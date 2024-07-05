https://ukraina.ru/20240705/1056079856.html

ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек

ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек - 05.07.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек

Жизнь шестилетней девочки оборвалась из-за атаки украинских беспилотников на город Приморско-Ахтарск, еще шесть человек, в том числе семилетний ребенок пострадали. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-07-05T09:15

2024-07-05T09:15

2024-07-05T09:18

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Всего в течение ночи украинская армия пыталась атаковать при помощи дронов самолетного типа три региона России. Средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА в Краснодарском крае, 26 - в Запорожской области, а также десять дронов сбиты в Ростовской области.Подробнее о работе систем противовоздушной обороны в России читайте в интервью командующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Семенова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240705/1056041411.html

приморско-ахтарск

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новости, владимир рогов, приморско-ахтарск, россия, вооруженные силы украины, сво