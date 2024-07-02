https://ukraina.ru/20240702/1055989222.html

Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone

Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone - 02.07.2024 Украина.ру

Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone

России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя нашим ноу-хау уходить за границу. Кроме того, в государстве должно быть одинаковое отношение к ветеранам всех боевых действий

2024-07-02T10:57

2024-07-02T10:57

2024-07-02T12:37

интервью

ветераны

сво

россия

татарстан

минобороны

госдума

украина

бпла

социальные выплаты

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов.На Поклонной горе у памятника воинам-интернационалистам 1 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. На встрече собрались ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов, прошедших после 1945 года, включая участников специальной военной операции (СВО).В их числе были Герои России и Советского Союза, депутаты Госдумы, руководители ветеранских и общественных организаций, представители "Офицеров России".Организаторами выступили: общероссийская организация "Офицеры России", Московское городское отделение "Союз десантников" и Региональная общественная организация "Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский Дом солдатского сердца".— Ярослав Евгеньевич, как идёт социальное обеспечение участников СВО, которых демобилизовали, в том числе по ранению и инвалидности? Есть ли у Госдумы России какие-то новые проекты в этом поле?— Во-первых, по действующему закону о ветеранах, участники СВО — это и контрактники, и мобилизованные, и добровольцы, и представители других силовых структур. В том числе это и гражданские люди, которые находятся там [на линии боевого столкновения] в официальной командировке.У всех этих категорий граждан есть основания для получения статуса ветерана боевых действий вследствие, например, инвалидности из-за полученной военной травмы — со всеми вытекающими социальными последствиями, которые регулируются законом о ветеранах. Кроме того, региональные власти сами принимают дополнительные решения [о соцпомощи] в отношении этой категории.Что касается инвалидов боевых действий, в связи с особым форматом работы военно-врачебной комиссии (ВВК) бывает так, что инвалидность ставят по общему заболеванию, а потом устанавливают связь с военной травмой. Тогда человек приобретает статус "инвалид боевых действий".Во-вторых, более активно решается вопрос, связанный с выдачей удостоверений "ветеран боевых действий". Особенно это касается добровольцев и бывших чевэкашников. В-третьих, вопросы протезирования требуют индивидуального подхода. Есть люди, которых протезированием (первичным и вторичным) обеспечивает Минобороны России. Есть те, кто демобилизован и находится вне периметра Минобороны. Они получают все меры соцподдержки, в том числе путёвки на санаторно-курортное лечение, в рамках действующего законодательства.Кроме того, фонд "Защитники Отечества" имеет возможность дополнительно решать вопросы поддержки данной категории граждан. Например, он может приобрести для инвалида дорогостоящие протезы или доплатить недостающую часть денег к государственному сертификату, который выдают людям с инвалидностью.Четвёртое. Недавно были приняты поправки к закону, которые позволяют категории инвалидов боевых действий с повреждениями спины или нижних конечностей, получить транспортное средство с ручным управлением.— В чем уникальность фонда, который помогает ветеранам СВО?— Отделения фонда работают в каждом регионе.На днях мы с коллегами были в Ставрополе на выездном заседании комитета, где посещали местный филиал фонда. Он находится в центре города и занимает большое помещение. До этого были в Кемерово, где также заходили в местный центр. При этом в каждом регионе есть свои изюминки.Например, у отделения в Ставрополе есть своя горячая линия, на которую человек может дозвониться и дистанционно решить проблему. Работают представители медико-социальной экспертизы (МСЭ), службы занятости, юристы, психологи. Последние особенно важны не только для восстановления ветеранов боевых действий, но и для поддержки членов их семей.Например, в городе Нарьян-Маре мне рассказали о ситуации, когда к социальному психологу в филиал фонда "Защитники Отечества" обратились по поводу разногласий в семье [ветерана] на фоне политических и идеологических убеждений. Как раз здесь работа специалиста крайне важна.Как вы знаете, на должность заместителя министра обороны по социальным вопросам назначена Анна Цивилева, которая в прошлом году возглавила фонд "Защитники Отечества". Она в течение года объездила всю страну и прочувствовала, что такое быть участником СВО, иметь ранение или инвалидность.— С какими трудностями в своем деле сталкиваетесь? Как решаете?— Есть проблемы (вот только недавно, 1 июля, я запросы отправил в Главную военную прокуратуру, в Министерство обороны), когда недолеченных граждан пытаются отправить на передовую. Например, молодой человек с осколком получил отпуск на 40 дней, а после должен вернуться на передовую, где ему проведут ВВК. По поводу деятельности таких комиссий на местах от военных звучит много вопросов. Поэтому мы направляем жалобы в Минобороны и Главную военную прокуратуру страны — когда есть перегибы, когда есть недолеченные бойцы и нарушаются их права.— Как проходит трудоустройство в рамках социальной адаптации ветеранов СВО, в частности людей с инвалидностью, полученной в боевых действиях?— Во-первых, приняты законы, позволяющие нашим гражданам с инвалидностью продолжать службу в Министерстве обороны, имея инвалидность, ранение. Например, работать в вузах преподавателями, работать в военкоматах. То есть оставаться на контракте с Минобороны.Например, в Ульяновске в одной из воинских частей мы видели работника без ног. Это участник СВО, он продолжил служить. Таких примеров много.