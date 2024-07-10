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Поражение Киева не станет концом военной операции РФ - Медведев

Поражение Киева не станет концом военной операции РФ - Медведев - 10.07.2024 Украина.ру

Поражение Киева не станет концом военной операции РФ - Медведев

Смена декораций в США может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия. Таким мнением поделился 10 июля в телеграм-канале замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-07-10T11:30

2024-07-10T11:30

2024-07-10T12:11

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"Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет", - считает Медведев.Он подчеркнул, что Россия "на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях"."В последний раз об этом сказал президент России, выступая в МИДе. Натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае, нам необходимо быть максимально осторожными", - предупредил политик.По его словам, возможные мирные переговоры по украинскому конфликту до намерения Киева капитулировать будут лишь передышкой ради пополнения украинского военного потенциала.Зампред Совбеза РФ также считает, что поражение Киева не будет концом военной операции РФ, так как часть радикалов рано или поздно вернется к власти, вдохновляемые Западом.По его словам, враги России никуда не денутся, будут копить силы и ждать нового удобного повода для ее уничтожения, поэтому надо быть готовыми к будущим сражениям для защиты Отечества.Подробнее о готовности Киева "мириться" - в материале Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, сша, владимир зеленский, совбез, дмитрий медведев