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Хочу жить в России. Ставрополь — это Украина нашего детства

Хочу жить в России. Ставрополь — это Украина нашего детства - 04.07.2024 Украина.ру

Хочу жить в России. Ставрополь — это Украина нашего детства

Алина Филевская с семьей была вынуждена покинуть родной Николаев после победы Майдана и восемь лет прожила в Польше. После начала СВО она поняла, что нигде, кроме России, русскому человеку хорошо не будет.

2024-07-04T10:08

2024-07-04T10:08

2024-07-04T10:09

россия

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украинские беженцы

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Майдан вынудил уехатьПо данным ООН, за пределами Украины остается 6,5 млн ее граждан. Это самый минимум, потому что данные включают только официально зарегистрированных лиц и собраны по сообщениям правительств. Около половины выехавших составляют женщины, почти треть — дети и чуть больше пятой части — взрослые мужчины. Из них на март 2023 года в Европе получили временно убежище порядка 4,7 млн беженцев, по более свежим подсчетам — осталось около 4,3 млн. 14,7% выехавших из Украины осели в Польше — это почти 1 млн человек.В России, по состоянию на конец марта 2024 года, беженцев из Украины было больше, чем в любой другой стране мира — более 1,2 млн человек (19% от общего количества). Всего же, по подсчетам издания Украина.ру, после переворота 2014 года гражданами РФ предпочло стать уже 7,5 млн граждан Украины, и их число будет расти.— Вас можно снимать? Это вам не навредит?— Можно, мы сюда приехали в один конец.Алина Филевская жила в Николаеве на Украине. После победы Майдана в 2014 году она взяла семью и уехала в Польшу. Сейчас Алина с семьей живет в Ставрополе."Мы из Николаева, это русскоязычный город между Херсоном и Одессой. И по крайней мере в то время, когда мы там жили, наша позиция может и отличалась от позиции большинства, но внутренние конфликты в то время были еще не такими острыми, как стали потом. В 2014 году на Украине происходили известные события, и в тот период, в 2014, 2015, 2016 годах, многие из тех, кто эти события не принял, рванули за границу. Становилось все тяжелее и тяжелее и в моральном плане, и в финансовом, поэтому много людей уезжало. Так что мы попали в своеобразную волну — все ехали, и мы поехали. Так и получилось, что восемь лет мы прожили в Польше".Поначалу, говорит Алина, в целом все было хорошо. Семья социализировалась как нормальные иммигранты, которые не знают языка."Мы польский специально не учили, — объясняет Алина. — Муж на работе по ходу дела выучил, я тоже. Я парикмахер, поэтому хочешь не хочешь, а с людьми надо общаться".Сын Алины пошел во второй раз в первый класс, но уже в польской школе, ежедневно учился на польском языке и, конечно, в отличие от родителей, выучил его на высоком уровне."Я хоть и работала на польском языке, но такого литературного языка, как у сына, у меня не было. Да он в моей работе и не требовался, у нас каждый день все одно и то же. Муж же, несмотря на высшее образование, не смог прыгнуть куда-то выше, чем физическая работа. Поэтому язык очень важен. Если ты хочешь о чем-то поговорить, кроме работы, например, с учителем в школе, это очень трудно. Без курсов здесь не справиться. А нам надо было работать. Не будешь работать — слетишь с аренды жилья. Все просто".Надоела "терпуха"— Восемь лет в Польше, все-таки немало. Значит там как-то можно было жить. Почему все-таки решили уезжать?— Ну, я говорю, что хорошо, пока все хорошо. А когда становится плохо, то плохо становится всем. И местным жителям, и особенно иммигрантам. И тем более тем, которые ближе к России, украинским иммигрантам. Ни для кого не секрет, что в Польше довольно сильная русофобия. Становится обидно за какие-то слова, какие-то высказывания поляков. Хотя 30% поляков в возрасте до 30-35 лет довольно-таки позитивные, нормально относятся к русским людям, к русской культуре, потому что интернет оказывает влияние. Поэтому нельзя говорить, что все поляки настроены русофобски. Очень большую роль играет, что они смотрят и слушают.— Наверное, молодежь в меньшей степени смотрит пропагандистские телепередачи, чем люди старшего поколения?— Да, конечно. Соцсети, общение, путешествия — делают свое дело. Они путешествуют, они больше видят, плюс интернет, соцсети, кто-то где-то учится. Молодежь из больших городов больше путешествует. Не только молодые люди студенческого возраста, но и люди 30-35 лет. Молодежь в общем адекватно реагирует на то, что в Польшу приезжают люди из разных стран. Для них это не является чем-то плохим. Бывало так, что и кое-какие пенсионеры тоже говорили, что в России толковое правительство, толково решаются какие-то вопросы. Но в старшем поколении таких встречается немного. И большинство тем не менее не хочет ничего русского. А последние два года сами знаете, что происходило, и поэтому нас, как людей русскоязычных, задевало предвзятое отношение. Какая-то такая заноза в душе. Но, кстати, в последнее время пошла тенденция в отношении, что украинцы стали еще хуже, чем русские, так что уезжайте, пожалуйста, к себе домой на Украину.