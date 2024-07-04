https://ukraina.ru/20240704/1056054770.html

"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами

"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами - 04.07.2024 Украина.ру

"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил граждан США посмотреть Белоруссию своими глазами. Его слова приводит сайт президента Республики

2024-07-04T12:02

2024-07-04T12:02

2024-07-04T12:02

новости

белоруссия

сша

александр лукашенко

беларусь

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.Белорусский лидер подчеркнул, что страна всегда исходила из важности конструктивных контактов с США. А период истории, когда такие контакты преобладали, демонстрировал их бесспорную пользу для двух государств, подчеркнул Лукашенко."Мы ценим усилия простых американцев, которые по-человечески, от души помогали нам в борьбе с нацизмом, послевоенном восстановлении страны, преодолении последствий аварии в украинском Чернобыле", - говорится в тексте поздравлении."Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения, - предложил Лукашенко. - Уверен, многие будут приятно удивлены и захотят ближе познакомиться с нашей страной".Лукашенко пожелал народу США безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования со всеми людьми доброй воли. "Сердечно приглашаем в Беларусь!" - говорится в поздравлении.Подробнее в статье Саммит ШОС в Астане: "азиатский поворот" Путина и Лукашенко продолжается на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, сша, александр лукашенко, беларусь