https://ukraina.ru/20261023/andrey-sidorov-tramp-vozobnovit-podderzhku-ukrainy-esli-posle-vyborov-v-ssha-reshit-chto-emu-eto-1084032778.html

Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно

Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно - 23.10.2026 Украина.ру

Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно

Зеленский идет ва-банк. Ему советовали наладить отношения с Трампом после 27 февраля 2025 года. Он пытался это сделать. Но имела место личная неприязнь и неспособность Зеленского пойти навстречу пожеланиям Трампа. Если он будет уступать Трампу, согласится с потерей территорий, его уберут силы, которые действуют внутри Украины.

2026-10-23T19:00

2026-10-23T19:00

2026-10-23T19:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Британское издание The Telegraph сравнивает возможные переговоры лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС с Ялтинской конференцией 1945 года и предупреждает об угрозе нового "раздела Украины".- Андрей Анатольевич, следует ли ждать судьбоносных решений от этой встречи, ведь Трамп скорее всего подойдет к ней политически ослабленным после выборов в Конгресс?- Вряд ли здесь уместны такие сравнения, потому что Ялтинская конференция слишком переоценена, поскольку мировой порядок в соответствии с Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями так и не сложился. В конечном итоге мир перешел к противостоянию.Что касается самой встречи, то нужно найти для нее общий знаменатель. Трамп предлагает идею контроля над вооружениями, систему которого он сам и разрушил. МИД Китая заявил, что позиция Пекина по этому вопросу остается неизменной: пусть русские и американцы договариваются, а Китай присоединится, когда его ядерный потенциал будет сопоставим с арсеналом двух ведущих держав – России и США. Лавров на днях сказал, что чуда от каких-либо встреч на высшем уровне ждать не надо.Все ситуативно. С каким счетом закончатся выборы в США сказать трудно. Еще месяц назад прогнозировали полный разгром Трампа на этих выборах, но сейчас это выглядит сомнительно. Трамп поездил по стране и кое-что успел изменить. Трамп, видимо, сохраняет контроль над Сенатом, главный вопрос – сколько трампистов будет среди республиканцев.К примеру, антитрампист сенатор-республиканец Том Тиллис не будет баллотироваться в этот раз, а Лиз Мурковски, которая голосовала по всем вопросам в противовес политике Белого дома, остается.Ожидать, что на встрече в Китае поделят мир, как об этом беспокоятся на Западе, не нужно. Здесь нужно понимать стратегию и менталитет американцев. Трамп признает Россию и Китай сильными государствами. Но для него важно, чтобы кресло рулевого осталось за Штатами, которые контролировали бы западное полушарие и финансовую систему, сохранив доллар в качестве основной валюты. Все остальное он готов обсуждать. Это позиция трамповской администрации. Насколько Трамп будет податлив 18-19 ноября на саммите АТЭС неизвестно. Позицию свою он вряд ли изменит.То, что он презирает Европу, и то, что европейцы по этому поводу скорбят, это очевидно. Поэтому раздувается идея о Ялте-2.- Как грядущие выборы могут подкорректируют позицию Трамп по Украине?- Украина не единственный вопрос для Трампа. Есть масса вопросов, связанных с бюджетом, внутренней политикой в США. В Штатах больший консенсус существует по внешнеполитическим темам, чем по внутриполитическим.При этом среди республиканцев много тех, кто поддерживает Украину, и Трампу возможно, придется идти на компромисс. Трамп уже не раз качался из стороны в сторону. После Анкориджа в сентябре обсуждался вопрос передачи Украине "Томагавков". Трамп с 2017 по 2021 годы ввел против нас больше санкций, чем Байден и Обама вместе взятые. Он сделал Россию противником в законе для США. Речь идет о принятии закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" 2 августа 2017 года. Отобрал здание российской дипмиссии в Сан-Франциско.Нельзя говорить, что Трамп человек принципов и сторонник нового мирового порядка. Он действует ситуативно. И если ему надо будет возобновить поддержку Украине в обмен на принятие бюджета, например, он это сделает.