Индия и Россия. Когда "Глобальный Юг" это не просто слова
15:58 09.07.2024 (обновлено: 15:59 09.07.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Москве, на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, в рамках двухдневного официального визита.
Его поездка началась с неформальных переговоров в загородной резиденции Ново-Огарево, а такой формат общения сам по себе подразумевает доверительный характер отношений между двумя лидерами.
Путин и Моди пили чай, катались на электрокаре, осматривали лошадей на конюшне, гуляли по тенистому парку.
Президент России подчеркнул важное политическое и экономическое значение, которое имеет сегодня и сама Индия, и ее руководитель, одержавший третью победу на всеобщих выборах.
"В начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на пост премьер-министра. Думаю, что это не случайно, это результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства. У вас свои идеи, вы – очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. И результат очевиден. Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики. И, наверное, сейчас самая большая по населению страна", – отметил Владимир Путин
В свою очередь, премьер Моди поблагодарил российского лидера за теплый личный прием, написав в своем блоге пост на русском языке: "Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией".
25 июня, 16:50Нефть, продовольствие и просто сотрудничество. Премьер Индии посетит Москву впервые почти за десять летИндийский лидер Нарендра Моди, лидер правящей "Бхаратия джаната парти" (Индийской народной партии), который недавно был в третий раз избран на пост премьер-министра Индии, собирается посетить с визитом Москву.
Переговоры индийской и российской делегаций ожидаются "в узком и расширенном составах". Уже заявлено, что они затронут и экономику, и политику. Но визит Моди в Москву – первый с 2019 года – сам по себе стал целым событием для мировой прессы, которая ищет в нем подтексты и смыслы.
Китайское государственное издание Global Times, подчеркивает, что эта поездка указывает на снижение глобального влияния Вашингтона.
Кроме того, издание считает, что визит Моди в Россию помогает обрести конкретные очертания модели многополярного мира, к которой стремятся страны Глобального Юга. А США остается только принять новую для себя реальность, в которой они больше не управляют миром.
"Индия – как и большая часть Глобального Юга – принимает стратегическую двусмысленность и многополярность. У США есть выбор: либо присоединиться к этому новому и мирному многополярному миру, либо стать озлобленным и изолированным гегемоном", – говорится в статье.
Эта цитата из Global Times, которая в известной степени отражает внешнеполитическую повестку Пекина, важна еще и потому, что она может указывать на провал многолетней американской стратегии, направленной на то, чтобы так или иначе натравить Индию и Китай.
Россия, которая поддерживает активные контакты с двумя огромными странами, служит лучшей гарантией, что этого не случится. Хотя в новом многополярном формате все страны, конечно же, будут, прежде всего, отстаивать собственные национальные интересы, не поступаясь ими ни на минуту.
Западные медиа высказываются в том же ключе.
The Washington Post отмечает, что ставки в связи визитом индийского премьер-министра очень высоки. Ведь он достаточно убедительно показал, что Индия намерена продолжать и развивать традиционные глубокие связи с Россией, несмотря на усилия администрации президента США Джо Байдена, который пытался завлечь Дели в антироссийский лагерь.
"Для премьера Индии Нарендры Моди Россия остается важнейшим источником оружия, энергии и космических технологий, которые нужны Индии для превращения в великую державу. Индийские закупки российских нефтепродуктов с 2021 года выросли почти в 20 раз, а визит Моди укрепил международный авторитет Путина", – пишет главное издание американского истеблишмента.
Тhe New York Times также отмечает, что Индия намерена сохранить тесные связи с Россией, несмотря на давление со стороны Запада.
CNN сообщает, что Москва стала первой зарубежной столицей, которую Моди посетил после победы на выборах с официальным визитом, и это является "редким нарушением традиций для индийского политика". Хотя, на самом деле, в этом нет ничего необычного – потому что традиция ехать сразу после избрания в Вашингтон существует только в некоторых, очень специфических странах.
А в издании The Print обратили внимание, что, говоря о президенте России, Моди называл его своим другом.
Высокопоставленные индийские дипломаты на условиях анонимности рассказали журналистам Bloomberg, что визит Моди действительно дал понять – дружба Москвы и Дели по-прежнему продолжается, а ее экономическая составляющая только растет.
Причем, все уже убедились, что Москва не только является для индийцев крупнейшим поставщиком нефти, о чем ежедневно пишут все западные газеты.
Сам Моди заявил в понедельник о том, что за последние десять лет две страны добились прогресса по целому ряду ключевых направлений, в том числе в области энергетики, безопасности, торговли и инвестиций.
Сейчас "Росатом" строит вторую очередь индийской атомной электростанции "Куданкулам", заложенной еще в советские времена, которая должна расшириться с двух до шести энергоблоков. В этом аспекте сотрудничества – а также во множестве других критически важных для индийцев вопросах – Запад не в состоянии предложить Дели никакую альтернативу.
И не случайно, что перед тем, как отправиться в Кремль, Путин и Моди посетили демонстрационный павильон "Атом" на территории ВДНХ, где можно многое узнать о новых возможностях российской атомной промышленности.
Кроме того, россияне обсудили с индийцами возможности использования Северного морского пути и совместные проекты в вопросах судостроения. А это наглядно свидетельствует о том, что Глобальный Юг не видит своего будущего без взаимодействия с дружественными странами в северной части планеты.
Стоит заметить, что Нарендра Моди нашел время для того, чтобы обратиться к растущей индийской общиной в России – пообещав открыть новые консульства в Казани и Екатеринбурге, с целью развития туризма и бизнеса. И это тоже идет в разрез с политикой Запада, который упорно старается уничтожить дипломатические отношения с Россией
Ожидается, что во внешнеполитической программе урегулирования украинского кризиса будет каким-то образом затронута и тема украинского конфликта. Однако на возмущенные реплики Зеленского, которому не понравится визит Моди в Россию, индийский лидер попросту не ответил.
Визит Моди в России продолжается. Он уже стал частью богатой истории двусторонних отношений двух стран и наверняка еще принесет много интересных новостей, которые будут комментировать аналитики.
Однако сейчас мы видим, что многополярный мир, про который так долго спорили на разных площадках, действительно стал реальностью – что подтвердили дружеские контакты российского лидера с премьером самой населенной страны планеты.