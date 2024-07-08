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Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет

Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет - 08.07.2024 Украина.ру

Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBS заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет

2024-07-08T12:36

2024-07-08T12:36

2024-07-08T12:36

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"Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины - это очень серьезный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, - это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу", - сказал Столтенберг.Он подчеркнул, что предварительным условием "любого будущего членства для Украины" в альянсе является победа Киева в конфликте с РФ.А также снова намекнул, что для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир" требуется продолжать широкую военную поддержку Украины.Главная угроза, по мнению Столтенберга, заключается в "крепком союзе" России, Китая, КНДР и Ирана, а поражение Украины "придаст сил председателю КНР Си Цзиньпину". На саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, будут, по словам Столтенберга, утверждены решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации "логистических хабов в восточной части альянса" и подготовке украинских сил.Недавно агентство Франс Пресс писало, что лидеры НАТО на предстоящем саммите не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс. Подробнее о вмешательстве НАТО в украинский конфликт - в материале Сергея Зуева НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, йенс столтенберг, россия, владимир зеленский, нато