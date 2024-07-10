Люди или территории: Зеленский не смог определиться, что важнее - 10.07.2024 Украина.ру
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Люди или территории: Зеленский не смог определиться, что важнее
Люди или территории: Зеленский не смог определиться, что важнее - 10.07.2024 Украина.ру
Люди или территории: Зеленский не смог определиться, что важнее
Владимир Зеленский запутался, отвечая на вопрос в Вашингтоне, является ли сейчас целью вернуть всю территорию Украины в границах 1991 года или он видит возможное переговорное решение, которое могло бы завершить войну
2024-07-10T12:20
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"Когда вы говорите про территории, вы должны понимать, что в первую очередь нам надо сохранить людей, государство", - ответил Зеленский. Таким образом, он вероятно дал понять, что от требования войны до выхода на границы 1991 года он может отказаться.Однако вскоре после этого он заявил, что Украина должна вернуть свои территории.Весной он уже высказывал мнение, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что в ходе саммита НАТО, который проходит в эти дни, "смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия".Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, дмитрий медведев, владимир путин, владимир зеленский, совбез, нато
Новости, Украина, Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совбез, НАТО

Люди или территории: Зеленский не смог определиться, что важнее

12:20 10.07.2024 (обновлено: 12:35 10.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский запутался, отвечая на вопрос в Вашингтоне, является ли сейчас целью вернуть всю территорию Украины в границах 1991 года или он видит возможное переговорное решение, которое могло бы завершить войну
"Когда вы говорите про территории, вы должны понимать, что в первую очередь нам надо сохранить людей, государство", - ответил Зеленский.
Таким образом, он вероятно дал понять, что от требования войны до выхода на границы 1991 года он может отказаться.
Однако вскоре после этого он заявил, что Украина должна вернуть свои территории.

"Нам нужно, чтобы Путин проиграл, мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае тогда это замороженный конфликт", - заявил Зеленский.

Весной он уже высказывал мнение, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что в ходе саммита НАТО, который проходит в эти дни, "смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия".
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
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