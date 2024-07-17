Рогозин: Киев готовится к воздушной операции с F-16, чтобы до осени показать Западу какой-то результат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 58 омбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Армия ВСУ находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, поэтому никто не жалеет украинских солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
По мнению сенатора, сейчас идет активная фаза подготовки начала воздушной операции противника. Ожидается, что она будет связана с поступлением в ВСУ не менее 60 самолетов F-16, которые являются носителями ракетного оружия, добавил он.
Есть разные оценки того, когда может начаться такая операция. Но уже в августе-сентябре следует ждать активизации боевых действий на нашем участке, отметил Рогозин.
"Мы исходим из того, что эта операция (наступательная операция ВСУ с применением F-16. - Ред.) должна произойти, потому что в конце этого года ожидаются президентские выборы в США. Совершенно очевидно, что [Владимир] Зеленский постарается максимально показать какой-то результат, который ему необходим для продолжения финансирования ВСУ", - указал командир подразделения.
Он подчеркнул, что украинская армия находится на полном содержании Запада, по большому счету, это наемная армия НАТО, напичканная самым современным оружием.
Причем ВСУ отдается все, что производится в странах. У них нет недостатка ни в боеприпасах, ни в вооружении, ни в личном составе, поэтому никто не жалеет украинских солдат, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
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