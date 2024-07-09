https://ukraina.ru/20240709/1056142193.html
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом - 09.07.2024 Украина.ру
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
На Украине понимают, что вряд ли получат приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Defense News
2024-07-09T10:06
2024-07-09T10:06
2024-07-09T10:06
новости
украина
вашингтон
киев
нато
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be68f2d74ff373ea2d073e810224ac.jpg
"Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашение в НАТО. Вопрос заключается в том, что мы получим вместо этого", - сказал Мережко.Руководитель украинского аналитического Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко отметил в комментарии газете, что люди на Украине "очень разочарованы в НАТО". По их ощущениям, добавил Скрипченко, "НАТО не работает".На днях агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве.Подробнее о шансах Киева войти в альянс - в материале Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет на сайте Украина.ру.
украина
вашингтон
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd4d57cc895fd1b5cbcdf038e93b1d5a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, киев, нато, верховная рада
Новости, Украина, Вашингтон, Киев, НАТО, Верховная Рада
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
На Украине понимают, что вряд ли получат приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Defense News
"Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашение в НАТО. Вопрос заключается в том, что мы получим вместо этого", - сказал Мережко.
Руководитель украинского аналитического Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко отметил в комментарии газете, что люди на Украине "очень разочарованы в НАТО". По их ощущениям, добавил Скрипченко, "НАТО не работает".
На днях агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве.