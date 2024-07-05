https://ukraina.ru/20240705/1056037196.html

Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева

Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева - 05.07.2024 Украина.ру

Бабич ответил, почему тоталитарный Вашингтон поставил на американского Брежнева

В первый день после неудачных ля действующего лидера США Джо Байдена дебатов, его критиковали даже давние сторонники. Однако спустя пару дней "сверху" объяснили, что истеблишменту виднее, кому лучше сесть в кресло президента

2024-07-05T03:30

2024-07-05T03:30

2024-07-05T03:30

новости

дмитрий бабич

джо байден

демократическая партия

сша

украина.ру

вашингтон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог-международник Дмитрий Бабич.Он уточнил, что от Байдена никогда не услышишь того, что действительно важно для тоталитарного истеблишмента Запада. Например, критику однополых браков, смены пола у детей. Кроме того, позиция Байдена по Украине твердокаменная, он при нял на веру две важные для тех, кто за ним стоит догмы: войну якобы спровоцировала Россия, а Украина должна победить любой ценой."Байден же повторяет безопасные догмы, что очень устраивает истеблишмент Демократической партии, поэтому на его кандидатуре настаивают", - резюмировал Бабич, оговорившись, что Дональд Трамп, напротив, небезопасен для американской верхушки, потому что "в глубине своего сознания знает истинную причину конфликта" на Украине.Мнение Дмитрия Бабича по американскому вопросу в материале издания Украина.ру О том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.

https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html

https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html

https://ukraina.ru/20240511/1054946464.html

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новости, дмитрий бабич, джо байден, демократическая партия, сша, украина.ру, вашингтон