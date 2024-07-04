Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка - 04.07.2024 Украина.ру
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Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка
Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка - 04.07.2024 Украина.ру
Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка
Активные наступательные действия российской армии сейчас происходят на трех фронтах: Донецком, Горловском и Бахмутском. На всех остальных – позиционные бои
2024-07-04T08:42
2024-07-04T08:48
эксклюзив
сво
спецоперация
горловка
часов яр
днр
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О ситуации на фронтах изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:"На Донецком фронте после освобождения Яснобродовки есть продвижение в районе дач на севере Карловки. Наши действовали так энергично, что укропам пришлось покинуть свои позиции и уйти за Карловское водохранилище и речку Волчью, чтобы создать новый рубеж обороны, который они возводят сейчас в спешке".На авдеевском участке фронта идет продвижение от Новоалександровки к Воздвиженке. Цель понятна: перекрыть трассу Покровск – Константиновка, по которой снабжается украинский гарнизон Константиновки. Город находится к юго-западу от Часов Яра.Что касается последнего, то российская армия после более 2 месяцев боев освободила часов-ярский микрорайон "Канал", выйдя к мосту, который соединяет левый берег канала "Северский Донец-Донбасс" с правым, на котором находится большая часть города."На Горловском фронте наши освободили Северное/поселок шахты им. Кирова, что на востоке Торецка/Дзержинска. Что характерно, российские подразделения применили ту же тактику, как и в случае с освобождением Авдеевки, когда воспользовавшись подземной трубой, расчистив ее, и пройдя по ней больше километра, смогли зайти в тыл украинской группировке в укрепе "Царская охота". Они также обнаружили подземные коммуникации (длинной три км), и, пройдя по ним, зашли в Северное", - рассказала Бобкова.По ее словам, российским военкорам надо прекратить неразбериху с названиями освобождаемых населенных пунктов в Донбассе, потому что это вносит серьезную путаницу. Люди путают украинское с русским. Например, неправильно называть поселок Северное поселком Пивничное (украинская калька названия населенного пункта). Это калька с украинского названия. Поселок же всегда носил русское имя.Также на этом участке фронта русские штурмовые группы зашли в село Юрьевку под Нью-Йорком. Мало того, они вошли на южные окраины последнего и сейчас постепенно продвигаются к центру.В ЛНР на границе с Харьковской областью освобожден поселок Макеевка, которую оставили в 1922 году, во время украинского "контрнаступа" в Харьковской области. А в направлении Купянска постепенно уничтожаются украинские укрепы."На Запорожском направлении наши впервые сбросили на сосредоточение укров в степи ФАБ-500 с кассетной начинкой. Я смотрела видео, снятое с дрона. Красивое зрелище. Сначала огненный взрыв, а потом огонь и взрывы как бы быстро-быстро побежали по полю. Если вы помните, как горит лежащий на земле тополиный пух, когда его поджигают, то зрелище аналогичное – огонь движется, и все сгорает в секунды. Так и там, на картинке из Запорожья", - сообщила Бобкова.Читайте также: Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
https://ukraina.ru/20240622/1055787240.html
https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html
горловка
часов яр
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, горловка, часов яр, днр
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Горловка, Часов Яр, ДНР

Горловский фронт. Сапог русского солдата вступил на южные окраины Нью-Йорка

08:42 04.07.2024 (обновлено: 08:48 04.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Активные наступательные действия российской армии сейчас происходят на трех фронтах: Донецком, Горловском и Бахмутском. На всех остальных – позиционные бои
О ситуации на фронтах изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова:
"На Донецком фронте после освобождения Яснобродовки есть продвижение в районе дач на севере Карловки. Наши действовали так энергично, что укропам пришлось покинуть свои позиции и уйти за Карловское водохранилище и речку Волчью, чтобы создать новый рубеж обороны, который они возводят сейчас в спешке".
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
22 июня, 12:27
Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под ТорецкомХарьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
На авдеевском участке фронта идет продвижение от Новоалександровки к Воздвиженке. Цель понятна: перекрыть трассу Покровск – Константиновка, по которой снабжается украинский гарнизон Константиновки. Город находится к юго-западу от Часов Яра.
Что касается последнего, то российская армия после более 2 месяцев боев освободила часов-ярский микрорайон "Канал", выйдя к мосту, который соединяет левый берег канала "Северский Донец-Донбасс" с правым, на котором находится большая часть города.
"На Горловском фронте наши освободили Северное/поселок шахты им. Кирова, что на востоке Торецка/Дзержинска. Что характерно, российские подразделения применили ту же тактику, как и в случае с освобождением Авдеевки, когда воспользовавшись подземной трубой, расчистив ее, и пройдя по ней больше километра, смогли зайти в тыл украинской группировке в укрепе "Царская охота". Они также обнаружили подземные коммуникации (длинной три км), и, пройдя по ним, зашли в Северное", - рассказала Бобкова.
По ее словам, российским военкорам надо прекратить неразбериху с названиями освобождаемых населенных пунктов в Донбассе, потому что это вносит серьезную путаницу. Люди путают украинское с русским. Например, неправильно называть поселок Северное поселком Пивничное (украинская калька названия населенного пункта). Это калька с украинского названия. Поселок же всегда носил русское имя.
Также на этом участке фронта русские штурмовые группы зашли в село Юрьевку под Нью-Йорком. Мало того, они вошли на южные окраины последнего и сейчас постепенно продвигаются к центру.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19 июня, 16:53
Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-ЙоркуНа Слобожанском фронте российские подразделения продолжают успешно оборонять свои позиции в районе населенного пункта Липцы, на который продолжает наступать украинская армия. У ВСУ не получается взять населенный пункт Глубокое
В ЛНР на границе с Харьковской областью освобожден поселок Макеевка, которую оставили в 1922 году, во время украинского "контрнаступа" в Харьковской области. А в направлении Купянска постепенно уничтожаются украинские укрепы.
"На Запорожском направлении наши впервые сбросили на сосредоточение укров в степи ФАБ-500 с кассетной начинкой. Я смотрела видео, снятое с дрона. Красивое зрелище. Сначала огненный взрыв, а потом огонь и взрывы как бы быстро-быстро побежали по полю. Если вы помните, как горит лежащий на земле тополиный пух, когда его поджигают, то зрелище аналогичное – огонь движется, и все сгорает в секунды. Так и там, на картинке из Запорожья", - сообщила Бобкова.
Читайте также: Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
 
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