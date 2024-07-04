https://ukraina.ru/20240704/1056039854.html

Финиш уже впереди: Бабич оценил шансы "темных лошадок" Байдена

Финиш уже впереди: Бабич оценил шансы "темных лошадок" Байдена - 04.07.2024 Украина.ру

Финиш уже впереди: Бабич оценил шансы "темных лошадок" Байдена

Американские СМИ публикуют список кандидатов, которые могли бы заменить действующего лидера США в президентской гонке, если тот сойдет с дистанции. Значит ли это, что общественное мнение готовят к очевидной замене

2024-07-04T04:30

2024-07-04T04:30

2024-07-04T04:30

новости

николай бабич

запад

сша

джо байден

демократическая партия

украина.ру

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-международник Дмитрий Бабич.Он отметил, что для тоталитарного истеблишмента США главное покорность кандидатуры, которую они прочат в президентское место. Именно поэтому, уверен эксперт, они несмотря ни на что прощают Байдена. Причина - он в отличие от Трампа верит в байки про агрессию России, которые ему внушили.Возможных сменщиков Байдена, пояснил Бабич, стоит рассматривать именно с точки зрения этого качества - умения слушаться.Он добавил, что в случае с Байденом тоталитарная система Запада боится хотя бы в чем-то проявить уступку, слабость, ведь американцы привыкли не любить лузеров, а Байден при всем желании не может стать победителем.Мнение Дмитрия Бабича по американскому вопросу в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240508/1054943509.html

https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html

https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

запад

сша

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новости, николай бабич, запад, сша, джо байден, демократическая партия, украина.ру