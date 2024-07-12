В нужное время и в нужном месте: Корнев раскрыл, как ВС РФ копят резервы и бьют по оперативному тылу ВСУ
ВС РФ могут ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте. Также российская оборонка производит и восстанавливает бронетанковую технику. У ОПК нет проблем с изготовлением снарядов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
За прошедший год ВС РФ набрали около 300 тысяч добровольцев. При этом мы не вели больших наступательных операций и не понесли больших потерь, которые могли бы "сжечь" столько личного состава, рассказал эксперт.
Так что Россия может ввести в бой резервы в нужное время и в нужном месте. Также оборонка постоянно производит и восстанавливает бронетанковую технику. У ОПК нет проблем с изготовлением снарядов, указал он.
"Мы создаем ракеты всех типов, которые применяются в СВО. Не говоря уже о господстве в воздухе, которое мы активно используем, сбрасывая авиабомбы с УМПК с дальностью действия до 70 километров. Это позволяет нам наносить удары по оперативному тылу ВСУ", - подчеркнул Корнев.
Сами украинские и западные обозреватели не понимают, как Украина собирается зимовать в этом году. Наши ВКС уже приложили к этому руку и продолжат свою работу. Именно этот фактор вызывает у Киева еще большее желание наносить удары по аэродромам на территории РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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