- Помощник президента Юрий Ушаков по итогам визита Стива Уиткоффа в России отметил, что Европа стала более серьезно подходить к вопросу урегулирования конфликта на Украине. В чем это проявляется?- Европа рвется за стол переговоров, а ее туда не пускают. В нашем политическом истеблишменте сложились два направления. Одно из них умеренно-оптимистическое. Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев относятся именно к нему. Там считают, что с американцами можно установить отношения, а нынешняя администрация готова идти на сделки. Хотя американский эксперт Фиона Хилл считает, что Путин не пойдет даже на выгодные экономические сделки, если интересы России будут требовать другого.Что касается второго направления, то это умеренный скептицизм, который проявляет Сергей Лавров, который не считает, что проблемы в отношениях России и США можно решить быстро, и что нынешнее руководство Европы может сыграть позитивную роль. Коалиция желающих не меняет своих позиций, европейцы проводят учения, намереваясь вскоре после объявления перемирия ввести свои войска на Украину. Они выдвинули Арктическую стратегию, которая посягает на наш суверенитет на Северным морским путем и ведет к милитаризации региона. Все это говорит о том, что Европа настроена на конфронтацию. Какие здесь позитивные сдвиги можно уловить, я не знаю. Но у нас любителей Европы много.- Зеленский сейчас блефует и играет ва-банк, устраивая перепалку с Трампом, или за ним стоят влиятельные силы в евроатлантических элитах, в толм числе внутри США?- Зеленский идет ва-банк. Ему советовали наладить отношения с Трампом после 27 февраля 2025 года. Он пытался это сделать. Но имела место личная неприязнь и неспособность Зеленского пойти навстречу пожеланиям Трампа. Если он будет уступать Трампу, согласится с потерей территорий, его уберут силы, которые действуют внутри Украины. Так что ему терять уже нечего. Ему остается подыгрывать кругам, которые выступают против Трампа внутри США.При этом Республиканская партия не представляет собой трампистский монолит. Там много неоконов, либеральных интернационалистов, тех, кто не любит Трампа, но вынужден поддерживать партийную дисциплину.Зеленский рассчитывает на поддержку Европы. То, что европейцы хотели бы сказать Трампу, но не могут, говорит Зеленский. Например то, что Трамп – предатель интересов Запада. Стубб же не будет этого говорить. Зеленский это может сказать, озвучивая позицию американских кругов, которые тоже считают, что Трамп нарушает концепцию, сложившуюся в Штатах 80 лет назад — это опора на союзников, глобальное доминирование. Они рассматривают трамповскую политику как временное явление. И следующий президент, будь он республиканцем ли демократом, все рано не будет следовать этой позиции.- Кстати, именно Стубба европейцы хотели бы видеть главным переговорщиком с Россией.- Он уже столько наговорил про Россию, что вряд ли может стать таким переговорщиком. Единственный серьезный человек, с которым Путин готов говорить, это Шредер. Стубб это человек, который ввел Финляндию в блок НАТО, превратив нейтральную страну в антироссийское блоковое государство.Да и о чем нам разговаривать с Европой? Многие европейские политик уже "отличились" тем, что на личном уровне оскорбляли нашего президента. Европа не доказала ни нам, ни американцам, ни китайцам, что является серьезным игроком на мировой арене. Европа — это не отдельные государства, не военно-политический союз с одним лидером, как в случае с НАТО, когда США могли говорить о имени всех членов. При этом Евросоюз уже давно утратил динамику роста благосостояния своих граждан.Европейцам нужно превращаться в Соединённые Штаты Европы, как это было задумано изначально европейской интеграцией, либо оставаться национальными государствами.

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https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html

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Денис Рудометов

интервью, европа, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, александр стубб, нато, сенат, атэс