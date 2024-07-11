https://ukraina.ru/20240711/1056174826.html

Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России

Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России - 11.07.2024 Украина.ру

Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России

Вечером 9 июля Москву покинул премьер-министр Индии Нарендра Моди, завершив свой двухдневный визит в Россию. Визит знаковый как для Моди: поездка в Россию — первая заграничная в ходе его третьего премьерского срока

2024-07-11T05:43

2024-07-11T05:43

2024-07-11T07:44

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индия

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экспорт

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А по первым поездкам, как правило, судят о приоритетах высокопоставленных государственных деятелей, особенно в текущих геополитических условиях. Но также этот визит и особо ценен для Москвы: вклад Моди в выстраивание "особо привилегированного стратегического партнёрства" с Россией президент Путин отметил ещё пять лет назад орденом Святого апостола Андрея Первозванного, однако вручить его удалось лишь сейчас. Заодно Россия обязалась помочь Индии с обретением статуса постоянного члена Совбеза ООН, работать над превращением БРИКС во вторую ООН и открыть в России ещё два индийских консульства.Впрочем, политические аспекты визита Моди в Россию стоит оставить политологам. Куда больший интерес представляет политэкономическое измерение российско-индийских отношений, особенно после начала СВО.Что такое ИндияОб Индии — стране, опередившей в апреле 2023 года Китай по численности населения и в феврале 2024 года все страны мира по темпам экономического роста — в России знают мало. Ещё меньше мы знаем о структурных особенностях Индии. Впрочем, о последних хорошо рассказывает экономист Александр Зотин.В силу воинственности хиндутвы — индийского национализма — у Индии крайне скверные отношения с Пакистаном, стабильные, но непростые, отношения с Бангладеш, а также отягощённые пограничными конфликтами и геополитической конкуренцией взаимоотношения с Китаем. Хватает напряжённости и внутри самой Индии между индуистами и мусульманами. В Индии, несмотря на юридическое упразднение, продолжает действовать кастовая система, являющаяся одной из причин высокого уровня социального неравенства. Кроме того, в стране элитарная система образования, ориентированная на высшие касты. Как следствие, между кастами гигантское неравенство. И это без учёта традиционно высокой коррупции, зарегулированности бизнеса разными лицензиями и разрешениями.Индия, несмотря на свои масштабы, не может похвастаться сильной экономикой.· У Индии слабая промышленность, и о её машинах и транспортных средствах, в отличие от китайских, в мире почти никто не знает.· У Индии сильная фармацевтическая промышленность, на её долю приходится производство 13% лекарств и 60% вакцин в мире. Индийцы способны договориться с западными фармкомпаниями на куда лучших условиях, чем кто-либо другой.· У Индии развитой IT-сектор, однако миру неизвестны индийские IT-продукты в виде ПО и интернет-сервисов, так как индусы преимущественно трудятся на аутсорсе для западных корпораций. Лишь недавно Индия стала совершать первые шаги по сборке электроники, но она не обладает своей полупроводниковой промышленностью. В индийском IT заняты 1–2% населения.· Индия — третья в мире по темпам потребления первичной энергии после Китая и США, однако свыше 40% энергии в стране производится из импортных энергоносителей. Как следствие, Индия — самый быстрорастущий энергетический рынок мира.· У Индии специфическая финансовая модель — несмотря на 5-ю экономику в мире, индийская рупия не является свободно конвертируемой валютой.· В силу сложных отношений с соседями Индия стабильно закупает большие объёмы вооружений и боеприпасов. Страна — крупнейший импортёр основных видов вооружений в мире.· Индия не обеспечивает себя в полной мере продовольствием, хотя и является главными мировым экспортёром риса.· У Индии развитая ювелирная промышленность и промышленность по огранке алмазов, однако она зависит от импорта драгметаллов и ювелирных камней.