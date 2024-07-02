Дмитрий Бабич о том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева - 02.07.2024 Украина.ру
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Дмитрий Бабич о том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева
Дмитрий Бабич о том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева - 02.07.2024 Украина.ру
Дмитрий Бабич о том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева
Истеблишмент Демократической партии делает выбор в пользу надежного, проверенного американского Брежнева. Джо Байден — это проверенный кадр. Его часто ловят на каких-то ошибках, он может забыть фамилию своего сотрудника, перепутать название страны, но никогда не говорит того, что ставит под вопрос царящую в стране идеологию.
2024-07-02T19:30
2024-07-02T19:30
интервью
сша
выборы
украина
россия
джо байден
дональд трамп
камала харрис
демократическая партия
ес
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бабич.Выступление действующего президента США Джо Байдена во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом было настолько невыразительным, что спровоцировало разговоры о замене его кандидатуры.- Дмитрий, как американская пресса отреагировала на итоги дебатов?- В первый день после неудачных для Байдена дебатов накал критики даже в таких либеральных СМИ, как The New York Times, был очень силен. Чувствуя направление эмоций зрителей, журналисты изданий, которые горой стояли за Байдена, стали писать, что его замена необходима, что есть шанс провести на предстоящей конференции Демократической партии новую кандидатуру.Но уже на следующий день все это стало звучать намного тише, что показывает, насколько велико влияние истеблишмента Демпартии и стоящей за ним ультралиберальной идеологии на американские СМИ, в первую очередь, СМИ мейнстрима.Уже сегодня тон публикаций намного более выдержанный, потому что и Барак Обама, и другие патриархи Демократической партии сказали, успокойтесь, остаемся с Байденом. Это показывает, что законы тоталитарной идеологии для всех стран одинаковы. Тот вариант либеральной идеологии, который победил в США и ЕС, относится к классической либеральной идеологии примерно так, как сталинская система относилась к классике марксизма.В итоге в США выбор делается в пользу надежного, проверенного американского Брежнева. Джо Байден — это проверенный кадр. Его часто ловят на каких-то ошибках, он может забыть фамилию своего сотрудника, перепутать название страны, но никогда не говорит того, что ставит под вопрос царящую в стране идеологию. От него никогда не услышите ничего против однополых браков, смены пола у детей. Плюс позиция Байдена по Украине твердокаменная, он непроницаем ни для каких аргументов. Он усвоил две догмы: войну якобы спровоцировала Россия, и Украина должна победить любой ценой.Трамп в одном из интервью согласился с крамольной для Запад мыслью, которую высказывал еще господин Фарадж (британский политик, лидер-сооснователь партии "Реформировать Соединённое Королевство" - Ред.), что основной причиной войны стало неконтролируемое расширение НАТО. То есть в глубине своего сознания Трамп знает истинную причину конфликта, хотя это не значит, что он будет вести себя мирно.Байден же повторяет безопасные догмы, что очень устраивает истеблишмент Демократической партии, поэтому на его кандидатуре настаивают.- На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Какой цели служит эта публикация? Это подготовка общественного мнения перед возможной заменой Байдена?- Такие лица, как Мишель Обама или Камала Харрис, тоже вполне приемлемы для истеблишмента Демократической партии люди. Другое дело, что это выглядит очень неприлично. Остается несколько месяцев до выборов, уже столько усилий было направлено на продвижение Байдена, и в этой ситуации мало времени на то, чтобы раскручивать новое лицо.Камала Харрис показала, что она не личность, она никак не проявила себя за эти четыре года. Ни одного яркого выступления, законопроекта, решения.Тоталитарная система боится хотя бы в чем-то проявить уступку, слабость. Они навязывают американцам, нации, которая очень не любит лузеров и очень любит победителей, старика, который явно ни в какой битве побеждать не может и не хочет.- Издание Bloomberg сообщает, что победа блока Марин Ле Пен на парламентских выборах дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву. Сбудется ли этот прогноз?