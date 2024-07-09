https://ukraina.ru/20240709/1056149719.html

Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне

Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне - 09.07.2024 Украина.ру

Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне

Одним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Может быть, потому, что он проводит своей последний саммит во главе этой организации и хочет, чтобы хоть кто-то вспомнил его добрым словом.

2024-07-09T17:10

2024-07-09T17:10

2024-07-09T17:10

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си цзиньпин

виктор орбан

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politico

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Речь идет, конечно же, о юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, посвященном 75-летию образования Альянса. На него, как всегда, припрется и Зеленский. И как всегда, в статусе "королевы попрошаек", "выдающегося торгаша" и "побирушки" (это прозвища Зеленского среди западного истэблишмента с легкой руки американцев), чтобы значит, озвучить максимальную хотелку. Свою и своих адептов с клевретами, приспешниками и эпигонами (в простонародье – камарильей).Желания Украины, плавно и привычно переходящие в разочарования о крутой облом – это один из фонов, на котором и будет проходить саммит НАТО.Украинский фонПосудите сами: Зеленский, как обычно, хочет на этом саммите получить приглашение присоединиться к НАТО. Полноценным членом. Или хотя бы чтобы ему это стопудово пообещали, типа -- век воли не видать…Об этом размечталась даже глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибарденко, которая в интервью изданию Politico на днях сказала: "Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО – Ред.) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО".Ну, это, как говорится, все можно. В том числе и мечтать о члене НАТО для Украины. Галибарденко – это та Наталья, которая, будучи послом Украины в Великобритании, вручала королеве Елизавете II верительные грамоты и была в такой умопомрачительной шляпке, напоминающей компактный корж из следов жизнедеятельности коровы только ядреного голубого цвета, что у венценосной старушки наверняка мигрень сделалась. Хотя королева и не таких послов и послиц в африканских национальных нарядах видела.И Столтенберг, который до этого говорил, что членство Украина получит не ранее чем через 10 лет, теперь, смягчив риторику, сказал, что никогда так точно дату вступления не обозначал, и вообще понес околесицу о необходимости коллективной победы Запада над Россией: "Никто не сказал, что Украина вступит в НАТО ровно через 10 лет, но очевидно, что это очень серьезный вопрос для Украины. Потому что Украина сейчас является страной, находящейся в состоянии войны. Война на Украине демонстрирует, насколько тесно связаны между собой Россия и Китай, Северная Корея и Иран. Китай является основным фактором военной агрессии России против Украины. Президент Си и президент Путин, они все хотят, чтобы НАТО и Соединенные Штаты потерпели неудачу на Украине, и, если Путин победит на Украине, это не только придаст смелости президенту Путину, но и придаст смелости президенту Си. Но у НАТО есть то, чего нет ни у одной другой крупной державы, а именно более 30 друзей и союзников".Все у НАТО есть, конечно, однако большинство обозревателей склоняются к тому, что и в Вашингтоне Зеленскому только опять пообещают членство и, не исключено, срочно подкинут и денег, и оружия, чтобы он воевал дальше. Но принимать никто никуда не будет.И в этом уверены в самой Украине, заняв привычную позу попрошаек в ожидании компенсации за разочарования. В Верховной Раде глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Defense News сказал: "Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашение в НАТО. Вопрос заключается в том, что мы получим вместо этого".То есть позиция прежняя: дайте хоть что-то. И его подержал экc-глaвa МИД Укpaины из оголтелых патриотов Владимир Огрызко: "В политическом плане перспективы я не вижу. То, что мы станем членами НАТО, нам говорят с 2008 года. Прошло 16 лет, и этот день до сих пор не настал. Боюсь, если нас продолжат кормить такими обещаниями, мы ничего не получим. Что касается саммита – по моему мнению, реальным результатом было бы максимальное получение вооружения, техники и финансирования. Это реально, что мы может получить, чтобы, победив проклятого врага, иметь реальную возможность вступить в НАТО. Без этого условия нам продолжат рассказывать, что мы идем в правильном направлении, и что-то еще выдумают. Пока мы не сломаем хребет российской гадине, наш путь в НАТО [будет] таким крученым и довольно долгим. Лучшим подарком от НАТО будет если они дадут еще сколько-то миллиардов долларов".С тем в Вашингтон неонацисты и ломанулись.Западный фонНебольшая разница в позициях Европы и США имеется. Американцы хотят перекинуть не европейцев финансирование войны в Украине, а значит, и всю тяжесть содержания Украины, которой они уже выдали кучу денег (более 110 млрд долл) и оружия, но получилось, что не в коня корм.Европейцы, боясь окончательно потерять американский ядерный зонтик и по-холуйски разучившись отказывать "большому белому брату" хоть в чем-то, Украину содержат. Но пока получается почти по остаточному принципу или чтобы США отстали с придирками.И, конечно же, огромное количество европейских стран и думать не хотят о том, чтобы принять Украину в НАТО и тем самым подставиться под войну с Россией. В США тоже звучат такие мысли.Вот и получается, что одной рукой Запад прикармливает украинских неонацистов, чтобы те были у него на кровавых побегушках. Но другой – отгоняет их от себя, как шавок бешеных.Так вот саммит НАТО в Вашингтоне обкашляет выделение Киеву 40 млрд евро в 2025 году, если получится, конечно. Но чтобы было, чем воевать, Германия уже сейчас подбрасывает в топку войны оружие. Например, в последний пакет помощи от Германии передает: зенитный ракетный комплекс Patriot, ракеты и запчасти к нему, боекомплект к танкам Leopard 1, две самоходные многофункциональные РЛС TRML-4D, 30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями, 200 мобильных устройств для глушения беспилотников, 10 скоростных морских катеров, 4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями, 10 броневиков и 3 патрульных джипа, – 55 000 артиллерийских снарядов калибром 155 мм, 9000 снарядов к зенитным танкам Gepard, терминалы спутниковой связи, очки ночного видения, штурмовые и снайперские винтовки, пулеметы и патроны к ним, дымовые шашки, взрывчатку и детонаторы.Как вы видите, вполне комплексная помощь, с которой можно воевать на суше, воде и в воздухе. Так же или приблизительно так же поступают и все другие евространы. Кроме Венгрии и Словакии.И в эти же дни, как сообщил The American Conservative, журнал Американского института идей, более 60 международных западных ученых и экспертов подписали письмо с призывом к НАТО не предпринимать шаги по принятию Украины в Альянс на предстоящем саммите.Письмо подписали представители разных сфер, от политиков до ученых: бывший сенатор Джим Уэбб, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер, старший научный сотрудник фонда Карнеги Стивен Вертхайм и т. д.И знаете, что их волнует? По мнению авторов призыва, включение Украины в НАТО даст Киеву такую гарантию безопасности, которая в итоге может привести к Третьей мировой войне. Потому что обяжет США воевать с Россией в любом будущем российско-украинском конфликте. А значит, пишут эксперты, членство Украины в Альянсе "уменьшит безопасность США и союзников по НАТО, подвергнув всех значительному риску".А потом и вообще по-киевски запахло "зрадой" (предательством). В письме экспертов сказано прямо, что именно расширение НАТО и желание включить Украину в альянс стали основными мотивами для начала конфликта. То есть спецвоенной операции – СВО. Вот авторы и утверждают: чем быстрее будет снят вопрос о членстве Украины в НАТО, тем быстрее установится мир.Общемиротворческий фонПрактически уже никто не сомневается, что одной из главных тем, обсуждаемых на саммите НАТО, будет миротворческая миссия премьера Венгрии Виктора Орбана, который буквально накануне мероприятия посетил Киев, Москву и Пекин. И подтвердил, что Украина сама, без согласия Запада, на мир не согласится, а Россия и Китай готовы согласовать и уже предлагают мирный план, который закрепил бы будущее новое мироустройство и новую же систему коллективной безопасности многополярного, а не нынешнего монополярного мира.В основе нового порядка лежат, во-первых, равноправие, дипломатия вместо насилия, международное право, а не конъюнктурные правила, безусловное уважение суверенитета любой страны и неделимость безопасности.Во-вторых, уверенность в том, что в открытой войне победить Россию не удастся, а значит, мир медленно, но уверенно может скатиться к Третьей мировой войне, в которой погибнут все, потому как она может быть ядерной.Именно об этом, объясняя суть своего вояжа, сказал в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Полу Ронцхаймеру, сам Орбан: "Победить Россию – это идея, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россия действительно может быть побеждена, совершенно за гранью воображения. …Россияне более решительны. ...У меня была возможность поговорить и с украинским, и с российским президентами. И поверьте мне, следующие два-три месяца будут гораздо более жестокими, чем мы думаем".А перед этим буквально теми же словами в интервью британской The Times сказал и один из американских политпатриархов современности экс-госсекретарь, представитель президента США по вопросам климата Джон Керри: "Украина не сможет достигнуть победы в войне с Россией".Нет, Керри, конечно, подстелил соломку и заявил, что будут точно катастрофа, если победит одна из сторон – либо Украина, либо Россия. И потому выступил фактически за заморозку конфликта: "Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то. На мой взгляд, должно быть дипломатическое урегулирование, при котором каждая сторона заявит о том, о чем она должна заявить, чтобы сделать этот процесс возможным".Постарался и лидер Китая Си Цзиньпин, который через Орбана фактически передал и саммиту НАТО, и президенту США Джо Байдену, и его возможному сменщику Дональду Трампу свое видение урегулирования ситуации в Украине без войны.По мнению Си, как можно быстрее закончить украинский конфликт в интересах всех сторон, и Китай в борьбе за мир исходит из того, что:- между Китаем и Европой нет геополитических противоречий и фундаментального конфликта интересов, а значит, Европа и не должна – сама или посредством НАТО – досаждать Китаю и угрожать его безопасности. В том числе, и провоцируя украинским конфликтом и на самом конфликте;- только в том случае, если все крупные державы будут демонстрировать положительную, а не отрицательную энергию, можно надеяться на прекращение огня в Украине;- важно не допускать эскалации конфликта в Украине и подливания масла в огонь какой-либо из сторон;- международное сообщество должно создать условия и содействовать возобновлению прямого диалога России и Украины;- Китай по-своему продвигает переговоры по украинскому конфликту и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса.Вместо резюмеВот на таком, собственно, многозначном и геополитически пестром фоне и пройдет саммит НАТО в Вашингтоне. Шансы на успех у него – 50 на 50: он или решит многие проблемы, поддерживая мирные усилия, или устранится от них, по-прежнему давя на Россию и провоцируя Китай.Но премьер Орбан на это счет тоже высказал свое мнение: сложно представить поражение России в Украине, учитывая баланс сил, вооружений и технологий. По его мнению, президент Путин "имеет четкое представление о том, что произойдет и как Россия победит". Это и обнадеживает.Еще о миротворческой миссии Виктора Орбана читайте в статье "Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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