Индийский экспорт и импорт также представляют интересВо-первых, страна большая и густонаселённая, однако вынужденная импортировать как энергию, так и продовольствие. По итогам 2022 года главные статьи импорта — сырая нефть (170 млрд долларов), уголь (58,7 млрд долларов), золото (35,8 млрд долларов), природный газ (32 млрд долларов), алмазы (26,1 млрд долларов). Страны — поставщики товаров в Индию — Китай (110 млрд долларов), ОАЭ (51 млрд долларов), США (48,5 млрд долл.), Саудовская Аравия (46,2 млрд долл.) и Россия (40,4 долл.).Во-вторых, устойчивых и высокомаржинальных экспортных статей у Индии немного. В 2022 году основными статьями экспорта Индии являются нефтепродукты (86,2 млрд долларов), бриллианты (25,9 млрд долларов), упакованные лекарства (19,5 млрд долларов), ювелирные изделия (12,6 млрд долларов) и рис (11,1 млрд долларов). Страны-покупатели индийских товаров — Соединенные Штаты (82,9 млрд долларов), Объединенные Арабские Эмираты (31,6 млрд долларов), Нидерланды (17,6 млрд долларов), Китай (15,3 млрд долларов) и Бангладеш (13,8 млрд долларов).В-третьих, торговля ведётся в плюс с переменным успехом. В период с апреля 2023 по апрель 2024 года экспорт Индии увеличился на 231 млн долларов (0,67%) с 34,7 млрд долларов до 35 млрд долларов, в то время как импорт увеличился на 4,21 млрд долларов (8,44%) с 49,9 млрд долларов до 54,1 млрд долларов.Итак, что же видно по итогам погружения в индийскую экономику?Для развития экономики Индии нужны деньги, однако зарабатываются они с большим трудом — приходится постоянно что-то закупать, перерабатывать и экспортировать. Только за нефть Индии приходится ежегодно отдавать свыше 80 млрд долларов.У Индии нет никакого ярко выраженного и известного на весь мир хай-тека (электроники, автомобилей, электромобилей, судостроения и так далее), который мог бы стать драйвером экономического роста и главным каналом получения валютной выручки. Индийские лекарства являются преимущественно дженериками (Индия берёт количеством, а не качеством), и индийских фармкомпаний нет в списке компаний Big Pharma.Проще говоря, Индия растёт быстро, но с низкой базы — этим и обусловлены высокие темпы — и непонятно, насколько устойчивым и долгосрочным будет рост её экономики, ограниченной структурными факторами (касты, коррупция, низкий уровень образования, зарегулированность бизнеса).Однако именно эти слабости и делают российско-индийские отношения ценными для обеих стран.Россия — Индия: общие вопросы взаимодействияКак видно, давняя индийская внешнеполитическая традиция участия в Движении неприсоединения, опирается на экономический фундамент. Индия не может позволить себе испортить отношения как с США и их союзниками (потребители индийских товаров), так и с оппонентами Вашингтона (поставщики в Индию энергии и продовольствия). Но в силу масштабов экономики, необычайно ёмкого внутреннего рынка и особенностей своего местоположения, Индия обладает большим пространством экономического и политического манёвра, а также в определённой степени индульгенцией от санкций.Соответственно, Индия с большим энтузиазмом воспринимает любую возможность заработать на внешней торговле или привлечь инвестиции так как внутренних источников роста мало в силу бедности населения. И, как следствие, любые попытки втянуть Индию в геополитические противостояния воспринимаются как покушение на экономическое благополучие. Главный принцип индийской внешней политики прост и вполне укладывается в логику "Не хотите помочь, так хоть не мешайте".Соответственно, тот факт, что Россия впала в немилость у США и ЕС, стал для Индии шансом на удешевление импорта, рост и удорожание экспорта, а также привлечение инвестиций, за который она ухватилась. Тот факт, что эту политику проводит премьер Моди, безусловно, характеризует его как прагматика и патриота своей страны, однако, как видно, эта политика в случае Индии опирается на экономический фундамент, и тот, кто не будет её учитывать, быстро потеряет рейтинг и лишится политических перспектив.География является судьбой, однако структура экономики хоть и поддаётся корректировке, но накладывает ничуть не меньшее количество ограничений. Россия эти ограничения как раз позволяет смягчать. Причём существенно.Россия — Индия: общие интересы, совместные проектыВ сфере безопасности Россия является важным партнёром. Индии нужно оружие, однако купить его можно у трёх сторон: США и ЕС, России и Китая. Закупки у Китая недопустимы по политическим мотивам (пограничные конфликты, поддержка Пакистана), американские и европейские вооружение дорогие и сложные, поэтому Индия традиционно покупает оружие у России.