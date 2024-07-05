Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева - 05.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240705/1056037196.html
Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева
Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева - 05.07.2024 Украина.ру
Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева
В первый день после неудачных ля действующего лидера США Джо Байдена дебатов, его критиковали даже давние сторонники. Однако спустя пару дней "сверху" объяснили, что истеблишменту виднее, кому лучше сесть в кресло президента
2024-07-05T03:30
2024-07-05T03:30
новости
дмитрий бабич
джо байден
демократическая партия
сша
украина.ру
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055896986_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45880f81b02959908117fcfb675cb4cd.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-международник Дмитрий Бабич.Он уточнил, что от Байдена никогда не услышишь того, что действительно важно для тоталитарного истеблишмента Запада. Например, критику однополых браков, смены пола у детей. Кроме того, позиция Байдена по Украине твердокаменная, он при нял на веру две важные для тех, кто за ним стоит догмы: войну якобы спровоцировала Россия, а Украина должна победить любой ценой."Байден же повторяет безопасные догмы, что очень устраивает истеблишмент Демократической партии, поэтому на его кандидатуре настаивают", - резюмировал Бабич, оговорившись, что Дональд Трамп, напротив, небезопасен для американской верхушки, потому что "в глубине своего сознания знает истинную причину конфликта" на Украине.Мнение Дмитрия Бабича по американскому вопросу в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html
https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html
https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055896986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a31c72b0141d68636437e2be799d04e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий бабич, джо байден, демократическая партия, сша, украина.ру, вашингтон
Новости, Дмитрий Бабич, Джо Байден, Демократическая партия, США, Украина.ру, Вашингтон

Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева

03:30 05.07.2024
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP / Gerald Herbert
Читать в
В первый день после неудачных ля действующего лидера США Джо Байдена дебатов, его критиковали даже давние сторонники. Однако спустя пару дней "сверху" объяснили, что истеблишменту виднее, кому лучше сесть в кресло президента
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-международник Дмитрий Бабич.
"В итоге в США выбор делается в пользу надежного, проверенного американского Брежнева. Джо Байден — это проверенный кадр. Его часто ловят на каких-то ошибках, он может забыть фамилию своего сотрудника, перепутать название страны, но никогда не говорит того, что ставит под вопрос царящую в стране идеологию", - отметил Бабич.
Он уточнил, что от Байдена никогда не услышишь того, что действительно важно для тоталитарного истеблишмента Запада. Например, критику однополых браков, смены пола у детей. Кроме того, позиция Байдена по Украине твердокаменная, он при нял на веру две важные для тех, кто за ним стоит догмы: войну якобы спровоцировала Россия, а Украина должна победить любой ценой.
"Байден же повторяет безопасные догмы, что очень устраивает истеблишмент Демократической партии, поэтому на его кандидатуре настаивают", - резюмировал Бабич, оговорившись, что Дональд Трамп, напротив, небезопасен для американской верхушки, потому что "в глубине своего сознания знает истинную причину конфликта" на Украине.
Мнение Дмитрия Бабича по американскому вопросу в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 11:47
Рейтинг Байдена упал после дебатов с Трампом - опрос CNNРейтинг Байдена упал на 6 процентов после первых дебатов с Трампом. Следует из опроса, проведенного телеканалом CNN
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 09:23
Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источникРешение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
Обама
11 мая, 06:31
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
 
НовостиДмитрий БабичДжо БайденДемократическая партияСШАУкраина.руВашингтон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Будет жестоко: Панина о намерении Трампа сломать "кощееву иглу" России
05:26Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКС
05:20"Сгорел сарай — гори и хата". Военный эксперт сообщил, почему Минск готов к любому сценарию на Украине
05:14Женщины, которые добьют Евросоюз. Кем надо быть и как лгать, чтобы стать одним из руководителей ЕС
05:10Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска
05:00"Мы попали в Нью-Йорк": военный аналитик рассказал, как ФАБ-3000 уничтожают мощные укрепрайоны ВСУ
04:58Скифское золото в Лавре, русский день семьи, Канье Уэст взбудоражил Москву. События культуры
04:50Бабич ответил, почему победа противников Макрона не остановит французский поток оружия на Украину
04:40Битва за Часов Яр: военкор объяснил, почему ВСУ еще будут "цепляться" и создавать проблемы в Калиновке
04:30"Я против шапкозакидательства": эксперт о том, что F-16 в руках ВСУ могут повторить историю HIMARS
04:20"Не надо летать где ни попадя": Леонков о том, зачем над Черным морем нужно создавать бесполетную зону
04:14Сергей Фёдоров: Макрон поплатился за Украину и оставил Францию у разбитого корыта
04:10И у него на это ряд причин: эксперт объяснил, почему Байден продолжает "бежать" президентскую гонку
04:00Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16
03:50Эксперт назвал два случая, когда Россия кинет в бой свои резервы
03:44Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-Йорка
03:40"Держатся зубами и несут колоссальные потери": эксперт о том, как ВС РФ крошат орудия и дроны ВСУ
03:30Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева
03:20"F-16 однозначно появится на Украине": аналитик объяснил, по какой системе работают западные истребители
03:10Эксперт рассказал, что нужно сделать с ВС РФ, чтобы отодвинуть линию фронта
Лента новостейМолния