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Небывалый ущерб в Миргороде, миротворец Орбан, Украина запрашивает энергию в Европе. Итоги 2 июля

Небывалый ущерб в Миргороде, миротворец Орбан, Украина запрашивает энергию в Европе. Итоги 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру

Небывалый ущерб в Миргороде, миротворец Орбан, Украина запрашивает энергию в Европе. Итоги 2 июля

Украинская авиация терпит непозволительные потери; Орбан призвал Зеленского прекратить огонь; украинская энергетика не справляется с нагрузками

2024-07-02T18:07

2024-07-02T18:07

2024-07-02T18:07

эксклюзив

украина

россия

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

вооруженные силы украины

су-25

хроники

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ВСУ понесли "небывалый ущерб" на ПолтавщинеВ первой половине дня, во вторник, Минобороны России сообщило о поражении украинских самолетов на военном аэродроме "Миргород" в Полтавской области."Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено 5 действующих и повреждено 2 находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", – сказано в пресс-релизе военного ведомства.В ВСУ не стали отрицать удар: экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат написал в своих соцсетях, что удар был и "есть определенные потери".При этом потери, по его словам, "значительно меньшие". Украинских блогеров и СМИ Игнат обвинил в излишней эмоциональности и "истерике", которую он трактует как неуважение к украинским силам противовоздушной обороны (ПВО).На тему Миргорода в американском бизнес-издании Forbes вышел обширный материал. Обозреватель Дэвид Экс называет украинские аэродромы уязвимыми, а ущерб авиации от ночной атаки – "одним из самых дорогостоящих с начала боевых действий"."Рейд на Миргород — это лишь последний из серии российских ударов по уязвимым украинским авиабазам. За последние месяцы российские беспилотники Lancet поразили по меньшей мере четыре украинских самолета на авиабазе Долгинцево около Кривого Рога, всего в 45 милях от линии фронта на юге Украины.Первые два удара прошлой осенью застали украинские ВВС врасплох — и взорвали пару истребителей МиГ-29. Третий удар в ноябре, казалось бы, поразил неуправляемый фальшивый штурмовик Су-25. Но затем четвертый налет беспилотников поразил управляемый Су-25.Два Су-27, которые "Искандер" разбил в Миргороде, доводят число украинских боевых самолетов, которые русские взорвали на земле за последние девять месяцев, по меньшей мере, до пяти. Это потери, которые украинцы не могут себе позволить", – сказано в статье.Итоги визита Орбана в КиевГлавными словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Киеве стал призыв "рассмотреть быстрое прекращение огня, которое ускорит мирные переговоры".Он отметил, что для того, чтобы улучшить отношения между Украиной и Венгрией, нужно разрешить много двусторонних проблем.Владимир Зеленский при этом заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может стать основой для будущего двустороннего документа между странами, регулирующего отношения стран и основанного "на зеркальном подходе".Зеленский также обсудил с Орбаном швейцарский "Саммит мира", а Орбан с Зеленским – права венгерской общины на Украине. Тема является болезненной для украинской власти тем: венгры, как и русские, и румыны, и другие этнические группы кроме караимов, крымчаков и крымских татар на Украине ограничены в правах – как минимум, в использовании родного языка и обучении на нем.Орбан отметил, что Венгрия готова поддерживать Украину гуманитарно и выступает за мир.В то время, как в телеграм-канале Зеленского, при всей политической напряженности, гостя назвали "Господин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", ведущее украинское издание "УНИАН" весь день называло его крайне оскорбительно, самое мягкое выражение – "российская консерва"."Закавыка-то в том, что, во-первых, это Европе нужен мир. А США нужна передышка, которая позволила бы вечно держать Россию в напряжении. В той же Украине. Угрозой возобновления конфликта на российских юго-западных границах, но только с более подготовленной и вооруженной Украиной, за которой стояла бы вся мощь НАТО, во всяком случае, европейской ее части.Сейчас Украина терпит поражение и близка к краху, несмотря на всю помощь Запада, который тужится и пыжится, но все равно не может обеспечить Украину всем необходимым, а вот выступить стороной конфликта в СВО не готов", – написал, комментируя визит Орбана, автор издания Украина.ру Владимир Скачко.На Орбана набросился в сети мэр Днепропетровска (Днепра) Борис Филатов*, цитируя Евангелие."Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, потому что вы подобны побеленным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяких нечистот. Так и вы внешне кажетесь людям праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония", – написал он, назвав венгерского премьер-министра "никчемным подонком с пустыми глазами".Патовая ситуация в энергетикеУкраинское издание Telegraf пишет, что с весны, из-за интенсивных российских ударов по украинской энергетике, цены на генераторы и зарядные станции – "блэкаут-спрос" взлетели до небес.Издание приводит комментарий руководительницы департамента внешних коммуникаций сети "Алло" Юлии Кушниренко: по ее словам, пик пришелся на май, продажи пауэрбанков выросли на 240%, а генераторов – на 200%."В июне спрос снова вырос. В сравнении с июнем прошлого года увеличение продажи пауэрбанков на 30%, генераторов – 55%, зарядных станций – на 452%", – уточнила она.На Одесских ресурсах по продаже недвижимости тем временем появились объявления о продаже "квартиры, где никогда не выключают свет" – расположенных в одном доме с объектами критической инфраструктуры. В Хмельницком некоторые районы 2 июля были обесточены в течение 12-13 часов.В "Укренерго" в очередной раз заявили о патовой ситуации в энергосистеме и действующих графиках отключений света.Кроме того, аварийная помощь была запрошена Украиной у Венгрии, Польши и Словакии."Сегодня в вечерние часы тоже планируется подача из соседних европейских стран", – добавили в энергетической компании.При этом еще в апреле, во время особенно сильных отключений в Харькове и Кривом Роге, "Укренерго" сообщало о передаче "излишков электроэнергии" в Польшу. Одновременно с этим министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а в Харькове энергопроизводство практически полностью уничтожено.Подробнее о визите Орбана на Украину - в материале Владимира Скачко Венгерский гуляш по-киевски. Орбан приручает Зеленского по заданию ЕС, но с оглядкой на Россию на сайте Украина.ру.*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, су-25, хроники