"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике - 07.07.2024 Украина.ру
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"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике
"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике - 07.07.2024 Украина.ру
"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике
В России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать. Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-07T05:40
2024-07-07T05:40
новости
россия
мобилизация
вс рф
резервы
бойцы
экономика
рабочие
демобилизация
бои
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Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если в России произойдет мобилизация, рассказал волонтер.Также в России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой хоть какую-то часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать, отметил эксперт. Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. В этом случае никакого экономического коллапса в России не настанет."Людской ресурс у нас есть. Даже если мы проведем еще одну мобилизацию на 300 тысяч человек, наша экономика не рухнет, потому что у нас есть большие резервы в плане повышения производительности труда, которое может высвободить рабочую силу", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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новости, россия, мобилизация, вс рф, резервы, бойцы, экономика, рабочие, демобилизация, бои
Новости, Россия, мобилизация, ВС РФ, резервы, бойцы, экономика, рабочие, демобилизация, бои

"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике

05:40 07.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать. Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Судя по тому, что происходит сейчас на фронте, я не вижу предпосылок, чтобы мы полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Но это не значит, что это невозможно. Это будет возможно, если в России произойдет мобилизация, рассказал волонтер.
"Я имею в виду не набор новых людей на фронт, а перевод экономики на военные рельсы и переход всего общества к военной жизни. Пока же идут тяжелые позиционные бои. Я бы даже сказал, что это – позиционный тупик", - добавил он.
Также в России нужна мобилизация, чтобы вернуть домой хоть какую-то часть мобилизованных первой волны, потому что многие из них физически и психологически устали воевать, отметил эксперт.
Эти люди вернутся к мирной жизни и займут рабочие места тех, кто отправится на фронт. В этом случае никакого экономического коллапса в России не настанет.
"Людской ресурс у нас есть. Даже если мы проведем еще одну мобилизацию на 300 тысяч человек, наша экономика не рухнет, потому что у нас есть большие резервы в плане повышения производительности труда, которое может высвободить рабочую силу", - заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
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Сергей Ермаков интервью
5 июля, 17:25
Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войнуНАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином, особенно после заключения стратегического договора России и КНДР. Поэтому будет бороться с незападными союзами и вести прокси-войны через партнеров по образцу Украины.
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
06:45Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка
06:30"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
06:15Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР
06:00"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море
05:50Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского
05:40"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике
05:30Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри
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