Как я упомянул, на базе центров занятости в каждом регионе России есть отдельный подход к ветеранам СВО, когда вне очереди, дистанционно можно получить специальность, профессию. Фонд "Защитники Отечества" также взаимодействует с центрами занятости.Кроме этого, запущена программа подготовки управляющих кадров на федеральном уровне. У этой категории граждан есть возможность поступать в учебные заведения с соблюдением льготного режима.В целом у нас рынок труда сегодня таков, что работодатели бегают за работниками и готовы платить за их переобучение и адаптацию. Поэтому люди с инвалидностью вполне могут найти работу.В качестве достойного примера могу привести еще один факт из своей поездки. Мы посетили промышленный город Невинномысск, который возглавляет ветеран боевых действий, лишенный ноги и имеющий протез. [Герой России Михаил Миненков.]Он получил инвалидность в результате Чеченской кампании, но при этом сохранил волю к победе. Как глава Невинномысска он достиг невероятных результатов: приток жителей в город заметно увеличился, идет активное строительство нового жилья.Город хорошо расположен логистически. Там находится много представительств общероссийских предприятий. Экономика поднимается, промышленность растет. Вот, пожалуйста, в действии реализация имеющегося потенциала у ветеранов боевых действий.— Отличается ли ситуация с ветеранами СВО от ситуации с ветеранами Чечни? В том смысле, как общество и власть относились к ветеранам войны тогда и как относятся сейчас?— У нас есть общая проблема, которая существует много лет. Это вопрос обеспечения жильем ветеранов боевых действий. До 2005 года была федеральная очередь. После 2005 года появилась региональная. То есть на сегодня существует две очереди.Еще момент. Во-первых, нельзя делить ветеранов войны на категории. Есть герои Великой Отечественной войны, есть ветераны Афганской и Чеченских войн, есть те, кто прошел войну в Таджикистане или воевал в иных горячих точках.Есть также люди, которые не получили указанный статус. На обращение в Минобороны им ответили, что документального подтверждения о направлении на выполнение боевых задач не имеется. Им обидно, что статус ветерана до сих пор не присвоен. Они же не на отдых в горячие точки летали.Например, это участники операции "Дунай" в Чехословакии, участники других малых конфликтов. Во-вторых, некоторые участники войны обращают внимание, что идет деление ветеранов "на сорта", особенно по сравнению с бойцами СВО. Как будто ветераны – не участники СВО не защищали родину, не проливали за нее кровь и не получали ранения.Данные вопросы, в частности, были подняты на мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий, которое прошло 1 июля в парке на Поклонной горе у памятника воинам-интернационалистам.Я соглашусь: в государстве должно быть одинаковое отношение к ветеранам всех боевых действий. В целом закон о ветеранах поддерживает общие нормы и меры соцподдержки для всех обладателей статуса, независимо от того, в каком конфликте ветеран принимал участие.Но есть еще и региональные меры поддержки, которые были приняты именно в рамках СВО. Плюс есть предприятия (что тоже похвально), которые оказывают помощь мобилизованным, ветеранам, членам их семей. Некоторые сохраняют не только рабочее место за человеком, но и ежемесячные выплаты в полном объеме — то есть заработок.Конечно, с одной стороны, меры поддержки ветеранам СВО оправданны; с другой стороны — это задевает других ветеранов. Мне, например, нескольких раз жаловались, почему ветераны СВО и члены их семей могут бесплатно посещать общественные культурные мероприятия, а для ветеранов-афганцев это не предусмотрено.Благо такие перекосы не носят массовый характер и легко поправляются.— Если говорить о профессиональных навыках, по образованию вы инженер-системотехник. Как, по-вашему, преодолеть разницу между нашими и украинско-западными беспилотниками в рамках СВО?— Во-первых, мы все делаем с опозданием, мешаем нашим умным головам — порой из-за каких-то предрассудков, конкуренции, нежелания стопорить.В прошлом году мы были в музее нашей военной части в Сирии. Среди экспонатов видели самодельные захваченные беспилотники, которые использовали ИГИЛ*. Уже тогда была война, в которой применяли такие системы. Это было сколько лет назад? Мы должны были давно взять это за основу и работать с этими системами.Сегодня получается, что с нами воюют, используя iPhone, а мы судорожно решаем все вопросы в ручном режиме. Да, сейчас ситуация меняется, заработали наши предприятия, разного рода наработки появились. Но генераторам идей сегодня очень сложно, как подтверждают мои встречи с ними.Они боятся, что разработку украдут, перед ними непробиваемая стена. Они понимают, что вторгаются в поле других интересов. В итоге то, что можно было бы использовать, либо вообще не используется, либо реализуется спустя время, либо вообще попадает в руки третьих лиц и уезжает заграницу.Если я получаю данные о полезных разработках и разработчиках, сразу же информирую ведомства и структуры об этом, передаю для возможной реализации в интересах нашей страны.Например, 30 июня в Татарстане я общался с разработчиками уникальных беспилотных систем, которые по тактико-техническим характеристикам превышают аналоги. Они могут придумать, сделать экспериментальный образец, готовы выйти далеко за пределы Татарстана и сделать весомый вклад в отечественное технологическое оснащение. Но специалистам сложно самим реализоваться.Поэтому 1 июля наша фракция встретилась с руководством «Роскосмоса», где я передал его главе Юрию Борисову предложения умельцев из Татарстана по совершенствованию технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О том, почему Россия не бьет по ВСУ массово всеми вооружениями, в интервью Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить.* Запрещённая в России террористическая организация.

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Анна Черкасова

интервью, ветераны, сво, россия, татарстан, минобороны, госдума, украина, бпла, социальные выплаты, беспилотники, инвалиды, вооружения, ставрополь