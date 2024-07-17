Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат - 17.07.2024 Украина.ру
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Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат
Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат - 17.07.2024 Украина.ру
Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат
Армия ВСУ находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, поэтому никто не жалеет украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T05:00
2024-07-17T05:00
новости
запад
киев
сша
всу
наступление
вооружения
боеприпасы
нато
украина
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По мнению сенатора, сейчас идет активная фаза подготовки начала воздушной операции противника. Ожидается, что она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, добавил он.Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, отметил Рогозин.Он подчеркнул, что украинская армия находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием. Причем ВСУ отдается все, что производится в странах. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, ни в личном составе, поэтому никто не жалеет украинских солдат, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, запад, киев, сша, всу, наступление, вооружения, боеприпасы, нато, украина, владимир зеленский
Новости, Запад, Киев, США, ВСУ, наступление, вооружения, боеприпасы, НАТО, Украина, Владимир Зеленский

Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат

05:00 17.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Армия ВСУ находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, поэтому никто не жалеет украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
По мнению сенатора, сейчас идет активная фаза подготовки начала воздушной операции противника. Ожидается, что она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, добавил он.
Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, отметил Рогозин.

"Мы исходим из того, что эта операция (наступательная операция ВСУ с применением F-16. - Ред.) должна произойти, потому что в конце этого года ожидаются президентские выборы в США. Совершенно очевидно, что [Владимир] Зеленский постарается максимально показать какой-то результат, который ему необходим для продолжения финансирования ВСУ", - указал командир подразделения.

Он подчеркнул, что украинская армия находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием.
Причем ВСУ отдается все, что производится в странах. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, ни в личном составе, поэтому никто не жалеет украинских солдат, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 04:43
Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег Рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать
 
НовостиЗападКиевСШАВСУнаступлениевооружениябоеприпасыНАТОУкраинаВладимир Зеленский
 
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