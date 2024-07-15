https://ukraina.ru/20240715/1056228797.html

Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность

Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность - 15.07.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность

Желание закончить войну на любых условиях нарастает внутри украинского общества. Даже с учетом потери территории, изменения статуса растет число тех, кто допускает отказ от европейского вектора развития страны, рассматривает поворот в сторону России, принятие этого как неизбежности.

2024-07-15T05:01

2024-07-15T05:01

2024-07-15T05:01

интервью

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

петр порошенко

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив.Служба внешней разведки России опубликовала рассекреченную шифротелеграмму о том, что Запад ищет замену Владимиру Зеленскому. В список украинских политиков, с которыми ведется работа, попали глава Офиса президента Андрей Ермак, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, Петр Порошенко и Виталий Кличко.- Михаил, кто из этих персоналий мог бы сесть в кресло руководителя Украины?- Не нужно быть Службой внешней разведки, чтобы эти фамилии назвать. Любая бабушка на скамейке в Киеве или Москве сможет это сделать. Это не претензии к нашей СВР, но при всей обильности скамейки запасных на Украине есть понятный круг людей, которые имеют реальную поддержку извне. И в той или иной конфигурации могут возглавить то, что останется от Украины по итогам СВО.Когда история нынешней антироссийской Украины закончится, в этом списке не будет перечисленных людей. Если же говорить о том, что какой-то огрызок нынешней русофобской Украины, в каком бы статусе они ни была, сохранится, то из этого можно изъять Петра Порошенко. Потому что конфигурация его отношений с Демократической партией США такова, что у него есть неформальный запрет на лидерскую позицию. То есть на присутствие в политике и собственную фракцию – да, на сохранение активов – да, но не на президентство.Паритет был четко определен после избрания Зеленского, когда концептуально была сформулирована одна идея — что администрация Зеленского не преследует Порошенко, а он не претендует на президентский пост. Может быть всякое, но его перспективы я оцениваю, как невысокие.Если говорить о Виталии Кличко, то он имеет серьезную поддержку среди республиканцев и в Европе, но не думаю, что Кличко способен претендовать на президентскую позицию. Согласно социологическим замерам он воспринимается как мэр города и не столько политиком, сколько иконой украинского спорта. Президентского рейтинга и электоральности у него нет. Не думаю, что он может возглавить страну. Какую-то коалицию да, но вряд ли он откажется от такого сладкого места, как мэрство в Киеве.Ермак сейчас находится в конфликтной ситуации с США. Он не хочет исполнять их требования, которые звучат с осени 2023 года, о замене главы Кабмина Дениса Шмыгаля на Оксану Маркарову. В отношении двух его замов, Татарова и Шурмы, разработан пакет персональных санкций в США, но они еще пока не учреждены. Пока это инструмент давления со стороны Госдепа. Я бы не рассматривал Ермака как компромиссный вариант. Как сиамский брат-близнец он связан с Зеленским. Даже в глазах его кураторов из Британии.Если говорить о Залужном, то на данном этапе он сдался. Он долго сопротивлялся отъезду в Лондон, и уже появилась информация о том, что он передал верительные грамоты. В среднесрочной перспективе он не будет участником украинского политического процесса.Разумков давно рассматривается как перспективный политик. Дима обладает качествами, отвечающими этой позиции, немножко труслив, но это другой вопрос… Но опять же он не является политическим тяжеловесом. Компромиссный договор в отношении него возможен. У него давно построены отношения с самыми разными финансово-промышленными группами. Он был на содержании у Порошенко, но уже больше года Порошенко прекратил эту историю. Сейчас идут переговоры с Тимошенко и некоторыми финансово-промышленными группами о поддержке Разумкова. Я бы рассматривал его кандидатуру, если бы был спокойный избирательный процесс, у него есть потенциал.Но я бы скорее рассмотрел людей из силового спектра. Искать потенциальных военных или переходных лидеров нужно среди Буданова*, Умерова, потому что электорального процесса на Украине я пока не вижу. Если будут настойчивые требования Запада, Ермак и Зеленский на это не пойдут. До весны-лета следующего года если и возможна замена Зеленского, то это будет силовой путь. Электорального сценария замены или возможности его добровольного ухода я не вижу.- Как отразятся выборы президента США на политическом процессе на Украине?