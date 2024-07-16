"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам - 16.07.2024 Украина.ру
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"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам
"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам - 16.07.2024 Украина.ру
"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам
В украинском экспертном сообществе задумались, нет ли украинского следа в покушении на Трампа, и действительно ли большинство украинцев хотят продолжения войны.
2024-07-16T05:42
2024-07-16T05:42
эксклюзив
сша
дональд трамп
покушение
украина
эксперты
пенсионеры
пенсионные фонды
вооруженные силы украины
евгений дикий
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Продолжают обсуждать детали покушения на Дональда Трампа. Этот выстрел сделал Трампа национальным героем, которого сам "Господь сохранил", и теперь шансы Трампа на победу резко выросли, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он напомнил, что в своё время покушение на Рейгана (тот был тяжело ранен) "дало ему 22%".Бортник выразил уверенность в том, что это было действительно покушение, разыгрывать такой номер — смертельно опасно. Главный вопрос в том, был ли это акт индивидуального террора или же это был заказ, сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.Стрелок убит и ничего уже не расскажет. Но, если это был заказ, то попытка покушения может повториться, считает Бортник. По его словам, это радикализирует и самого Трампа и усилит поляризацию американского общества. Вообще, по словам эксперта, выборы в США превратились из состязания политиков в войну на уничтожение, в которой нет красных линий. Чем-то это напоминает политические процессы на Украине.Появилась даже версия причастности Киева к покушению. Её озвучил в своём видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он предположил, что в данном случае действовал не безумец-одиночка, но могли, например, в Киеве попытаться сделать такой своеобразный "подарок Байдену".Тем более, что у Зеленского и компании — и у тех, кто за ними стоит - ничего хорошего от Трампа не ждут, его приход означает полное их исчезновение с кровавых театральных подмостков, отметил эксперт. Он высказал уверенность в том, что при расследовании этого покушения обнаружится много интересного.Много интересного украинцы узнают уже сейчас от своих же руководителей. Те сообщают им, например, что на пенсии гражданам особо рассчитывать не стоит — откладывайте сами что сможете. С таким посылом выступила в эфире первый заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак.По её словам, "украинская нация стареет", сейчас 18% населения в возрасте 65 и старше, а соотношение работающих и пенсионеров — один к одному.То есть, уже сейчас один налогоплательщик содержит одного пенсионера, заявила Марчак, добавив, что в будущем демографическая ситуация будет только ухудшаться. По её мнению, выход в том, чтобы украинцы как можно позже выходили на пенсию и откладывали на старость сами: "каждый человек сам отвечает за то, какой размер пенсии у него будет, сколько он себе за жизнь накопит".Комментируя это заявление, ведущий блога "Европа для украинцев" задал логичный вопрос - почему же тогда деньги из зарплат украинцев уходят в Пенсионный фонд, если они должны копить на пенсию сами, а ПФ обеспечит — если вообще обеспечит - лишь минималку?Но вообще надо привыкать к мысли, что "заслуженного отдыха" не будет. "Мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы можем", - напутствовала сограждан первый замминистра соцполитики.Ранее министр соцполитики Украины Оксана Жолнович заявила, что нужно пересмотреть порядок социальных выплат, поскольку те "не всегда могут быть обеспечены финансовым ресурсом". В результате выплаты могут сделать временными. Странно, что на зарплаты самих министров и их замов финансов до сих пор хватает...Обсуждается ещё один актуальный вопрос: хотят люди на Украине войны или мира. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий напомнил об истории с группой блогеров-миллионников, которые заявили о необходимости остановить войну, но затем изменили мнение после бесед с сотрудниками СБУ."Понятно, почему они изменили свою риторику — ну, потому что процесс запугивания и воздействия, он имеет свой эффект", - сказал Дикий в эфире интернет-канала Politeka.Он обратил внимание на то, как всё происходило: когда эти блогеры говорили, что нужно прекращать войну, то "очень сильно поддержали эту тему в соцсетях обычные люди". Затем подобрали блогеров, обслуживающих власть, и те начали хейтить блогеров, которые говорили о мире. А люди в соцсетях начали хейтить этих хейтеров, отметил Дикий, добавив, что всё это говорит об одном: о том, что общество настроено иначе, чем настроена украинская власть.Дикий подчеркнул, что в наше время заткнуть рот могут любому и под любым предлогом, причину придумают. Но вся эта история с блогерами показывает, что "люди устали от войны, от того ужаса, в котором мы живём, запрос на мир в обществе очень высок...".Это подтверждается результатами социологического опроса, проведённого Центром Разумкова: 43.9% украинцев заявили, что пришло время для мирных переговоров с РФ, не согласны с этим 35% респондентов, ещё 21.1% не смогли ответить.Больше всех хотят воевать блогеры, активисты и политики, оповещающие народ о своём потенциальном героизме из безопасных студий. А те, кто ближе к войне, иногда пересматривают свои взгляды, причём кардинально. Недавно семеро военнослужащих ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу в Одесской области, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление. В результате пограничники отступили, понеся потери", - рассказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что известны переходы границы самими украинскими пограничниками "по предварительной договорённости с коллегами с другой стороны".Координатор подполья отметил, что в начале июля на Закарпатье таким образом полроты ушло в Венгрию. По словам Лебедева, украинскими властями "подобные случаи тщательно скрываются".О насущном. Оппозиционные украинские интернет-каналы советуют украинцам уже сейчас готовиться к трудной зиме самостоятельно.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность".
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, дональд трамп, покушение, украина, эксперты, пенсионеры, пенсионные фонды, вооруженные силы украины, евгений дикий, руслан бортник, сбу
Эксклюзив, США, Дональд Трамп, покушение, Украина, эксперты, пенсионеры, пенсионные фонды, Вооруженные силы Украины, Евгений Дикий, Руслан Бортник, СБУ

