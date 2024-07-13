https://ukraina.ru/20240713/1056239432.html

Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников

Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников - 13.07.2024 Украина.ру

Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников в студии Украина.ру рассказал о роли агентов спецслужб во взаимодействии между странами, а также о главной цели НАТО и о неудобном для Запада Путине

2024-07-13T17:26

2024-07-13T17:26

2024-07-13T17:26

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нато

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агенты

разведчик

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00:35 - о роли агентов спецслужб в современном информационном потоке; 06:00 - о связях и традициях разных поколений агентов; 07:11 - об агентах влияния; 10:25 - о агентах влияния России за рубежом; 13:17 - о формах содействия завербованных и о деятельности агентов; 14:49 - особенность и структура военного блока НАТО; 19:37 - экспансия НАТО: в чём главная цель; 20:37 - почему Россия - главный враг НАТО? 23:21 - О цивилизационном расколе и переформатировании народа России; 27:52 - почему Запад обозлился на Путина? 34:32 - О вере в Бога на фронте и об атеизме; 43:43 - роль религии в противостоянии России и Запада; 50:43 - о разрушении религии на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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