https://ukraina.ru/20240707/1056102314.html

"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике

"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике - 07.07.2024 Украина.ру

"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике

В России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать. Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-07-07T05:40

2024-07-07T05:40

2024-07-07T05:40

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Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если в России произойдет мобилизация, рассказал волонтер.Также в России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой хоть какую-то часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать, отметил эксперт. Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. В этом случае никакого экономического коллапса в России не настанет."Людской ресурс у нас есть. Даже если мы проведем еще одну мобилизацию на 300 тысяч человек, наша экономика не рухнет, потому что у нас есть большие резервы в плане повышения производительности труда, которое может высвободить рабочую силу", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240705/1056095246.html

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новости, россия, мобилизация, вс рф, резервы, бойцы, экономика, рабочие, демобилизация, бои