"Люди устали от того ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам

05:42 16.07.2024
 
© AFP2024 / ROMAN PILIPEY
- РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AFP2024 / ROMAN PILIPEY
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе задумались, нет ли украинского следа в покушении на Трампа, и действительно ли большинство украинцев хотят продолжения войны.
Продолжают обсуждать детали покушения на Дональда Трампа. Этот выстрел сделал Трампа национальным героем, которого сам "Господь сохранил", и теперь шансы Трампа на победу резко выросли, считает украинский политолог Руслан Бортник. Он напомнил, что в своё время покушение на Рейгана (тот был тяжело ранен) "дало ему 22%".
Бортник выразил уверенность в том, что это было действительно покушение, разыгрывать такой номер — смертельно опасно. Главный вопрос в том, был ли это акт индивидуального террора или же это был заказ, сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka.
Стрелок убит и ничего уже не расскажет. Но, если это был заказ, то попытка покушения может повториться, считает Бортник. По его словам, это радикализирует и самого Трампа и усилит поляризацию американского общества. Вообще, по словам эксперта, выборы в США превратились из состязания политиков в войну на уничтожение, в которой нет красных линий. Чем-то это напоминает политические процессы на Украине.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2024
14 июля, 11:35
Покушение на Трампа: версии, прогнозыНа кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение. На митинге в Пенсильвании в него стреляли. Снайпер попал в ухо, Трамп – жив. Погиб один сторонник-республиканец в толпе и один ранен. Сам киллер ликвидирован. Белый дом и президент Джо Байден осудили произошедшее.
Появилась даже версия причастности Киева к покушению. Её озвучил в своём видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он предположил, что в данном случае действовал не безумец-одиночка, но могли, например, в Киеве попытаться сделать такой своеобразный "подарок Байдену".
Тем более, что у Зеленского и компании — и у тех, кто за ними стоит - ничего хорошего от Трампа не ждут, его приход означает полное их исчезновение с кровавых театральных подмостков, отметил эксперт. Он высказал уверенность в том, что при расследовании этого покушения обнаружится много интересного.
Много интересного украинцы узнают уже сейчас от своих же руководителей. Те сообщают им, например, что на пенсии гражданам особо рассчитывать не стоит — откладывайте сами что сможете. С таким посылом выступила в эфире первый заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак.
По её словам, "украинская нация стареет", сейчас 18% населения в возрасте 65 и старше, а соотношение работающих и пенсионеров — один к одному.
То есть, уже сейчас один налогоплательщик содержит одного пенсионера, заявила Марчак, добавив, что в будущем демографическая ситуация будет только ухудшаться. По её мнению, выход в том, чтобы украинцы как можно позже выходили на пенсию и откладывали на старость сами: "каждый человек сам отвечает за то, какой размер пенсии у него будет, сколько он себе за жизнь накопит".
Комментируя это заявление, ведущий блога "Европа для украинцев" задал логичный вопрос - почему же тогда деньги из зарплат украинцев уходят в Пенсионный фонд, если они должны копить на пенсию сами, а ПФ обеспечит — если вообще обеспечит - лишь минималку?
киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19 июня, 05:17
Возвращение в концлагерь и истребление пенсионеров. Украинские эксперты о перспективах страныНа Украине думают над тем, с какими сложностями придется столкнуться в будущем при восстановлении страны, и обсуждают, хватит ли для этого рабочих рук. Рассуждают и о том, чего ожидать старшему поколению, которое уже отработало своё или вот-вот отработает
