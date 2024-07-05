Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
В первый день после неудачных ля действующего лидера США Джо Байдена дебатов, его критиковали даже давние сторонники. Однако спустя пару дней "сверху" объяснили, что истеблишменту виднее, кому лучше сесть в кресло президента
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-международник Дмитрий Бабич.
"В итоге в США выбор делается в пользу надежного, проверенного американского Брежнева. Джо Байден — это проверенный кадр. Его часто ловят на каких-то ошибках, он может забыть фамилию своего сотрудника, перепутать название страны, но никогда не говорит того, что ставит под вопрос царящую в стране идеологию", - отметил Бабич.
Он уточнил, что от Байдена никогда не услышишь того, что действительно важно для тоталитарного истеблишмента Запада. Например, критику однополых браков, смены пола у детей. Кроме того, позиция Байдена по Украине твердокаменная, он при нял на веру две важные для тех, кто за ним стоит догмы: войну якобы спровоцировала Россия, а Украина должна победить любой ценой.
"Байден же повторяет безопасные догмы, что очень устраивает истеблишмент Демократической партии, поэтому на его кандидатуре настаивают", - резюмировал Бабич, оговорившись, что Дональд Трамп, напротив, небезопасен для американской верхушки, потому что "в глубине своего сознания знает истинную причину конфликта" на Украине.
Мнение Дмитрия Бабича по американскому вопросу в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
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