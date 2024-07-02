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Казахский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Казахский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве - 02.07.2024 Украина.ру
Казахский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, скончался. Об этом 2 июля сообщила в соцсетях его супруга Наталья Садыкова
2024-07-02T13:38
2024-07-02T13:38
2024-07-02T13:38
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"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", - написала она.Две недели назад СМИ писали, что неизвестные в Киеве стреляли в оппозиционера, получившего на Украине официальный статус беженца. Национальная полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.Как сообщал Офис генерального прокурора Украины, в покушении подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.Через несколько дней один из подозреваемых в покушении сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске.Офис генпрокурора Украины информировал, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство. Однако спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что республика не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.Подробнее о покушении - в материале Storm Shadow из Италии, покушение в Киеве, удар по складам ВСУ. Итоги 18 июня на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, казахстан, покушение, смерть
Новости, Киев, Украина, Казахстан, покушение, смерть
Казахский оппозиционер Садыков умер после покушения в Киеве
Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, скончался. Об этом 2 июля сообщила в соцсетях его супруга Наталья Садыкова
"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", - написала она.
Две недели назад СМИ писали, что неизвестные в Киеве стреляли в оппозиционера, получившего на Украине официальный статус беженца. Национальная полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Как сообщал Офис генерального прокурора Украины, в покушении подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.
Через несколько дней один из подозреваемых в покушении сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске.
Офис генпрокурора Украины информировал, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство. Однако спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что республика не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.