ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек - 05.07.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек - 05.07.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек
Жизнь шестилетней девочки оборвалась из-за атаки украинских беспилотников на город Приморско-Ахтарск, еще шесть человек, в том числе семилетний ребенок пострадали. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-07-05T09:15
2024-07-05T09:18
новости
владимир рогов
приморско-ахтарск
россия
вооруженные силы украины
сво
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Всего в течение ночи украинская армия пыталась атаковать при помощи дронов самолетного типа три региона России. Средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА в Краснодарском крае, 26 - в Запорожской области, а также десять дронов сбиты в Ростовской области.Подробнее о работе систем противовоздушной обороны в России читайте в интервью командующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Семенова на сайте Украина.ру.
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новости, владимир рогов, приморско-ахтарск, россия, вооруженные силы украины, сво
Новости, Владимир Рогов, Приморско-Ахтарск, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО

ВСУ атаковали город на Кубани: погиб шестилетний ребенок, пострадали еще 6 человек

09:15 05.07.2024 (обновлено: 09:18 05.07.2024)
 
Обстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
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Жизнь шестилетней девочки оборвалась из-за атаки украинских беспилотников на город Приморско-Ахтарск, еще шесть человек, в том числе семилетний ребенок пострадали. Об этом в пятницу сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Нацисты атаковали Приморско-Ахтарск - российский город на Кубани, расположенный на берегу Азовского моря. Погибла шестилетняя девочка (...), пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Все они доставлены в больницы", – сказано в его телеграм-канале.
Всего в течение ночи украинская армия пыталась атаковать при помощи дронов самолетного типа три региона России. Средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА в Краснодарском крае, 26 - в Запорожской области, а также десять дронов сбиты в Ростовской области.
Подробнее о работе систем противовоздушной обороны в России читайте в интервью командующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Семенова на сайте Украина.ру.
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