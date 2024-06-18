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Storm Shadow из Италии, покушение в Киеве, удар по складам ВСУ. Итоги 18 июня на Украине

Storm Shadow из Италии, покушение в Киеве, удар по складам ВСУ. Итоги 18 июня на Украине - 18.06.2024 Украина.ру

Storm Shadow из Италии, покушение в Киеве, удар по складам ВСУ. Итоги 18 июня на Украине

Италия готовится передать британские ракеты Storm Shadow Украине; Покушение на казахстанского оппозиционера; Россия поразила склады ВСУ с западной техникой

2024-06-18T18:00

2024-06-18T18:00

2024-06-18T18:00

эксклюзив

украина

россия

италия

джорджи мелони

владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

всу

минобороны рф

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Рим разрабатывает новый пакет помощи Украине, в который может включить дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишет итальянская газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.Новый, девятый, пакет вооружений министр обороны Италии Гуидо Крозетто представит в конце месяца. Пакет будет содержать не только систему противовоздушной обороны Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow. Данные ракеты "потенциально способны наносить удары по российской территории", уточнили журналисты.Итальянские СМИ связали отправку ракет с изменением политического отношения премьер-министра Италии Джорджи Мелони к конфликту на Украине."Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям, (…) и в течение пары недель правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании", - говорится в статье.При этом в итальянском руководстве выступают против разрешения Украине наносить удары по России западным оружием.Президент России Владимир Путин прокомментировал применение украинской армией западного вооружения по России. "Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это ATAMCS, значит, это делает Пентагон, если Storm Shadow – делают британцы", – пояснил он.По мнению российского лидера, украинские власти могут только указывать, какие цели являются наиболее приоритетными, однако практическое использование остается за Западом.Подробнее о поставках западной техники Киеву в материале Василия Стоякина Западные истребители на Украине: во время войны и после неё на сайте Украина.ру.Покушение на казахстанского оппозиционераВ Киеве совершено покушение на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Утром издание сообщило, что в мужчину выстрелили, когда он вместе с женой подошёл к автомобилю.Полиция сообщила, что покушение произошло произошло на улице Ярмолы возле метро "Политехнический институт". Женщина не пострадала, состояние мужчины не уточнили.Позднее установили личность потерпевшего. Им оказался Айдос Садыков – казахский оппозиционер. Садыков проживал в Киеве с 2014 года. На Украине он получил официальный статус беженца.В начале январе 2022 года страны охватили протесты, которые он также поддержал.На родине Садыкова объявили в розыск в октябре 2023 года. Его обвиняют в "разжигании социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Ранее он отбывал тюремный срок за хулиганство.Садыков с женой ведут YouTube-канал, на котором критикуют власти Казахстана. Последнее видео на канале вышло сегодня, 18 июня. В нём он назвал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева "марионеткой в руках российского влияния". Двухминутный ролик посвящен так называемым "агентам Кремля". По словам авторов видео, всей экономикой, внешней и внутренней политикой Казахстана, якобы, руководят "российские агенты".ВС РФ поразили склад военно-технического имущества ВСУМинистерство обороны РФ 18 июня сообщило о поражении склада, с которого распределяли западную технику."Поражены: цех производства ударных БпЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада, скопления живой силы и техники противника в 124-х районах", - говорится в сообщении.Помимо этого, российские войска уничтожили радиолокационную станцию и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.Согласно сводке Минобороны РФ, за сутки средствами противовоздушной обороны сбито 24 беспилотных летательных аппарата и одна управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД".Россия неоднократно указывала, что Запад поставляет Украине оружие, тем самым только затягивая конфликт. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, италия, джорджи мелони, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, всу, минобороны рф, склады, хроники