https://ukraina.ru/20240717/1056282201.html

Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат

Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат - 17.07.2024 Украина.ру

Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат

Армия ВСУ находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, поэтому никто не жалеет украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин

2024-07-17T05:00

2024-07-17T05:00

2024-07-17T05:00

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По мнению сенатора, сейчас идет активная фаза подготовки начала воздушной операции противника. Ожидается, что она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, добавил он.Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, отметил Рогозин.Он подчеркнул, что украинская армия находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием. Причем ВСУ отдается все, что производится в странах. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, ни в личном составе, поэтому никто не жалеет украинских солдат, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру

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новости, запад, киев, сша, всу, наступление, вооружения, боеприпасы, нато, украина, владимир зеленский