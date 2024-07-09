Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek - 09.07.2024 Украина.ру
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Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek - 09.07.2024 Украина.ру
Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
Владимир Зеленский начал склоняться к мирным переговорам. На это 8 июля указал украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для издания Newsweek
2024-07-09T13:49
2024-07-09T13:50
новости
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
киев
андрей ермак
переговоры
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"Имея некоторую внутреннюю информацию, я был уверен, что Зеленский, с его крайней степенью упрямства и раздутой гордыней, предпочтет вступить в вечную битву, а не искать компромисс с врагом. И все же он удивил меня, найдя в себе смелость посмотреть правде в глаза. Теперь ясно, что он склоняется к переговорам", - заверил автор.В подтверждение своих слов он напомнил, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Позднее сам Зеленский признал, что у Киева истекает время и много потерь на поле боя.Однако, по мнению автора, Зеленский оказался в сложной ситуации, когда любой его шаг – будь то в сторону мира или конфликта – подорвет хрупкую политическую стабильность Украины.Он отметил, что согласие на условия России на переговорах может нанести ущерб рейтингу Зеленского и спровоцировать массовые протесты по всей Украине. И наоборот: продление конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе, добавляет писатель.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Подробнее о возможных переговорах - в материале Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, киев, андрей ермак, переговоры
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Киев, Андрей Ермак, переговоры

Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek

13:49 09.07.2024 (обновлено: 13:50 09.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский начал склоняться к мирным переговорам. На это 8 июля указал украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для издания Newsweek
"Имея некоторую внутреннюю информацию, я был уверен, что Зеленский, с его крайней степенью упрямства и раздутой гордыней, предпочтет вступить в вечную битву, а не искать компромисс с врагом. И все же он удивил меня, найдя в себе смелость посмотреть правде в глаза. Теперь ясно, что он склоняется к переговорам", - заверил автор.
В подтверждение своих слов он напомнил, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине. Позднее сам Зеленский признал, что у Киева истекает время и много потерь на поле боя.
Однако, по мнению автора, Зеленский оказался в сложной ситуации, когда любой его шаг – будь то в сторону мира или конфликта – подорвет хрупкую политическую стабильность Украины.
Он отметил, что согласие на условия России на переговорах может нанести ущерб рейтингу Зеленского и спровоцировать массовые протесты по всей Украине. И наоборот: продление конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе, добавляет писатель.

"Следующий шаг - наблюдать за реакцией украинских военных на смягчение позиции Зеленского", - написал он.

В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевАндрей Ермакпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
13:49Несмотря на раздутую гордыню, Зеленский начал склоняться к переговорам - Newsweek
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