Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру
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Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ
Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру
Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ
Как ВСУ умудряются довозить свою технику до нужных им направлений, не получая ударов от российской артиллерии?
2024-07-08T05:30
2024-07-08T05:30
новости
александр полищук
украина.ру
вс рф
сми
всу
военная техника
артиллерия
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он отметил, что ВСУ не чураются использовать для переброски военных грузов и личного состава гражданские автобусы и фуры. Однако бить по ним - не самый лучший выбор для российской Армии.Причина - ВС РФ максимально минимизируют потери в авиации. Именно поэтому, пояснил собеседник издания, Су-25 и Су-24 не стоит штурмовать колонны ВСУ, которые идут к линии фронта."Сейчас у всех есть ПЗРК для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Да, мы можем устроить врагу кровавую баню на шоссе а-ля июнь 1944 года. Но мы потеряем драгоценные борта, которые можно было бы использовать намного интереснее. Вспомните работу наших вертолетчиков во время контрнаступа. Если мы можем так красиво и эффективно уничтожать вражеские танки и БТРы, зачем тупо поднимать эскадрилью на штурм каких-то дорог. Чтобы порадовать российских репортеров кадрами с горящей украинской техникой? Так противник потом порадует западные СМИ кадрами обломков российских бортов, валяющихся по обочинам", - заявил Полищук.Он подытожил, что сейчас российское командование предпочитает наносить ВСУ огневое поражение, когда те приезжают и собираются на пунктах временной дислокации.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, александр полищук, украина.ру, вс рф, сми, всу, военная техника, артиллерия
Новости, Александр Полищук, Украина.ру, ВС РФ, СМИ, ВСУ, военная техника, артиллерия

Намного интереснее: эксперт о том, почему ВС РФ не хотят радовать СМИ кадрами с горящей техникой ВСУ

05:30 08.07.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской области
Ситуация в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Как ВСУ умудряются довозить свою технику до нужных им направлений, не получая ударов от российской артиллерии?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
Он отметил, что ВСУ не чураются использовать для переброски военных грузов и личного состава гражданские автобусы и фуры. Однако бить по ним - не самый лучший выбор для российской Армии.
Причина - ВС РФ максимально минимизируют потери в авиации. Именно поэтому, пояснил собеседник издания, Су-25 и Су-24 не стоит штурмовать колонны ВСУ, которые идут к линии фронта.
"Сейчас у всех есть ПЗРК для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Да, мы можем устроить врагу кровавую баню на шоссе а-ля июнь 1944 года. Но мы потеряем драгоценные борта, которые можно было бы использовать намного интереснее. Вспомните работу наших вертолетчиков во время контрнаступа. Если мы можем так красиво и эффективно уничтожать вражеские танки и БТРы, зачем тупо поднимать эскадрилью на штурм каких-то дорог. Чтобы порадовать российских репортеров кадрами с горящей украинской техникой? Так противник потом порадует западные СМИ кадрами обломков российских бортов, валяющихся по обочинам", - заявил Полищук.
Он подытожил, что сейчас российское командование предпочитает наносить ВСУ огневое поражение, когда те приезжают и собираются на пунктах временной дислокации.
Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".
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С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
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Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
 
НовостиАлександр ПолищукУкраина.руВС РФСМИВСУвоенная техникаартиллерия
 
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