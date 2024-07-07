"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
В России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать. Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если в России произойдет мобилизация, рассказал волонтер.
"Я имею в виду не набор новых людей на фронт, а перевод экономики на военные рельсы и переход всего общества к военной жизни. Пока же идут тяжелые позиционные бои. Я бы даже сказал, что это – позиционный тупик", - добавил он.
Также в России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой хоть какую-то часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать, отметил эксперт.
Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. В этом случае никакого экономического коллапса в России не настанет.
"Людской ресурс у нас есть. Даже если мы проведем еще одну мобилизацию на 300 тысяч человек, наша экономика не рухнет, потому что у нас есть большие резервы в плане повышения производительности труда, которое может высвободить рабочую силу", - заключил собеседник издания.
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