- Это типичное запугивание электората перед выборами, что любая уступка России, любая смена политического курса — это крушение всего. На самом деле, Макрон сказал, что даже если его партия полностью проиграет, он не намерен уходить со своего поста. А Франция − суперпрезидентская республика, поэтому все необходимые полномочия для оказания военной помощи Украине у Макрона есть. Другое дело, что сама эта помощь аморальна, но со стороны парламента Макрону за это ничего не грозит.Но это не значит, что нам нужно равнодушно относиться к тому, что происходит в Европе, к этим выборам. Все это показывает, что население недовольно в том числе антироссийским курсом. Есть альтернативные фигуры. Голосуют даже за тех, кого власти демонизируют, объявляют русскими агентами. Не нужно от этого отмахиваться.Помните, как у нас говорили, что на Украине нет никакой оппозиции, и нечего нам там делать. Это было неправдой, мы видим, как сейчас сражаются жители ДНР и ЛНР. А с точки зрения тех, кто у нас выступал, якобы этих людей никогда не было.Надо понимать, что в Европе жесткий антироссийский режим, и любое выступление в пользу России будут отметать. Но отношения у нас когда-нибудь наладятся, нужно быть к этому готовыми.Об итогах визита премьер-министра Венгрии Орбана в Киев Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
https://ukraina.ru/20240702/1056002859.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, выборы, украина, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, демократическая партия, ес, нато, франция
Интервью, США, выборы, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Демократическая партия, ЕС, НАТО, Франция

Дмитрий Бабич о том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева

19:30 02.07.2024
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынДмитрий Бабич интервью
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Истеблишмент Демократической партии делает выбор в пользу надежного, проверенного американского Брежнева. Джо Байден — это проверенный кадр. Его часто ловят на каких-то ошибках, он может забыть фамилию своего сотрудника, перепутать название страны, но никогда не говорит того, что ставит под вопрос царящую в стране идеологию.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Дмитрий Бабич.
Выступление действующего президента США Джо Байдена во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом было настолько невыразительным, что спровоцировало разговоры о замене его кандидатуры.
- Дмитрий, как американская пресса отреагировала на итоги дебатов?
- В первый день после неудачных для Байдена дебатов накал критики даже в таких либеральных СМИ, как The New York Times, был очень силен. Чувствуя направление эмоций зрителей, журналисты изданий, которые горой стояли за Байдена, стали писать, что его замена необходима, что есть шанс провести на предстоящей конференции Демократической партии новую кандидатуру.
Но уже на следующий день все это стало звучать намного тише, что показывает, насколько велико влияние истеблишмента Демпартии и стоящей за ним ультралиберальной идеологии на американские СМИ, в первую очередь, СМИ мейнстрима.
Уже сегодня тон публикаций намного более выдержанный, потому что и Барак Обама, и другие патриархи Демократической партии сказали, успокойтесь, остаемся с Байденом. Это показывает, что законы тоталитарной идеологии для всех стран одинаковы. Тот вариант либеральной идеологии, который победил в США и ЕС, относится к классической либеральной идеологии примерно так, как сталинская система относилась к классике марксизма.
Эдуард Лозанский интервью
14:58
Эдуард Лозанский: Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофыТолько Дональд Трамп как президент США может остановить Третью мировую войну. Между тем немощного Джо Байдена безжалостно толкают на политическую сцену. Во всем виновата коварная женщина
В итоге в США выбор делается в пользу надежного, проверенного американского Брежнева. Джо Байден — это проверенный кадр. Его часто ловят на каких-то ошибках, он может забыть фамилию своего сотрудника, перепутать название страны, но никогда не говорит того, что ставит под вопрос царящую в стране идеологию.
От него никогда не услышите ничего против однополых браков, смены пола у детей. Плюс позиция Байдена по Украине твердокаменная, он непроницаем ни для каких аргументов. Он усвоил две догмы: войну якобы спровоцировала Россия, и Украина должна победить любой ценой.