Но вообще надо привыкать к мысли, что "заслуженного отдыха" не будет. "Мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы можем", - напутствовала сограждан первый замминистра соцполитики.
Ранее министр соцполитики Украины Оксана Жолнович заявила, что нужно пересмотреть порядок социальных выплат, поскольку те "не всегда могут быть обеспечены финансовым ресурсом". В результате выплаты могут сделать временными. Странно, что на зарплаты самих министров и их замов финансов до сих пор хватает...
Обсуждается ещё один актуальный вопрос: хотят люди на Украине войны или мира. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий напомнил об истории с группой блогеров-миллионников, которые заявили о необходимости остановить войну, но затем изменили мнение после бесед с сотрудниками СБУ.
"Понятно, почему они изменили свою риторику — ну, потому что процесс запугивания и воздействия, он имеет свой эффект", - сказал Дикий в эфире интернет-канала Politeka.
Он обратил внимание на то, как всё происходило: когда эти блогеры говорили, что нужно прекращать войну, то "очень сильно поддержали эту тему в соцсетях обычные люди". Затем подобрали блогеров, обслуживающих власть, и те начали хейтить блогеров, которые говорили о мире. А люди в соцсетях начали хейтить этих хейтеров, отметил Дикий, добавив, что всё это говорит об одном: о том, что общество настроено иначе, чем настроена украинская власть.
Дикий подчеркнул, что в наше время заткнуть рот могут любому и под любым предлогом, причину придумают. Но вся эта история с блогерами показывает, что "люди устали от войны, от того ужаса, в котором мы живём, запрос на мир в обществе очень высок...".
Это подтверждается результатами социологического опроса, проведённого Центром Разумкова: 43.9% украинцев заявили, что пришло время для мирных переговоров с РФ, не согласны с этим 35% респондентов, ещё 21.1% не смогли ответить.
"Не смотря на давление и государственно-репрессивное неодобрение позиции "за мирные переговоры", даже соросята вынуждены показывать, что сторонников мира больше чем сторонников войны. Реально, по разговорам ситуация 80/20, но многие боятся отвечать правдиво", - комментирует итоги опроса телеграм-канал ЗеРада.
Больше всех хотят воевать блогеры, активисты и политики, оповещающие народ о своём потенциальном героизме из безопасных студий. А те, кто ближе к войне, иногда пересматривают свои взгляды, причём кардинально. Недавно семеро военнослужащих ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу в Одесской области, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление. В результате пограничники отступили, понеся потери", - рассказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что известны переходы границы самими украинскими пограничниками "по предварительной договорённости с коллегами с другой стороны".
Координатор подполья отметил, что в начале июля на Закарпатье таким образом полроты ушло в Венгрию. По словам Лебедева, украинскими властями "подобные случаи тщательно скрываются".
О насущном. Оппозиционные украинские интернет-каналы советуют украинцам уже сейчас готовиться к трудной зиме самостоятельно.
"Необходимо перестать надеяться на власть, на Банковой решают свои вопросы, а до простых украинцев нет сейчас дела, нужно продолжать войну. Этот пост мы пишем для всех граждан, особенно у кого дети и старые родители, необходимо уже сейчас готовить дома в селах и запасаться дровами/едой и теплыми вещами", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".

Авторы канала призывают: "Главное пережить зиму, а дальше все изменится и есть шанс на мир на нашей земле, не верьте политикам и чиновникам, особенно пропагандистам, займитесь своей жизнью сами".
Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в материале "Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность".
 
ЭксклюзивСШАДональд ТрамппокушениеУкраинаэкспертыпенсионерыпенсионные фондыВооруженные силы УкраиныЕвгений ДикийРуслан БортникСБУ
 
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