретно на цель, добавил он.
"Почему у противника до сих пор превосходство в воздухе? Ответ простой. Мы это делаем все сами, нам особенно никто ничего не поставляет, а если и поставляет, то какие-то компоненты и комплектующие. Это все очень непросто в условиях санкций", - подчеркнул военный.
При этом Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, сказал Рогозин.
"Поэтому нам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
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