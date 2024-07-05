"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители - 05.07.2024 Украина.ру
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"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители
"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители - 05.07.2024 Украина.ру
"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители
Cхема работы F-16 выстраивается с помощью комплексов АВАКС и систем Patriot. С помощью системы командной линии по передаче данных Link-16 пилот F-16 может получать данные об окружающей обстановке и безопасно выполнять боевые задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-05T03:20
2024-07-05T03:20
новости
россия
украина
вкс
f-16
самолет
истребитель
сво
ракеты
"taurus"
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Истребитель F-16 однозначно появится на Украине. Противник сейчас выстраивает схему для обеспечения безопасности пилотов, которые будут запускать по территории РФ дальнобойные крылатые ракеты типа Storm Shadow, SCALP, Taurus или даже JASSM, рассказал эксперт.Эта схема выстраивается с помощью комплексов АВАКС и систем Patriot. Ключевым звеном в этой схеме является истребитель F-16, добавил он.То есть украинский пилот будет знать, где летят истребители ВКС РФ и где стоят дальнобойные средства ПВО. Он будет выбирать точку запуска ракеты так, чтобы развернуться и уйти от возмездия, отметил он.Как только противник отладит эту систему, F-16 будут летать. И не факт, что они будут летать с территории Украины. Может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как Россия будет решать задачи принципиального характера от Очакова до Измаила - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ
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новости, россия, украина, вкс, f-16, самолет, истребитель, сво, ракеты, "taurus", аэродромы, пво
Новости, Россия, Украина, ВКС, F-16, самолет, истребитель, СВО, ракеты, "Taurus", аэродромы, ПВО

"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители

03:20 05.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон Farnborough Airshow 2014. День второй
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Cхема работы F-16 выстраивается с помощью комплексов АВАКС и систем Patriot. С помощью системы командной линии по передаче данных Link-16 пилот F-16 может получать данные об окружающей обстановке и безопасно выполнять боевые задачи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Истребитель F-16 однозначно появится на Украине. Противник сейчас выстраивает схему для обеспечения безопасности пилотов, которые будут запускать по территории РФ дальнобойные крылатые ракеты типа Storm Shadow, SCALP, Taurus или даже JASSM, рассказал эксперт.
Эта схема выстраивается с помощью комплексов АВАКС и систем Patriot. Ключевым звеном в этой схеме является истребитель F-16, добавил он.
"Эти три компонента работают в единой системе командной линии по передаче данных Link-16, когда пилот может получать данные об окружающей обстановке и выполнять боевые задачи с максимальной безопасностью для себя", - подчеркнул Леонков.
То есть украинский пилот будет знать, где летят истребители ВКС РФ и где стоят дальнобойные средства ПВО. Он будет выбирать точку запуска ракеты так, чтобы развернуться и уйти от возмездия, отметил он.
Как только противник отладит эту систему, F-16 будут летать. И не факт, что они будут летать с территории Украины. Может быть задействована схема с польскими и румынскими аэродромами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
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Кости Хейсканен интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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