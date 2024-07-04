https://ukraina.ru/20240704/1056020311.html

"Мы не смогли взять ни Терны, ни Торское": Поликарпов дал прогноз по Луганскому направлению СВО

"Мы не смогли взять ни Терны, ни Торское": Поликарпов дал прогноз по Луганскому направлению СВО - 04.07.2024 Украина.ру

"Мы не смогли взять ни Терны, ни Торское": Поликарпов дал прогноз по Луганскому направлению СВО

Попытки ВС РФ наступать к северу от Торского выступа за последнее время были неудачными. Там установилась стационарная линия фронта. Зато севернее, между Торским выступом и Купянском у российских военных есть шанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T06:20

2024-07-04T06:20

2024-07-04T06:20

новости

россия

купянск

харьковская область

сво

украина

дороги

вс рф

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295764_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_e80664bee6ef4160eee7ad63c92256fe.jpg

В целом я считаю Луганское направление перспективным, учитывая угрозу Купянску как с Волчанска, так и со стороны Сватово, сказал эксперт. Попытки ВС РФ наступать к северу от Торского выступа за последнее время были неудачными. Пока мы не смогли взять ни Терны, ни Торское (хотя ВСУ в свою очередь не смогли взять Диброво), отметил историк.Там установилась стационарная линия фронта. Противник постоянно там ждет наступления российских войск на Красный Лиман и готовится его отразить, отметил он.Восточная часть Купянска и Петропавловка у противника в основном снабжаются либо по мостам через Оскол (их постоянно уничтожают ВС РФ), либо по дороге вдоль Оскольского водохранилища. Если получится перерезать эту дорогу, проблема восточного Купянска решится сама собой, отметил специалист.При этом ВСУ его особенно не укрепляют, потому что у них висит в воздухе вопрос восточного Купянска в случае, если у них ничего не получится с Волчанском и им придется отступать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, почему России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя отечественным ноу-хау уходить за границу - в интервью Ярослава Нилова: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone

https://ukraina.ru/20240702/1056018522.html

россия

купянск

харьковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, харьковская область, сво, украина, дороги, вс рф, наступление