Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом - 09.07.2024 Украина.ру
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Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом - 09.07.2024 Украина.ру
Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
На Украине понимают, что вряд ли получат приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Defense News
2024-07-09T10:06
2024-07-09T10:06
новости
украина
вашингтон
киев
нато
верховная рада
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"Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашение в НАТО. Вопрос заключается в том, что мы получим вместо этого", - сказал Мережко.Руководитель украинского аналитического Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко отметил в комментарии газете, что люди на Украине "очень разочарованы в НАТО". По их ощущениям, добавил Скрипченко, "НАТО не работает".На днях агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве.Подробнее о шансах Киева войти в альянс - в материале Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, киев, нато, верховная рада
Новости, Украина, Вашингтон, Киев, НАТО, Верховная Рада

Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом

10:06 09.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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На Украине понимают, что вряд ли получат приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью изданию Defense News
"Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашение в НАТО. Вопрос заключается в том, что мы получим вместо этого", - сказал Мережко.
Руководитель украинского аналитического Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко отметил в комментарии газете, что люди на Украине "очень разочарованы в НАТО". По их ощущениям, добавил Скрипченко, "НАТО не работает".
На днях агентство Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Подробнее о шансах Киева войти в альянс - в материале Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет на сайте Украина.ру.
 
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