Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины - 03.07.2024 Украина.ру
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Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины
Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины - 03.07.2024 Украина.ру
Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины
С первым официальным визитом после 2022 года в Киев приехал Виктор Орбан. Премьер Венгрии провел переговоры с Владимиром Зеленским. Среди главных "сенсаций" – предложение Орбана рассмотреть возможность прекращения огня со стороны Украины перед мирными переговорами.
2024-07-03T15:51
2024-07-03T15:52
эксклюзив
украина
венгрия
виктор орбан
визит
владимир зеленский
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эксперты
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Также глава венгерского правительства, который с июля председательствует в ЕС, заявил, что вопрос урегулирования украинского кризиса станет главным в ближайшие полгода в европейской политике. При этом Россия ничего не ждет от визита Орбана на Украину. "Мы ничего не ожидаем. Это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. О чем еще говорили Орбан и Зеленский на встрече в Киеве, и приблизит ли это мир? Свои мнения по данному вопросу представили различные эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаОрбан в Киеве решает проблемы венгров и мирного плана КНР. Причём он делает это уже с позиции страны-председателя в ЕС на ближайшие полгода. Что позволит ему заодно провентилировать отношение Зеленского и к китайско-бразильскому мирному плану, который сам Орбан поддержал. Правда, некоторые украинские СМИ назвали венгерского премьера "русской консервой", но это просто наговор и пропаганда. Идея Орбана о заморозке конфликта на Украине так же вредна для России, как и другие, не наши мирные планы. Ведь она не предполагает ни решения задач СВО, ни обеспечения безопасности России на стратегическую перспективу.Кстати, если внимательно прочитать "Совместный меморандум между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса от 23 мая, то он тоже предполагает заморозку конфликта по линии фронта. А также запрет на применение ядерного оружия всеми сторонами конфликта. Наверное, не все поняли, но Путин уже ответил на всевозможные "формулы" и меморандумы своим мирным планом от 14 июня в ходе выступления перед руководством МИД РФ. И это было сделано очень своевременно. Россия не должна плестись в фарватере чужих политических инициатив, даже если они исходят от дружественных нам стран. У России свои геополитические планы.Политолог Вадим ТрухачевКогда Орбан просит Зеленского прекратить огонь и начать переговоры, он делает это для ушей европейцев. И отчасти - китайцев.Он, конечно, и сам не верит в то, что к нему прислушаются. Но Орбан сейчас претендует на лавры главного миротворца Европы. И ему важно выглядеть таковым в глазах европейцев. Набирая популярность среди европейцев, он увеличивает политический вес Венгрии в Европе. Делает так, чтобы ЕС с ней больше считался, а не пытался только шантажировать и продавливать. Кроме того, Орбан заявил о себе как о главном партнёре Китая в Евросоюзе. Он поддержал китайский мирный план, и в своих заявлениях и действиях во многом опирается на него. Хочешь китайских денег - проталкивай китайскую повестку.А вот о России Орбан, предлагая всё это, думал явно по минимуму. Вот о Венгрии – думал, о Европе – думал. О нас – нет.Политолог Максим ЖаровВизит Виктора Орбана в Киев и его тамошние речи – очень хорошая иллюстрация к тому, что может произойти через несколько месяцев, когда в США начнется финал выборов-2024.Один из кандидатов точно также приедет в Киев и будет ровно такими же, как Орбан, словами, всячески "умиротворять" Ермака с Зеленским. После этого ведущие американские полстеры замеряют рейтинги у "деда-миротворца" и "воинствующего деда". И оказывается, что...поездка в Киев и тамошние речи НИКАК в динамике рейтингов обоих "дедов" не отразились! Америку проблемы Украины не волнуют от слова совсем!И это будет очень большая проблема для Кремля, который так на "миротворчество" одного из "дедов" надеется.