Трамп в одном из интервью согласился с крамольной для Запад мыслью, которую высказывал еще господин Фарадж (британский политик, лидер-сооснователь партии "Реформировать Соединённое Королевство" - Ред.), что основной причиной войны стало неконтролируемое расширение НАТО. То есть в глубине своего сознания Трамп знает истинную причину конфликта, хотя это не значит, что он будет вести себя мирно.
Байден же повторяет безопасные догмы, что очень устраивает истеблишмент Демократической партии, поэтому на его кандидатуре настаивают.
- На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Какой цели служит эта публикация? Это подготовка общественного мнения перед возможной заменой Байдена?
- Такие лица, как Мишель Обама или Камала Харрис, тоже вполне приемлемы для истеблишмента Демократической партии люди. Другое дело, что это выглядит очень неприлично. Остается несколько месяцев до выборов, уже столько усилий было направлено на продвижение Байдена, и в этой ситуации мало времени на то, чтобы раскручивать новое лицо.
Камала Харрис показала, что она не личность, она никак не проявила себя за эти четыре года. Ни одного яркого выступления, законопроекта, решения.
Тоталитарная система боится хотя бы в чем-то проявить уступку, слабость. Они навязывают американцам, нации, которая очень не любит лузеров и очень любит победителей, старика, который явно ни в какой битве побеждать не может и не хочет.
Иван Лошкарев интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Вчера, 19:30
Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации Если мы посмотрим на окружение Трампа, то здравомыслящих людей там пока немного. Это значит, что если они и будут договариваться, то языком ультиматумов, который для России неприемлем с учётом ситуации на поле боя, где все для нас складывается пока неплохо. Поэтому разумных компромиссов со стороны администрации Трампа я бы не ждал.
- Издание Bloomberg сообщает, что победа блока Марин Ле Пен на парламентских выборах дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву. Сбудется ли этот прогноз?
- Это типичное запугивание электората перед выборами, что любая уступка России, любая смена политического курса — это крушение всего. На самом деле, Макрон сказал, что даже если его партия полностью проиграет, он не намерен уходить со своего поста. А Франция − суперпрезидентская республика, поэтому все необходимые полномочия для оказания военной помощи Украине у Макрона есть. Другое дело, что сама эта помощь аморальна, но со стороны парламента Макрону за это ничего не грозит.
Но это не значит, что нам нужно равнодушно относиться к тому, что происходит в Европе, к этим выборам. Все это показывает, что население недовольно в том числе антироссийским курсом. Есть альтернативные фигуры. Голосуют даже за тех, кого власти демонизируют, объявляют русскими агентами. Не нужно от этого отмахиваться.
Выдрин коллаж
Вчера, 11:19
Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики"Двадцать восьмого июня, Ровно в четыре утра…" Так, возможно, будет начинаться наш песенный ремейк о начале гражданской войны в Штатах.
Помните, как у нас говорили, что на Украине нет никакой оппозиции, и нечего нам там делать. Это было неправдой, мы видим, как сейчас сражаются жители ДНР и ЛНР. А с точки зрения тех, кто у нас выступал, якобы этих людей никогда не было.
Надо понимать, что в Европе жесткий антироссийский режим, и любое выступление в пользу России будут отметать. Но отношения у нас когда-нибудь наладятся, нужно быть к этому готовыми.
Об итогах визита премьер-министра Венгрии Орбана в Киев Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию
 
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19:30Дмитрий Бабич о том, почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева
19:14Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самого
18:11США объявят о поставках систем ПВО для Украины перед саммитом НАТО
18:08Forbes назвал "самую дорогостоящую" потерю ВСУ за время спецоперации
18:07Небывалый ущерб в Миргороде, миротворец Орбан, Украина запрашивает энергию в Европе. Итоги 2 июля
18:01Ветеран СВО Ярослав Манцевич: Возможно, ВСУ уже напали на Белоруссию, а Польша вмешиваться не хочет
18:00Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года
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