ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
09:15 05.07.2024 (обновлено: 09:18 05.07.2024)
Обстрел ВСУ
Жизнь шестилетней девочки оборвалась из-за атаки украинских беспилотников на город Приморско-Ахтарск, еще шесть человек, в том числе семилетний ребенок пострадали. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Нацисты атаковали Приморско-Ахтарск - российский город на Кубани, расположенный на берегу Азовского моря. Погибла шестилетняя девочка (...), пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Все они доставлены в больницы", – сказано в его телеграм-канале.
Всего в течение ночи украинская армия пыталась атаковать при помощи дронов самолетного типа три региона России. Средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА в Краснодарском крае, 26 - в Запорожской области, а также десять дронов сбиты в Ростовской области.
03:40"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУСейчас ВСУ зубами держатся за то, что еще можно удержать, неся колоссальные потери. Украина не может восполнить потери в системах ПВО и нарастить авиационную группировку. Поэтому основным видом летательных аппаратов у них остаются дроны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков