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"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили

"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили - 02.07.2024 Украина.ру

"Смелое и благородное решение": Орбан объяснил, зачем приехал в Киев, в сети его похвалили

Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, в соцсетях он сообщил, что приехал для решения задач мира и развития двусторонних отношений

2024-07-02T14:26

2024-07-02T14:26

2024-07-02T14:26

виктор орбан

новости

венгрия

сша

киев

дональд трамп

ес

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"Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев", - написал Орбан.Пользователи похвалили Орбана и пожелали ему удачи в установлении мира.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза.Накануне в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого.Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе.Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Подробнее о визите Орбана в Киев - в материале Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта на сайте Украина.ру.

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виктор орбан, новости, венгрия, сша, киев, дональд трамп, ес