Украинский общественный деятель Максим ГольдарбПопробуем догадаться, зачем вдруг Орбан, не особо воспринимающий Зеленского и относящийся к нему по типу Берлускони, приехал в Киев. Давайте отбросим сразу версии о "восстановить права венгров" или "поставки/непоставки орудия" – это рабочие темы, не для резких визитов. Будучи здравомыслящим политиком, Орбан знает и понимает, что нынешняя американская верхушка паникует из-за очевидной осенней победы Трампа. Ведомая паникой и жаждой власти, она готова на любую эскалацию и провокацию на европейском континенте для сохранения себя самой (как это не раз бывало в истории: еще Томас Джефферсон говорил о европейских партнерах, что "их дело сражаться, а наше дело кормить"). Инструментом этого, понятное дело, в первую очередь будут использовать Украину. Не зря все чаще стала то там, то тут появляться информация о грядущем диком обострении войны. Думаю, визит Орбана направлен на то, чтобы показать Зеленскому, убедить его в том, что ситуация меняется; что ему стоит отказаться от отведенной ему роли (не хочу называть, какой, сами знаете и видите); что еще есть время и возможность не допустить всеобъемлющей катастрофы в Европе. Полагаю, что венгерский премьер везет Зеленскому "привет" от Трампа с посылом, что у него еще есть шанс не быть разыгранной фигурой до конца.Политолог Юрий БаранчикВнезапный Виктор Орбан в Киеве. Первый с начала СВО визит венгерского премьера в Киев, где его не любят, тесным образом связан с председательством Венгрии в ЕС. То есть, Орбан в Киеве не столько как Орбан, сколько в качестве одного из высших, пусть и временных, представителей евроистеблишмента. Интересы ЕС и Венгрии по Украине, однако, во многом пересекаются, и могут быть предметом многосторонней торговли. Орбан небезуспешно торговался с НАТО – договорились, что Будапешт не мешает НАТО активничать на Украине, а НАТО не требует от Будапешта участвовать в этом процессе. С ЕС та же история – Венгрия не хочет платить Украине, и это условие Брюссель готов выполнить, если Будапешт не будет мешать вступлению Киева в ЕС.Как заявила венгерская сторона, самой важной темой переговоров будут перспективы урегулирования украинского конфликта. Для нас Орбан, пожалуй, оптимальный вариант переговорщика по данной теме – особенно на фоне какого-нибудь вероятного Макрона. Чего-то судьбоносного, однако, от визита ждать не нужно, пока это только обмен мнениями. Причем Орбан тут говорит и как представитель ЕС, и как представитель околотрамповских кругов. По консервативной линии Будапешт, лично Орбан и MAGA дружат вполне открыто, поэтому зондаж ситуации будет проводиться не только в интересах Брюсселя, но и вероятного Вашингтона-2025. Что характерно, в украинских СМИ и пабликах практически отсутствует ругань по поводу Орбана, которого раньше как могли поливали грязью. Видимо, переговоры и правда серьезные.Разумеется, Орбан и про себя не забудет. Скорее всего, будет уточнена схема выполнения Украиной своих обязательств по реализации прав венгров в Закарпатье. На что Киев раньше безоговорочно согласился, лишь бы не терять перспективы еврочленства.Украинский политтехнолог Карл ВолохИ чего вы набросились на бедного Орбана? Он же всего-навсего повторил формулу нашего гения политики "Надо просто перестать стрелять". А если серьезно, мы сейчас в самой невыгодной позиции для прекращения огня и начала переговоров с лета 22 года. Учитывая, что вскоре это имеет все шансы измениться (пусть и не кардинально), такое предложение неприемлемо даже для тех людей (немногочисленных адекватных), которые понимают неизбежность переговоров и компромиссов.Украинский политолог Виктор НебоженкоМожет, Орбан хочет помочь Кремлю, а не Украине и Европе?Пользуясь своей новой должностью Председателя ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев. Это необычно для лидера Венгрии, который последние годы критикует Украину за ее сопротивление Кремлю. Орбан не скрывает своего восхищения и страха перед президентом Путиным, развязавшего войну против Украины. Поэтому возникает справедливый вопрос: Виктор Орбан приехал в Киев уговаривать президента Украины Зеленского и его друга Ермака подписать мирный договор с Россией на условиях Путина и жестокого компромисса со стороны Украины или предложить помощь ЕС в борьбе с Кремлем?На ту же тему: Виктор Орбан умыл руки в Киеве
https://ukraina.ru/20240703/1056029605.html
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эксклюзив, украина, венгрия, виктор орбан, визит, владимир зеленский, закарпатье, венгры закарпатья, эксперты, соцсети
Эксклюзив, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, визит, Владимир Зеленский, Закарпатье, венгры Закарпатья, эксперты, соцсети

Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины

15:51 03.07.2024 (обновлено: 15:52 03.07.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
С первым официальным визитом после 2022 года в Киев приехал Виктор Орбан. Премьер Венгрии провел переговоры с Владимиром Зеленским. Среди главных "сенсаций" – предложение Орбана рассмотреть возможность прекращения огня со стороны Украины перед мирными переговорами.
