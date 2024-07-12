Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров - 12.07.2024 Украина.ру
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Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров
Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров - 12.07.2024 Украина.ру
Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров
Президент США Джо Байден производит хорошее впечатление и с его состоянием здоровья "все в порядке". Об этом по итогам саммита НАТО в Вашингтоне заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая на встрече лидеров Североатлантического альянса странно корчила рожи и сверяла время по несуществующим часам на руке, став Интернет-мемом
2024-07-12T10:34
2024-07-12T10:40
новости
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Так, журналисты попросили Мелони оценить состояние хозяина Белого дома и его возможности в президентской гонке. Тем временем, в сети посмеиваются над выражениями лица итальянского премьера, вспоминая цитату В.Шекспира: "В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей". Напомним, в финале саммита НАТО Байден вновь допустил ряд оговорок, назвав президентом Украины Владимира Путина. В ответ Зеленский попытался отшутиться словами: "я лучше", но в сети уже констатировали, что так президент США "заспойлерил" завершение украинского конфликта. Помимо этого, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом.Читайте также о том, каковы шансы "темных лошадок" Байдена в интервью политолога-международника Дмитрия Бабича на чайте Украина.ру.
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новости, италия, джо байден, джорджи мелони, вашингтон, сша, нато, президентские выборы
Новости, Италия, Джо Байден, Джорджи Мелони, Вашингтон, США, НАТО, президентские выборы

Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров

10:34 12.07.2024 (обновлено: 10:40 12.07.2024)
 
премьер-министр
премьер-министр
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Президент США Джо Байден производит хорошее впечатление и с его состоянием здоровья "все в порядке". Об этом по итогам саммита НАТО в Вашингтоне заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая на встрече лидеров Североатлантического альянса странно корчила рожи и сверяла время по несуществующим часам на руке, став Интернет-мемом
Так, журналисты попросили Мелони оценить состояние хозяина Белого дома и его возможности в президентской гонке.
"Мы разговаривали (с Байденом – Ред.), с ним все в порядке, мы обсуждали южные рубежи (НАТО - Ред.), что для меня приоритетно, он провел хороший саммит", – сказала Мелони журналистам.
Тем временем, в сети посмеиваются над выражениями лица итальянского премьера, вспоминая цитату В.Шекспира: "В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей".
Напомним, в финале саммита НАТО Байден вновь допустил ряд оговорок, назвав президентом Украины Владимира Путина. В ответ Зеленский попытался отшутиться словами: "я лучше", но в сети уже констатировали, что так президент США "заспойлерил" завершение украинского конфликта. Помимо этого, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом.
Читайте также о том, каковы шансы "темных лошадок" Байдена в интервью политолога-международника Дмитрия Бабича на чайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 14:17
Смешной — уже не страшный. Стул из-под Байдена уже выбивают свои Действующего 46-го президента США Джо Байдена 81 года от роду продолжает колбасить и бросать из стороны в сторону на электоральных качелях
 
НовостиИталияДжо БайденДжорджи МелониВашингтонСШАНАТОпрезидентские выборы
 
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