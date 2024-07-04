Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине - 04.07.2024 Украина.ру
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Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине
Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине - 04.07.2024 Украина.ру
Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине
Вашингтон передаст Киеву еще немало вооружения, которое способно затруднить работу российских Военно-космических сил (ВКС) РФ. В их числе будет авиация, системы ПВО, дальнобойные высокоточные ракеты
2024-07-04T05:30
2024-07-04T05:30
новости
россия
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f-16
эксперты
война
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев."Если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Тем более, за штурвалами тех же F-16 явно будут сидеть натовские летчики. Я не верю, что Запад сможет массово обучить украинских пилотов. Я даже не верю в то, что другими серьезными натовскими системами управляют украинцы. Поэтому нас ожидает дальнейшая эскалация конфликта. Так что я думаю, что нас ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год", - сказал собеседник издания.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, сша, украина, вкс, украина.ру, f-16, эксперты, война
Новости, Россия, США, Украина, ВКС, Украина.ру, F-16, эксперты, война

Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине

05:30 04.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вашингтон передаст Киеву еще немало вооружения, которое способно затруднить работу российских Военно-космических сил (ВКС) РФ. В их числе будет авиация, системы ПВО, дальнобойные высокоточные ракеты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.
"Если Украина получит достаточно авиации, они смогут затруднить работу наших ВКС. Тем более, за штурвалами тех же F-16 явно будут сидеть натовские летчики. Я не верю, что Запад сможет массово обучить украинских пилотов. Я даже не верю в то, что другими серьезными натовскими системами управляют украинцы. Поэтому нас ожидает дальнейшая эскалация конфликта. Так что я думаю, что нас ждет тяжелая война, которая продлится еще не один год", - сказал собеседник издания.
Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
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