НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политолог - 16.07.2024 Украина.ру
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НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политолог
НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политолог - 16.07.2024 Украина.ру
НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политолог
За 75 лет существования НАТО не спланировала ни одной безупречной операции: всегда хаос, разрушения, деструкция. На это указал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
2024-07-16T05:23
2024-07-16T05:23
новости
дмитрий выдрин
эммануэль макрон
олаф шольц
нато
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"Эммануэль Макрон считает, что это организация без мозгов. Олаф Шольц намекает, что это сообщество без воли. Байден полагает, что это альянс без цели. Да, конечно, есть психологическое правило, согласно которому субъекты приписывают изучаемому объекту собственные недостатки. Но в данном случае я готов со многими [заявлениями] согласиться", - сыронизировал Выдрин.Он указал, что альянс за 75 лет не спланировал ни одной безупречной операции. Всегда хаос, разрушения, деструкция."Это что касается "мозгов"", - пояснил политолог.Он добавил, что внутри НАТО "идут постоянные терки и дрязги по поводу того, кто вносит больший вклад в общий котел и кто достоин руководить всей структурой. Какая тут воля?".Подробнее об альянсе — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий выдрин, эммануэль макрон, олаф шольц, нато
Новости, Дмитрий Выдрин, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, НАТО

НАТО не спланировала ни одной безупречной операции за 75 лет — политолог

05:23 16.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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За 75 лет существования НАТО не спланировала ни одной безупречной операции: всегда хаос, разрушения, деструкция. На это указал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
"Эммануэль Макрон считает, что это организация без мозгов. Олаф Шольц намекает, что это сообщество без воли. Байден полагает, что это альянс без цели. Да, конечно, есть психологическое правило, согласно которому субъекты приписывают изучаемому объекту собственные недостатки. Но в данном случае я готов со многими [заявлениями] согласиться", - сыронизировал Выдрин.
Он указал, что альянс за 75 лет не спланировал ни одной безупречной операции. Всегда хаос, разрушения, деструкция.
"Это что касается "мозгов"", - пояснил политолог.
Он добавил, что внутри НАТО "идут постоянные терки и дрязги по поводу того, кто вносит больший вклад в общий котел и кто достоин руководить всей структурой. Какая тут воля?".

"Когда пришлось посетить штаб альянса, меня первый раз убеждали, что это военно-политическая организация, а во второй — разъясняли, что это политико-военное содружество. Один раз рассказывали о безопасности в Европе, другой — излагали планы по купированию рисков в Азии… Либо организации, как люди, могут подхватить Альцгеймера, либо действительно проблемы с целеполаганием", - сказал Выдрин.

Подробнее об альянсе — в материале Анны Черкасовой Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ВыдринЭммануэль МакронОлаф ШольцНАТО
 
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