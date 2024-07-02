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"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили
"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили - 02.07.2024 Украина.ру
"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили
Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, в соцсетях он сообщил, что приехал для решения задач мира и развития двусторонних отношений
2024-07-02T14:26
2024-07-02T14:26
2024-07-02T14:26
виктор орбан
новости
венгрия
сша
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дональд трамп
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"Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев", - написал Орбан.Пользователи похвалили Орбана и пожелали ему удачи в установлении мира.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.Накануне в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого.Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе.Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Подробнее о визите Орбана в Киев - в материале Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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виктор орбан, новости, венгрия, сша, киев, дональд трамп, ес
Виктор Орбан, Новости, Венгрия, США, Киев, Дональд Трамп, ЕС
"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили
Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, в соцсетях он сообщил, что приехал для решения задач мира и развития двусторонних отношений
"Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев", - написал Орбан.
Пользователи похвалили Орбана и пожелали ему удачи в установлении мира.
"Неутомимый человек, желаю тебе стойкости и здоровья! От себя, спасибо!", "Смелое и благородное решение. Спасибо, господин премьер-министр. Надеюсь, это принесет результаты!", "Лучшим решением в этой военной ситуации были бы мир и переговоры. Удачи, господин премьер-министр!", "Желаем спокойных и успешных переговоров, господин премьер-министр", - написали они в комментариях под его постом.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.
Накануне в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе.
Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.