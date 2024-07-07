https://ukraina.ru/20240707/1056112286.html

Москва-Дели транзит. Калькуляция сотрудничества

Москва-Дели транзит. Калькуляция сотрудничества - 07.07.2024 Украина.ру

Москва-Дели транзит. Калькуляция сотрудничества

Накануне официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди, который только что выиграл третьи всеобщие выборы, сравнявшись по этому показателю с самим Джавахарлалом Неру, эксперты пытаются разгадать формулу, которая поддерживает на плаву российско-индийские отношения, не мешая при этом Москве сохранять добрые отношения с Китаем.

2024-07-07T13:01

2024-07-07T13:01

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Поездка Неру в Россию, по сути, оказывается для Моди первым вояжем подобного уровня. Ему не обязательно было ехать за ярлыком прямо на Запад – США устроила бы какая-то сравнительно нейтральная региональная третья страна, в то время как Российская Федерация вызывала в Вашингтоне резкое отторжение. Но Нарендра был непреклонен, и впервые с 2019 года засобирался в Москву.Даже на площадке Шанхайской организации сотрудничества, где индийцы, как раз, нашли для себя приемлемый формат для взаимодействия с Китаем и Пакистаном, не теряя при этом дипломатическое лицо, самую населенную страну мира представлял не он, а министр иностранных дел. Хотя, при всем влиянии Субраманьяма Джайшанкара, его статус ниже, чем у Си Цзиньпина и у Шахбаза Шарифа.Как правило, все разговоры о разгоревшейся российско-индийской дружбе, так или иначе сводятся к нефти. Действительно, после введения нефтяного эмбарго Индия за три с половиной года стремительно вырвалась в лидеры покупателей черного золота из России.Западные санкции не сильно вредят индийскому флоту, а проблемы с взаиморасчетами постепенно решаются через однодневные фирмы-прокладки, которых в Индии едва ли не больше, чем самих индийцевОбычно это объясняют двумя причинами – емкий рынок Индии критически нуждается в стабильных поставках энергоносителей. Без них не заработает ни электростанция, на самодельный мотоцикл, а света в домах просто не будет.Кроме того, США и ее союзники якобы смотрят на нефтяную торговлю спустя рукава. Ведь они ведут с Дели крупную политическую игру, в надежде натравить на Китай огромные людские ресурсы индийцев.Назначение Риши Сунака (гражданина Великобритании индийского происхождения), который внезапно оказался на посту уже бывшего премьер-министра Великобритании, судя по многим комментариям, тоже укладывалось в эту стратегию. Однако отношения Индии и Пекина продолжают оставаться мирными – во всяком случае, по сравнению с прежними временами.Есть очень веские подозрения, что обе этих причины являются частью того, что принято называть западным нарративом. Для решения нефтяных вопросов было достаточно послать в Россию министра или финансиста. Нефть – нефтью, но Моди и Владимир Путин явно будут говорить об экономике и политике.Тем более, что индийский премьер-министр не может не понимать, что его поездка в Россию будет расцениваться на Западе как довольно демонстративная пощечина – потому что всю риторику об изоляции российского лидера теперь можно сдавать в утиль.Похоже, его это не беспокоит, потому что на третьем сроке Моди надеется существенно улучшить жизнь собственных граждан. А это невозможно сделать без российских ресурсов и доверия российских властей."В преддверии предстоящего визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву в Кремле заявили, что во время его встречи с президентом России Владимиром Путина ни одна тема не будет обделена вниманием.По словам официальных лиц, в ходе встречи Моди и Путин обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности, торговли, а также другие темы, стоящие на повестке дня", – пишет Times of India.Подразумевается, что Индия также претендует на свою долю российских удобрений – потому что за последний год россияне (вместе с белорусами) уверенно лидируют в этом кластере на мировом рынке. Считается, что это это важно для Моди – чтобы устранить угрозу голода в самых бедных штатах его страны.Но конкуренция будет велика, поскольку на удобрения из России претендует Южная Америка и Африка. Да и сама лицемерная Европа скупает их столько, что уже разорила собственных производителей – о чем плачется западная пресса, которая еще вчера требовала ввести все возможные антироссийские санкции.Но у России тоже имеется собственный интерес, который, прежде всего, подразумевает, что Индия будет не только торговать с россиянами, но также озаботится вопросами безопасности – как в зоне Индийского океана, так и во всем мире.Мы (Россия и Индия) совместно участвуем в интеграционных процессах, поэтому региональные дела, региональная безопасность и глобальная безопасность всегда находятся в центре внимания. Кроме того, конечно, в центре внимания всегда находится наше двустороннее торгово-экономическое взаимодействие", – предупреждает об этом индийская пресса, со ссылкой на представителя Кремля.Таким образом, Москва активно и на равных взаимодействует со всеми влиятельными странами мир. Это может не нравится Западу, но его партии проиграли выборы блоку Моди, что сковывает влияние американцев.Вашингтон могут бы попробовать другую стратегию, заливая Дели напечатанными деньгами в виде кредитов. Но в условиях колоссального дефицита американского бюджета, о котором заговорили даже финансовые гуру, это явно не лучший из вариантов. Не говоря уже о том, что внешние заимствования все равно надо будет когда-нибудь отдавать.Что же касается Китая, развитие российско-индийского сотрудничества служит для него буфером безопасности. Несмотря на все провокации Запада, Дели по-прежнему будет воздерживаться от конфликта с Пекином – потому что любые подобные действий серьезно ударят по ее экономике, и особенно по нефтянке.Однако важно помнить, что взаимодействие с Дели – это не только бензин, и даже не только удобрения.Индия прославилась прорывами в области кино, которые наверняка нужны сегодня России – хотя изначально в этот бизнес не вкладывали больших денег. Ну а индийские айтишники вообще впереди всей планеты, и зачастую способны получить профессионализму американцев из Калифорнии."Глобальные информационные компании вместе с американскими и арабскими инвестиционными фондами выстраиваются в очередь, чтобы вкладываться в индийскую информационную сферу и развивать сотрудничество с индийскими IT-корпорациями – такими, как Jio Platforms.Трое из четырёх айтишников на мировом рынке – индийцы. Город Бангалор, где производится 38% IT-экспорта Индии, в ближайшие годы может обойти Сан-Франциско с его Кремниевой долиной в качестве важнейшего мирового центра информационных технологий", – пишет об этом интернет-ресурс Харб.Одним словом, в преддверии визита Наренды Моди важно помнить о том, что его страна не сводится к пионерским "бхай-бхай". И что нынешняя Индия - одно из тех государств, которые вполне обосновано претендуют на участие в глобальных проектах.За сотрудничеством с ним будущее, и его-то как раз должны обсудить в Москве.

https://ukraina.ru/20240625/1055843661.html

https://ukraina.ru/20240604/1055460410.html

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индия, россия, москва, google, си цзиньпин, владимир путин, моди нарендра, эксклюзив