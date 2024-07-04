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"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами - 04.07.2024 Украина.ру
"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил граждан США посмотреть Белоруссию своими глазами. Его слова приводит сайт президента Республики
2024-07-04T12:02
2024-07-04T12:02
2024-07-04T12:02
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.Белорусский лидер подчеркнул, что страна всегда исходила из важности конструктивных контактов с США. А период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств, подчеркнул Лукашенко."Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле", - говорится в тексте поздравлении."Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения, - предложил Лукашенко. - Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной".Лукашенко пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли. "Сердечно приглашаем в Беларусь!" - говорится в поздравлении.Подробнее в статье Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, сша, александр лукашенко, беларусь
Новости, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Беларусь
"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил граждан США посмотреть Белоруссию своими глазами. Его слова приводит сайт президента Республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.
Белорусский лидер подчеркнул, что страна всегда исходила из важности конструктивных контактов с США. А период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств, подчеркнул Лукашенко.
"Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле", - говорится в тексте поздравлении.
"Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения, - предложил
Лукашенко. - Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной".
Лукашенко пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли. "Сердечно приглашаем в Беларусь!" - говорится в поздравлении.