https://ukraina.ru/20240716/1056267305.html

"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам

"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам - 16.07.2024 Украина.ру

"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам

В украинском экспертном сообществе задумались, нет ли украинского следа в покушении на Трампа, и действительно ли большинство украинцев хотят продолжения войны.

2024-07-16T05:42

2024-07-16T05:42

2024-07-16T05:42

эксклюзив

сша

дональд трамп

покушение

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вооруженные силы украины

евгений дикий

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Продолжают обсуждать детали покушения на Дональда Трампа. Этот выстрел сделал Трампа национальным героем, которого сам "Господь сохранил", и теперь шансы Трампа на победу резко выросли, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он напомнил, что в своё время покушение на Рейгана (тот был тяжело ранен) "дало ему 22%".Бортник выразил уверенность в том, что это было действительно покушение, разыгрывать такой номер — смертельно опасно. Главный вопрос в том, был ли это акт индивидуального террора или же это был заказ, сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.Стрелок убит и ничего уже не расскажет. Но, если это был заказ, то попытка покушения может повториться, считает Бортник. По его словам, это радикализирует и самого Трампа и усилит поляризацию американского общества. Вообще, по словам эксперта, выборы в США превратились из состязания политиков в войну на уничтожение, в которой нет красных линий. Чем-то это напоминает политические процессы на Украине.Появилась даже версия причастности Киева к покушению. Её озвучил в своём видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он предположил, что в данном случае действовал не безумец-одиночка, но могли, например, в Киеве попытаться сделать такой своеобразный "подарок Байдену".Тем более, что у Зеленского и компании — и у тех, кто за ними стоит - ничего хорошего от Трампа не ждут, его приход означает полное их исчезновение с кровавых театральных подмостков, отметил эксперт. Он высказал уверенность в том, что при расследовании этого покушения обнаружится много интересного.Много интересного украинцы узнают уже сейчас от своих же руководителей. Те сообщают им, например, что на пенсии гражданам особо рассчитывать не стоит — откладывайте сами что сможете. С таким посылом выступила в эфире первый заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак.По её словам, "украинская нация стареет", сейчас 18% населения в возрасте 65 и старше, а соотношение работающих и пенсионеров — один к одному.То есть, уже сейчас один налогоплательщик содержит одного пенсионера, заявила Марчак, добавив, что в будущем демографическая ситуация будет только ухудшаться. По её мнению, выход в том, чтобы украинцы как можно позже выходили на пенсию и откладывали на старость сами: "каждый человек сам отвечает за то, какой размер пенсии у него будет, сколько он себе за жизнь накопит".Комментируя это заявление, ведущий блога "Европа для украинцев" задал логичный вопрос - почему же тогда деньги из зарплат украинцев уходят в Пенсионный фонд, если они должны копить на пенсию сами, а ПФ обеспечит — если вообще обеспечит - лишь минималку?Но вообще надо привыкать к мысли, что "заслуженного отдыха" не будет. "Мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы можем", - напутствовала сограждан первый замминистра соцполитики.Ранее министр соцполитики Украины Оксана Жолнович заявила, что нужно пересмотреть порядок социальных выплат, поскольку те "не всегда могут быть обеспечены финансовым ресурсом". В результате выплаты могут сделать временными. Странно, что на зарплаты самих министров и их замов финансов до сих пор хватает...Обсуждается ещё один актуальный вопрос: хотят люди на Украине войны или мира. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий напомнил об истории с группой блогеров-миллионников, которые заявили о необходимости остановить войну, но затем изменили мнение после бесед с сотрудниками СБУ."Понятно, почему они изменили свою риторику — ну, потому что процесс запугивания и воздействия, он имеет свой эффект", - сказал Дикий в эфире интернет-канала Politeka.Он обратил внимание на то, как всё происходило: когда эти блогеры говорили, что нужно прекращать войну, то "очень сильно поддержали эту тему в соцсетях обычные люди". Затем подобрали блогеров, обслуживающих власть, и те начали хейтить блогеров, которые говорили о мире. А люди в соцсетях начали хейтить этих хейтеров, отметил Дикий, добавив, что всё это говорит об одном: о том, что общество настроено иначе, чем настроена украинская власть.Дикий подчеркнул, что в наше время заткнуть рот могут любому и под любым предлогом, причину придумают. Но вся эта история с блогерами показывает, что "люди устали от войны, от того ужаса, в котором мы живём, запрос на мир в обществе очень высок...".Это подтверждается результатами социологического опроса, проведённого Центром Разумкова: 43.9% украинцев заявили, что пришло время для мирных переговоров с РФ, не согласны с этим 35% респондентов, ещё 21.1% не смогли ответить.Больше всех хотят воевать блогеры, активисты и политики, оповещающие народ о своём потенциальном героизме из безопасных студий. А те, кто ближе к войне, иногда пересматривают свои взгляды, причём кардинально. Недавно семеро военнослужащих ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу в Одесской области, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление. В результате пограничники отступили, понеся потери", - рассказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что известны переходы границы самими украинскими пограничниками "по предварительной договорённости с коллегами с другой стороны".Координатор подполья отметил, что в начале июля на Закарпатье таким образом полроты ушло в Венгрию. По словам Лебедева, украинскими властями "подобные случаи тщательно скрываются".О насущном. Оппозиционные украинские интернет-каналы советуют украинцам уже сейчас готовиться к трудной зиме самостоятельно.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность".

https://ukraina.ru/20240714/1056244100.html

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Сергей Зуев

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