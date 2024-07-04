Финиш уже впереди: Бабич оценил шансы "темных лошадок" Байдена
Американские СМИ публикуют список кандидатов, которые могли бы заменить действующего лидера США в президентской гонке, если тот сойдет с дистанции. Значит ли это, что общественное мнение готовят к очевидной замене
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-международник Дмитрий Бабич.
Он отметил, что для тоталитарного истеблишмента США главное покорность кандидатуры, которую они прочат в президентское место. Именно поэтому, уверен эксперт, они несмотря ни на что прощают Байдена. Причина - он в отличие от Трампа верит в байки про агрессию России, которые ему внушили.
Возможных сменщиков Байдена, пояснил Бабич, стоит рассматривать именно с точки зрения этого качества - умения слушаться.
"Такие лица, как Мишель Обама или Камала Харрис, тоже вполне приемлемы для истеблишмента Демократической партии люди. Другое дело, что это выглядит очень неприлично. Остается несколько месяцев до выборов, уже столько усилий было направлено на продвижение Байдена, и в этой ситуации мало времени на то, чтобы раскручивать новое лицо", - сказал Бабич.
Он добавил, что в случае с Байденом тоталитарная система Запада боится хотя бы в чем-то проявить уступку, слабость, ведь американцы привыкли не любить лузеров, а Байден при всем желании не может стать победителем.
Мнение Дмитрия Бабича по американскому вопросу в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
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