— Украинцы даже хуже, чем русские?— Да, это однозначно.Однажды мне в соцсетях написала одна украинка: "З ким ти себе ассоцiюєш?" С кем ты себя ассоциируешь, значит. С кем ты себя ассоциируешь, ты должна в себе разобраться.Ну, я-то знаю, с кем себя ассоциирую. У меня русские корни — дедушка, прадедушка. И муж, у которого вообще все украинцы в роду, тем не менее, ему ближе русское. Так что надоела, как сказала одна девочка в YouTube, эта "терпуха". Вот вроде смотришь сейчас на наши польские фотографии, так вроде там и достаток, и елки красиво украшенные, но "терпуха" чувствуется.Не могу сказать, что я из тех, кто повесит на стену портрет Путина или будет с ним ходить, но я убеждена, что если бы на Украине был такой президент, как Путин, все было бы по-другому. И мне было неприятно, когда ко мне в парикмахерскую приходили клиенты и говорили, что он такой-сякой, неприятно было выслушивать всякие оскорбления в адрес президента страны, с которой я чувствую духовную и культурную связь. Сын в школе выслушивал подобное каждый день. Это неприятно, это отравляет.Да и отношение к нам на законодательном уровне было специфическим. Вид на жительство — "карту побыту" — было получить очень трудно, долго. Сначала на это требовалось несколько месяцев, а затем все дольше и дольше. А про гражданство и говорить нечего. Очередную "карту побыту" я ждала два года и уехала, так ее и не получив. У мужа эта процедура прошла быстрее, потому что он работал на обычной физической работе. Кто идет на польские заводы, получает вид на жительство быстрее, кто открывает собственное дело, как я, например, маленькую парикмахерскую, там не нужны. Это, конечно, тоже была одной из причин отъезда.Своя "Русская весна"Алина говорит, что к отъезду в Россию семья готовилась долго. Было непросто решить, куда именно ехать, поскольку живых родственников ни у кого из них в России уже не осталось. Определились к лету 2023 года."Мы собрали все, что возможно было, часть вещей продали, часть оставили и купили прицеп для автомобиля, чтобы перевезти мое оборудование — парикмахерское кресло, мойку. Жилье мы не продавали, оно было у нас съемное".Но с первого раза проехать не удалось. В конце июля-начале августа 2023 года через Литву и Латвию на российскую границу добрались без проблем, поскольку внутри Евросоюза границ нет, а дальше возникли проблемы."Мы попали в такой период, когда много людей ехало в отпуска, много шли пешими переходами. А у нас куча вещей и пеший переход был невозможен. Простояв семь суток на границе, мы решили вернуться. Было пролито много слез, появилась седина, морщины, но так уж вышло".Где-то через полгода, в конце февраля, почитав отзывы в соцсетях о проекте Анатолия Бублика "Путь домой", семья попробовала еще раз. Там посоветовали продать машину, взять с собой только тревожный чемоданчик и отправить по почте все, что можно отправить."Мы большинство вещей отправили к родителям на Украину, в надежде на то, что мы скоро их заберем", — говорит Алина.Забрать, как в известном меме, естественно, ничего не получилось.Пока семья решала все вопросы, Россия в октябре изменила правила. К тому времени Россия оставила единственную возможность для миграции людей с украинским гражданством — аэропорт Шереметьево. Поэтому никаких вариантов, кроме как продать машину и взять с собой только то, что проходит в авиабагаж, больше не оставалось. А по поводу специфической процедуры фильтрации в Шереметьево уже заговорили."Сначала я читала отзывы в группах в Telegram, потом перестала туда заходить и людям посоветовала бы, чтобы они не заходили в эти группы, потому что там много есть ложной информации. Даже без фактора Шереметьево во второй раз ехать было страшнее, как страшнее во второй раз прыгать с парашютом или рожать. Я каждый день по вечерам репетировала в уме разговор с сотрудниками".Алина не боялась пресловутой проверки телефонов. Проблема, как ей казалось, была в другом. Муж Алины работал в украинской милиции и в 2010 году ушел на пенсию по т.н. горячей сетке."И вот из-за этого только вопросы были к мужу, а у меня спрашивали про мужа. Что я чувствовала, то я и говорила. Тем, кто едет, я бы дала совет — если вам задают вопросы тихо, переспрашивайте, потому что иногда сотрудники оказываются с таким себе чувством юмора, и они могут задать каверзные вопросы, а ты не услышишь и скажешь "да, да". Так что лучше переспрашивайте. Мы же честно рассказали всю свою историю, о нюансах жизни в Польше, что мы чувствовали, что чувствовали после начала СВО, как мы переживали. Если ты русский в душе, то тебе за границей много чего будет не нравиться".В итоге 27 февраля семье выдают заветные миграционные карты и пропускают в Россию."1 марта мы встретили в Москве, — улыбается Алина. — У нас была своя "Русская весна"".История переезда в Россию из Германии семьи Серебряковых — в материале "Хочу жить в России. Здесь государство не лезет в личную жизнь и не отбирает детей"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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