Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников - 13.07.2024 Украина.ру
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Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников
Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников - 13.07.2024 Украина.ру
Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников
Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников в студии Украина.ру рассказал о роли агентов спецслужб во взаимодействии между странами, а также о главной цели НАТО и о неудобном для Запада Путине
2024-07-13T17:26
2024-07-13T17:26
видео
нато
свр
разведка
народ
россия
агент
иностранные агенты
агенты
разведчик
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00:35 - о роли агентов спецслужб в современном информационном потоке; 06:00 - о связях и традициях разных поколений агентов; 07:11 - об агентах влияния; 10:25 - о агентах влияния России за рубежом; 13:17 - о формах содействия завербованных и о деятельности агентов; 14:49 - особенность и структура военного блока НАТО; 19:37 - экспансия НАТО: в чём главная цель; 20:37 - почему Россия - главный враг НАТО? 23:21 - О цивилизационном расколе и переформатировании народа России; 27:52 - почему Запад обозлился на Путина? 34:32 - О вере в Бога на фронте и об атеизме; 43:43 - роль религии в противостоянии России и Запада; 50:43 - о разрушении религии на Украине.
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видео, нато, свр, разведка, народ, россия, агент, иностранные агенты, агенты, разведчик, спецслужба, украина, вербовка, враги, фронт, бог, вера, религия, евгений примаков, сша, конгресс сша, запад, хованское (западное) кладбище, страна, руководство, секрет, англия, индия, кнр (китай), югославия, видео
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Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников

17:26 13.07.2024
 
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Генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников в студии Украина.ру рассказал о роли агентов спецслужб во взаимодействии между странами, а также о главной цели НАТО и о неудобном для Запада Путине
00:35 - о роли агентов спецслужб в современном информационном потоке;
06:00 - о связях и традициях разных поколений агентов;
07:11 - об агентах влияния;
10:25 - о агентах влияния России за рубежом;
13:17 - о формах содействия завербованных и о деятельности агентов;
14:49 - особенность и структура военного блока НАТО;
19:37 - экспансия НАТО: в чём главная цель;
20:37 - почему Россия - главный враг НАТО?
23:21 - О цивилизационном расколе и переформатировании народа России;
27:52 - почему Запад обозлился на Путина?
34:32 - О вере в Бога на фронте и об атеизме;
43:43 - роль религии в противостоянии России и Запада;
50:43 - о разрушении религии на Украине.
 
ВидеоНАТОСВРразведканародРоссияагентиностранные агентыагентыразведчикспецслужбаУкраинавербовкаврагифронтбогвераРелигияЕвгений ПримаковСШАКонгресс СШАЗападХованское (Западное) кладбищестранаруководствосекретАнглияИндияКНР (Китай)Югославия
 
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