Также глава венгерского правительства, который с июля председательствует в ЕС, заявил, что вопрос урегулирования украинского кризиса станет главным в ближайшие полгода в европейской политике.
При этом Россия ничего не ждет от визита Орбана на Украину.
"Мы ничего не ожидаем. Это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
О чем еще говорили Орбан и Зеленский на встрече в Киеве, и приблизит ли это мир? Свои мнения по данному вопросу представили различные эксперты на своих страницах в соцсетях.
Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Орбан в Киеве решает проблемы венгров и мирного плана КНР. Причём он делает это уже с позиции страны-председателя в ЕС на ближайшие полгода. Что позволит ему заодно провентилировать отношение Зеленского и к китайско-бразильскому мирному плану, который сам Орбан поддержал.
Правда, некоторые украинские СМИ назвали венгерского премьера "русской консервой", но это просто наговор и пропаганда. Идея Орбана о заморозке конфликта на Украине так же вредна для России, как и другие, не наши мирные планы. Ведь она не предполагает ни решения задач СВО, ни обеспечения безопасности России на стратегическую перспективу.
Кстати, если внимательно прочитать "Совместный меморандум между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса от 23 мая, то он тоже предполагает заморозку конфликта по линии фронта. А также запрет на применение ядерного оружия всеми сторонами конфликта.
Наверное, не все поняли, но Путин уже ответил на всевозможные "формулы" и меморандумы своим мирным планом от 14 июня в ходе выступления перед руководством МИД РФ. И это было сделано очень своевременно. Россия не должна плестись в фарватере чужих политических инициатив, даже если они исходят от дружественных нам стран. У России свои геополитические планы.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
12:29
В Офисе Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня Венгерский премьер Виктор Орбан – "странный посредник", выпрашивающий для России принятия решения о прекращении огня на Украине. Такой путь является примитивным и простым, заявил Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
Политолог Вадим Трухачев
Когда Орбан просит Зеленского прекратить огонь и начать переговоры, он делает это для ушей европейцев. И отчасти - китайцев.
Он, конечно, и сам не верит в то, что к нему прислушаются. Но Орбан сейчас претендует на лавры главного миротворца Европы. И ему важно выглядеть таковым в глазах европейцев.
Набирая популярность среди европейцев, он увеличивает политический вес Венгрии в Европе. Делает так, чтобы ЕС с ней больше считался, а не пытался только шантажировать и продавливать.
Кроме того, Орбан заявил о себе как о главном партнёре Китая в Евросоюзе. Он поддержал китайский мирный план, и в своих заявлениях и действиях во многом опирается на него. Хочешь китайских денег - проталкивай китайскую повестку.
А вот о России Орбан, предлагая всё это, думал явно по минимуму. Вот о Венгрии – думал, о Европе – думал. О нас – нет.
Политолог Максим Жаров
Визит Виктора Орбана в Киев и его тамошние речи – очень хорошая иллюстрация к тому, что может произойти через несколько месяцев, когда в США начнется финал выборов-2024.
Один из кандидатов точно также приедет в Киев и будет ровно такими же, как Орбан, словами, всячески "умиротворять" Ермака с Зеленским. После этого ведущие американские полстеры замеряют рейтинги у "деда-миротворца" и "воинствующего деда". И оказывается, что...поездка в Киев и тамошние речи НИКАК в динамике рейтингов обоих "дедов" не отразились! Америку проблемы Украины не волнуют от слова совсем!
И это будет очень большая проблема для Кремля, который так на "миротворчество" одного из "дедов" надеется.
Украинский общественный деятель Максим Гольдарб
Попробуем догадаться, зачем вдруг Орбан, не особо воспринимающий Зеленского и относящийся к нему по типу Берлускони, приехал в Киев.
Давайте отбросим сразу версии о "восстановить права венгров" или "поставки/непоставки орудия" – это рабочие темы, не для резких визитов. Будучи здравомыслящим политиком, Орбан знает и понимает, что нынешняя американская верхушка паникует из-за очевидной осенней победы Трампа. Ведомая паникой и жаждой власти, она готова на любую эскалацию и провокацию на европейском континенте для сохранения себя самой (как это не раз бывало в истории: еще Томас Джефферсон говорил о европейских партнерах, что "их дело сражаться, а наше дело кормить").
Инструментом этого, понятное дело, в первую очередь будут использовать Украину. Не зря все чаще стала то там, то тут появляться информация о грядущем диком обострении войны.
