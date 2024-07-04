https://ukraina.ru/20240704/1056047294.html

Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка

Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка - 04.07.2024 Украина.ру

Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка

Активные наступательные действия российской армии сейчас происходят на трех фронтах: Донецком, Горловском и Бахмутском. На всех остальных – позиционные бои

2024-07-04T08:42

2024-07-04T08:42

2024-07-04T08:48

эксклюзив

сво

спецоперация

горловка

часов яр

днр

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О ситуации на фронтах изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:"На Донецком фронте после освобождения Яснобродовки есть продвижение в районе дач на севере Карловки. Наши действовали так энергично, что укропам пришлось покинуть свои позиции и уйти за Карловское водохранилище и речку Волчью, чтобы создать новый рубеж обороны, который они возводят сейчас в спешке".На авдеевском участке фронта идет продвижение от Новоалександровки к Воздвиженке. Цель понятна: перекрыть трассу Покровск – Константиновка, по которой снабжается украинский гарнизон Константиновки. Город находится к юго-западу от Часов Яра.Что касается последнего, то российская армия после более 2 месяцев боев освободила часов-ярский микрорайон "Канал", выйдя к мосту, который соединяет левый берег канала "Северский Донец-Донбасс" с правым, на котором находится большая часть города."На Горловском фронте наши освободили Северное/поселок шахты им. Кирова, что на востоке Торецка/Дзержинска. Что характерно, российские подразделения применили ту же тактику, как и в случае с освобождением Авдеевки, когда воспользовавшись подземной трубой, расчистив ее, и пройдя по ней больше километра, смогли зайти в тыл украинской группировке в укрепе "Царская охота". Они также обнаружили подземные коммуникации (длинной три км), и, пройдя по ним, зашли в Северное", - рассказала Бобкова.По ее словам, российским военкорам надо прекратить неразбериху с названиями освобождаемых населенных пунктов в Донбассе, потому что это вносит серьезную путаницу. Люди путают украинское с русским. Например, неправильно называть поселок Северное поселком Пивничное (украинская калька названия населенного пункта). Это калька с украинского названия. Поселок же всегда носил русское имя.Также на этом участке фронта русские штурмовые группы зашли в село Юрьевку под Нью-Йорком. Мало того, они вошли на южные окраины последнего и сейчас постепенно продвигаются к центру.В ЛНР на границе с Харьковской областью освобожден поселок Макеевка, которую оставили в 1922 году, во время украинского "контрнаступа" в Харьковской области. А в направлении Купянска постепенно уничтожаются украинские укрепы."На Запорожском направлении наши впервые сбросили на сосредоточение укров в степи ФАБ-500 с кассетной начинкой. Я смотрела видео, снятое с дрона. Красивое зрелище. Сначала огненный взрыв, а потом огонь и взрывы как бы быстро-быстро побежали по полю. Если вы помните, как горит лежащий на земле тополиный пух, когда его поджигают, то зрелище аналогичное – огонь движется, и все сгорает в секунды. Так и там, на картинке из Запорожья", - сообщила Бобкова.Читайте также: Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом

https://ukraina.ru/20240622/1055787240.html

https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, горловка, часов яр, днр