- Мы уже видели, как итоги предыдущих выборов, когда Трамп стал президентом, отразились на украинской действительности. На сегодняшний день можно говорить, что у Трампа есть перспективы возглавить государство.На европейском направлении Украина после 2014 года оставалась в фокусе внимания Госдепа, но пришло к тому, что США утратили операционный контроль. Посла США на Украине не было больше года, была только поверенная в делах. И это был тот момент, когда британцы перехватили управление ситуацией.Поэтому ежели Трамп станет президентом, а вероятность этого больше, чем у демократического кандидата, то это приведет к изменению формата взаимоотношений между Вашингтоном и Киевом. Каковы будут эти изменения? Ситуация сейчас другая, и Трамп будет вынужден погрузиться в украинский кейс. Но поскольку он любит идти против ветра и Индо-Пацифика для него важнее, то он постарается скорее из него выйти.- Прошедший саммит НАТО как раз и показал, что Азиатско-Тихоокеанский регион важнее, чем украинское направление?- Есть примечательное мнение, и я с ним полностью согласен, что этот саммит при всей помпезности, при опереточной встроенности в избирательную кампанию Байдена был подстройкой западных лидеров под будущего Трампа. И пункт про Китай в итоговом документе это реверанс в сторону будущего президента Трампа. Смена фокуса внимания неизбежна, даже если непостижимым образом победит демократический кандидат.- После недавней массированной ракетной атаки на военные объекты Украины ряд популярных украинских блогеров выступили с требованием прекратить войну. Является ли это показателем усталости общества от войны и его готовности принять мирное решение конфликта?- То, что настроения меняются, фиксирует даже кривая открытая социология КМИС и Центра Разумкова. Перелом в настроениях — это неудавшееся наступление ВСУ в прошлом году. Это нисходящий тренд. Растет тревожность, неудовлетворенность ситуацией, галопирующе растет доля тех, кто считает, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении.Пока трудно понять, насколько спонтанна была история с этими заявлениями блогеров. Я склонен, как ни странно, солидаризироваться со Службой безопасности Украины, что это все-таки спланированная история, потому что она контроверсийная для информационного пространства Украины. Но то, что это удар по настроению людей, это очевидно.Можно точно говорить, что желание с украинской стороны закончить всю эту историю на любых условиях, принимая любой итог, и проявлять инициативу в этом - нарастает внутри общества. С учетом потери территории, изменения статуса растет доля тех, кто допускает отказ от европейского вектора развития страны, рассматривает поворот в сторону России, принятие этого как неизбежности, посмотреть, что будет дальше.Я эту историю наблюдал в 2010 году при избрании Януковича, когда вся "оранжевая" общность после краха президента Ющенко, хотела посмотреть, как оно будет, когда донецкие станут главными в стране. Такие подспудные настроения вижу сейчас у украинцев в отношении России. Растет готовность принять неизбежное.- А в армии, которая, как известно, слепок общества, растет желание воткнуть штык в землю?- Офис Зеленского проводит определённые исследования в армии. Но армия — это даже не слепок общества, это лакмусовая бумажка. Там все социологические экстремумы, крайности мнений, восприятий, интерпретаций отражены еще более ярко. Потому что люди находятся не просто в тревожном состоянии, а в состоянии измененного сознания. Если бы появилась открытая социология, мы бы увидели бурю эмоций.Оптимизмом там не обладает никто. Кто-то из остатков ультрадикалов склонны валить все на неэффективность, недостаточную патриотичность, коррумпированность власти и военного руководства.Основная же масса бедолаг, наловленных людоловами, тяжело контуженые жизнью люди, для них все абсолютно беспросветно. Никакого военного ража там нет, возможно, он и возникает в условиях боя, но в целом настроения там макабрические, выражаясь политико-философским языком.- Можно сделать предположение о сроках, когда произойдет взрыв этого котла?- Заблуждение полагать, что это приведет к военному или человеческому бунту. Страна и изрядная доля военных это люди, которые пытаются скрыться во внутренней миграции. Отстраниться и жить сегодняшним днем. Это не та мотивация, которая приводит к революциям. Избыточная усталость, которая присутствует у обывателя, чиновника и военного. Если и будут какие-то перемены, они будут инспирированы извне. Потенциала сопротивления происходящему в стране я не вижу.*Признан террористом и экстремистом в РФО том, как Джо Байден переименовал Владимира Зеленского - Зеленский чуть не стал "Путиным" и хочет поменять Байдена на Трампа. Получается не очень.

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, вооруженные силы украины, служба внешней разведки