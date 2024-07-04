"Мы не смогли взять ни Терны, ни Торское": Поликарпов дал прогноз по Луганскому направлению СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Попытки ВС РФ наступать к северу от Торского выступа за последнее время были неудачными. Там установилась стационарная линия фронта. Зато севернее, между Торским выступом и Купянском у российских военных есть шанс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
В целом я считаю Луганское направление перспективным, учитывая угрозу Купянску как с Волчанска, так и со стороны Сватово, сказал эксперт.
Попытки ВС РФ наступать к северу от Торского выступа за последнее время были неудачными. Пока мы не смогли взять ни Терны, ни Торское (хотя ВСУ в свою очередь не смогли взять Диброво), отметил историк.
Там установилась стационарная линия фронта. Противник постоянно там ждет наступления российских войск на Красный Лиман и готовится его отразить, отметил он.
"Зато севернее, между Торским выступом и Купянском у российских военных шанс есть. Особенно при переброске туда северокорейских частей. Мы сможем выйти к Оскольскому водохранилищу и перерезать дорогу, которая идет из Купянска по восточному берегу Оскола на юг. Это решит сразу много вопросов", - почеркнул Поликарпов.
Восточная часть Купянска и Петропавловка у противника в основном снабжаются либо по мостам через Оскол (их постоянно уничтожают ВС РФ), либо по дороге вдоль Оскольского водохранилища. Если получится перерезать эту дорогу, проблема восточного Купянска решится сама собой, отметил специалист.
При этом ВСУ его особенно не укрепляют, потому что у них висит в воздухе вопрос восточного Купянска в случае, если у них ничего не получится с Волчанском и им придется отступать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
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