https://ukraina.ru/20240712/1056209836.html

Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров

Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров - 12.07.2024 Украина.ру

Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров

Президент США Джо Байден производит хорошее впечатление и с его состоянием здоровья "все в порядке". Об этом по итогам саммита НАТО в Вашингтоне заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая на встрече лидеров Североатлантического альянса странно корчила рожи и сверяла время по несуществующим часам на руке, став Интернет-мемом

2024-07-12T10:34

2024-07-12T10:34

2024-07-12T10:40

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Так, журналисты попросили Мелони оценить состояние хозяина Белого дома и его возможности в президентской гонке. Тем временем, в сети посмеиваются над выражениями лица итальянского премьера, вспоминая цитату В.Шекспира: "В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей". Напомним, в финале саммита НАТО Байден вновь допустил ряд оговорок, назвав президентом Украины Владимира Путина. В ответ Зеленский попытался отшутиться словами: "я лучше", но в сети уже констатировали, что так президент США "заспойлерил" завершение украинского конфликта. Помимо этого, 81-летний Байден перепутал Камалу Харрис с Дональдом Трампом.Читайте также о том, каковы шансы "темных лошадок" Байдена в интервью политолога-международника Дмитрия Бабича на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240705/1056087686.html

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новости, италия, джо байден, джорджи мелони, вашингтон, сша, нато, президентские выборы