Во-первых, в 1990-х России было некуда деваться, поэтому современные системы вооружений широкого спектра — от стрелкового оружия и танков до боевых кораблей и подводных лодок — продавались за вполне приемлемые деньги. Во-вторых, с Россией можно было договориться о совместных разработках (танк Т-90, ракеты "Брамос", истребитель 5-го поколения), а также локализации производства (танки, стрелковое оружие). В Индии собраны 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолётов Су-30МКИ. И даже программа по созданию для Индии самолёта пятого поколения на основе Су-57 не закрыта, однако для неё у Индии пока нет денег.За 20 лет 65% российских поставок вооружений шли в Индию, а их общая сумма превысила 60 млрд долларов. Поставки идут и сейчас — портфель поставок превышает 10 млрд долларов — и США этому сотрудничеству мешают, создавая с помощью санкций проблемы в расчётах за оружие. Это вмешательство воспринимается негативно так как Россия не навязывает Индии политические требования при сотрудничестве и готова передавать передовые технологии.Крепнут связи в энергетикеИндия стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, в 2023 году они выросли в два раза к 2022 году и составили около 90 млн тонн, хотя в 2021 году Индия купила всего 5 млн тонн российской нефти. Именно эта нефть в переработанном виде в итоге отгружается на европейский рынок. Стороны ведут переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставки нефти. "Роснефть" с 2017 года владеет 49,13% акций Nayara Energy Limited, управляющей НПЗ Вадинар мощностью 20 млн тонн нефти в год (вторая по мощностям НПЗ в стране), а также портом Вадинар с нефтяным терминалом пропускной способностью 58 млн тонн в год и сетью из 6 тыс. АЗС. В январе 2024 года президент Путин рассказал о планах "Роснефти" построить НПЗ в Индии.Россия с 1998 года строит крупнейшую в Индии АЭС "Куданкулам" с 6 энергоблоками ВВЭР-1000. Два блока уже запущены, 4 строятся. АЭС обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек, а также треть потребностей соседних регионов — штатов Карнатака, Керала и союзной территории Пудучерри (суммарная численность населения этих регионов составляет около 100 млн человек). Обсуждается строительство ещё шести энергоблоков большой мощности (ВВЭР-1200) и АЭС малой мощности. А в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш участвуют индийские компании.Россия поддерживала Индию во время действия ядерного эмбарго (с 1974 по 2008 годы), а также в части Индии в группе ядерных поставщиков, а также выразила желание развивать в Индии ядерные технологии четвертого поколения, включая реакторы на быстрых нейтронах.Экспорт энергетического угля из России в Индию увеличился в январе-апреле 2023 года в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,9 млн тонн. За прошедший финансовый год (длился с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) Россия увеличила поставки коксующегося угля в Индию до 6,4 млн тонн с 2,3 млн тонн годом ранее. Россия стала третьим по величине поставщиком коксующегося угля в страну после Австралии и США с долей рынка на уровне 12%. Рост экспорта — прямое следствие европейского угольного эмбарго, введённого в августе 2022 года, а Москва и Нью-Дели договорились изучить возможность увеличения поставок данного вида угля.Перспективным направлением являются поставки СПГ. Индия в 2023 году импортировала 22,1 млн тонн сжиженного природного газа, что на 8% больше, чем в 2022 году, но из России пришло лишь 3 млн тонн. Стороны планируют активизировать взаимодействие, а заодно завершить оформление 20% участия индийской компании ONGC в проекте "Сахалин-1".Как видно, Индия выиграла от введения США и ЕС энергетических санкций против России и приняла поставки энергоносителей из России, от которых отказались страны Запада.Есть чем похвастаться в АПКВ январе-ноябре 2023 года Россия экспортировала в Индию сельхозпродукцию почти на 1 млрд долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении за 11 месяцев в Индию было отправлено более 1,1 млн тонн продовольствия, что в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года. Основа экспорта — подсолнечное масло (крупнейший поставщик в Индию), соевое масло, чечевица,Крепнут связи в промышленностиГод назад "Трансмашхолдинг" подписал с Индией контракт на поставку 120 электропоездов (1920 вагонов) Vande Bharat (собственная индийская разработка, с трёхуровневыми плацкартными вагонами) на 6,5 млрд долларов, что стало крупнейшим зарубежным заказом в российском ж/д машиностроении. "Трансмашхолдинг" вместе с индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited создаст СП Kinet Railway Solutions Ltd., в котором российской стороне достанется 75%. Производство поездов будет налажено в индийском городе Латур, все вагоны должны быть поставлены в течение пяти лет с момента подписания договора. После этого Kinet Railway Solutions будет осуществлять сервисное обслуживание техники на протяжении 35 лет.