Думаю, визит Орбана направлен на то, чтобы показать Зеленскому, убедить его в том, что ситуация меняется; что ему стоит отказаться от отведенной ему роли (не хочу называть, какой, сами знаете и видите); что еще есть время и возможность не допустить всеобъемлющей катастрофы в Европе. Полагаю, что венгерский премьер везет Зеленскому "привет" от Трампа с посылом, что у него еще есть шанс не быть разыгранной фигурой до конца.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
10:03
Захарова назвала реакцию Киева на предложение Орбана ожидаемой Реакция Киева на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня была ожидаемой. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Политолог Юрий Баранчик
Внезапный Виктор Орбан в Киеве.
Первый с начала СВО визит венгерского премьера в Киев, где его не любят, тесным образом связан с председательством Венгрии в ЕС. То есть, Орбан в Киеве не столько как Орбан, сколько в качестве одного из высших, пусть и временных, представителей евроистеблишмента.
Интересы ЕС и Венгрии по Украине, однако, во многом пересекаются, и могут быть предметом многосторонней торговли. Орбан небезуспешно торговался с НАТО – договорились, что Будапешт не мешает НАТО активничать на Украине, а НАТО не требует от Будапешта участвовать в этом процессе. С ЕС та же история – Венгрия не хочет платить Украине, и это условие Брюссель готов выполнить, если Будапешт не будет мешать вступлению Киева в ЕС.
Как заявила венгерская сторона, самой важной темой переговоров будут перспективы урегулирования украинского конфликта. Для нас Орбан, пожалуй, оптимальный вариант переговорщика по данной теме – особенно на фоне какого-нибудь вероятного Макрона.
Чего-то судьбоносного, однако, от визита ждать не нужно, пока это только обмен мнениями. Причем Орбан тут говорит и как представитель ЕС, и как представитель околотрамповских кругов. По консервативной линии Будапешт, лично Орбан и MAGA дружат вполне открыто, поэтому зондаж ситуации будет проводиться не только в интересах Брюсселя, но и вероятного Вашингтона-2025.
Что характерно, в украинских СМИ и пабликах практически отсутствует ругань по поводу Орбана, которого раньше как могли поливали грязью. Видимо, переговоры и правда серьезные.
Разумеется, Орбан и про себя не забудет. Скорее всего, будет уточнена схема выполнения Украиной своих обязательств по реализации прав венгров в Закарпатье. На что Киев раньше безоговорочно согласился, лишь бы не терять перспективы еврочленства.
Украинский политтехнолог Карл Волох
И чего вы набросились на бедного Орбана? Он же всего-навсего повторил формулу нашего гения политики "Надо просто перестать стрелять".
А если серьезно, мы сейчас в самой невыгодной позиции для прекращения огня и начала переговоров с лета 22 года. Учитывая, что вскоре это имеет все шансы измениться (пусть и не кардинально), такое предложение неприемлемо даже для тех людей (немногочисленных адекватных), которые понимают неизбежность переговоров и компромиссов.
06:45
Как "агент Кремля" Орбан разоблачил марионетку США ЗеленскогоНовый руководитель Евросоюза (по прозвищу "агент Кремля" и "агент Путина"), премьер министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Киев на второй день после того, как Венгрия стала председателем в Совете ЕС
Украинский политолог Виктор Небоженко
Может, Орбан хочет помочь Кремлю, а не Украине и Европе?
Пользуясь своей новой должностью Председателя ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев. Это необычно для лидера Венгрии, который последние годы критикует Украину за ее сопротивление Кремлю.
Орбан не скрывает своего восхищения и страха перед президентом Путиным, развязавшего войну против Украины. Поэтому возникает справедливый вопрос: Виктор Орбан приехал в Киев уговаривать президента Украины Зеленского и его друга Ермака подписать мирный договор с Россией на условиях Путина и жестокого компромисса со стороны Украины или предложить помощь ЕС в борьбе с Кремлем?
На ту же тему: Виктор Орбан умыл руки в Киеве
 
ЭксклюзивУкраинаВенгрияВиктор ОрбанвизитВладимир ЗеленскийЗакарпатьевенгры Закарпатьяэкспертысоцсети
 
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16:07Велимир Хлебников: председатель с наволочкой
15:51Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины
15:47Свидетели Иеговы*, адвентисты и баптисты: Украинский омбудсмен хочет ввести альтернативную службу
15:44Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды
15:10Дроны-камикадзе ВСУ атаковали подстанцию, ранены 8 сотрудников ЗАЭС
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