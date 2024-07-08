Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет - 08.07.2024 Украина.ру
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Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет
Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет - 08.07.2024 Украина.ру
Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBS заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет
2024-07-08T12:36
2024-07-08T12:36
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йенс столтенберг
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нато
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"Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины - это очень серьезный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, - это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу", - сказал Столтенберг.Он подчеркнул, что предварительным условием "любого будущего членства для Украины" в альянсе является победа Киева в конфликте с РФ.А также снова намекнул, что для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир" требуется продолжать широкую военную поддержку Украины.Главная угроза, по мнению Столтенберга, заключается в "крепком союзе" России, Китая, КНДР и Ирана, а поражение Украины "придаст сил председателю КНР Си Цзиньпину". На саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, будут, по словам Столтенберга, утверждены решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации "логистических хабов в восточной части альянса" и подготовке украинских сил.Недавно агентство Франс Пресс писало, что лидеры НАТО на предстоящем саммите не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс. Подробнее о вмешательстве НАТО в украинский конфликт - в материале Сергея Зуева НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Россия, Владимир Зеленский, НАТО

Никакой конкретики. Столтенберг открестился от приглашения Украины в НАТО через 10 лет

12:36 08.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBS заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет
"Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины - это очень серьезный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, - это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что предварительным условием "любого будущего членства для Украины" в альянсе является победа Киева в конфликте с РФ.
А также снова намекнул, что для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир" требуется продолжать широкую военную поддержку Украины.
Главная угроза, по мнению Столтенберга, заключается в "крепком союзе" России, Китая, КНДР и Ирана, а поражение Украины "придаст сил председателю КНР Си Цзиньпину".
На саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, будут, по словам Столтенберга, утверждены решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации "логистических хабов в восточной части альянса" и подготовке украинских сил.
Недавно агентство Франс Пресс писало, что лидеры НАТО на предстоящем саммите не дадут Владимиру Зеленскому того, чего он хочет больше всего - приглашения в альянс.
Подробнее о вмешательстве НАТО в украинский конфликт - в материале Сергея Зуева НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевЙенс СтолтенбергРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
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