Москва и Нью-Дели договорились о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, а также авиастроении, но без какой-либо конкретики, но с намёком на возможную сборку российских самолётов в Индии.В 2023 году Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в Россию, опередив лидировавшую последние два года Германию. Европейцы из-за своих же санкций постепенно сворачивают активность на российском рынке, зато на нём укрепляет позиции Индия. Обрусевшие индусы — Викрам Пуния и Сатия Карм Путия — владеют в России компаниями "Фармсинтез" и "ПСК Фарма" соответственно, Раджеш Шарма является основателем компании Advanced Lifescience, владеющей тремя фармзаводами. В прошлом году шли переговоры с индийскими бизнесменами о строительстве трёх заводов — в Мурманской области, Ставропольском крае и Чечне. Также Россия с Индией изучат возможность открытия в России филиалов индийских медицинских организаций, а также разработке лекарств и медоборудования.Россия стала лидером среди других стран по поставкам удобрений в Индию в 2022-2023 финансовом году, отгрузив 34 млн тонн удобрений. Экспорт российских удобрений за этот период составил более 3 млрд долларов. Поставки из Саудовской Аравии, а также КНР превысили более 2 млрд долларов, Оман и Марокко — от одного до полутора млрд долларов. В ближайшие 5 лет ежегодный рост индийского рынка удобрений будет в 2 раза опережать среднемировые показатели.Развивается взаимодействие в инвестиционной сфере 70% расчётов проводятся в национальных валютах, из-за чего периодически происходит "зависание" денег, вызванное сложностями с конвертацией и разделом транзакционных издержек. Российские чиновники эти проблемы, как правило, отрицают, однако в 2022 и 2023 году они точно были.В качестве решения проблемы Индия призывала Россию увеличить инвестиции, однако у бизнеса энтузиазма по этому поводу не было из-за ограниченности интересных активов и их переоценённости.Тем не менее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Индии (Invest India) договорились о поддержке выхода российских компаний на индийский рынок и привлечении индийского бизнеса в Россию. В рамках соглашения РФПИ совместно с партнерами проинвестирует до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок и реализующие проекты в Индии.Важнейший вопрос в сфере финансов — перевод внешней торговли в цифровые валюты, а также облегчение условий инвестирования в Индию.ВыводыКак видно, сотрудничество России с Индией обусловлено дополняющими друг друга моделями экономик. У России есть не просто то, что нужно Индии — энергия, еда и оружие — но технологии, которые устраивают индийскую сторону (ж/д транспорт, в перспективе — гражданские самолёты). В данном плане Индии заменить Россию не сможет ни одна другая страна мира.Мало того, Россия готова делиться с Индией технологиями в обмен на открытие доступа для своей продукции на российский рынок.Именно поэтому Нью-Дели крайне негативно относится к попыткам навязать ему санкции против России. Россию некем заменить, а страдать, подрывая свою и так шаткую экономику, ради далёкой и неинтересной Украины, индусы не планируют. Тем более что Запад им не может предложить всего того комплекса, который предлагает Россия.Поэтому не стоит удивляться тому, что Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии и является вторым по величине импортером товаров, а товарооборот между двумя странами превысил 54 млрд долларов, и к 2030 году должен преодолеть отметку в 100 млрд долларов. Стороны сделают для этого всё возможное и необходимое: реализуют 15 подписанных соглашений и доведут до логического завершения вопрос с созданием ЗСТ между Индией и Евразийским союзом, добьют соглашение о временной трудовой деятельности граждан, свяжутся по транспортному коридору "Север — Юг" и СМП.О том, какие вопросы и проблемы решали Россия и Индия в ходе визита Моди в Москву, — в статье Москва — Дели транзит. Калькуляция сотрудничества

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