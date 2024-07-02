https://ukraina.ru/20240702/1056001632.html

Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля

Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру

Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля

Боевые действия в зоне спецоперации продолжаются, ВС РФ постепенно продавливают фронт, СБУ обеспокоена "российскими агентами", суд заочно арестовал украинских чиновников

2024-07-02T13:35

2024-07-02T13:35

2024-07-02T14:46

эксклюзив

сво

потери всу

россия

мо рф

виктор орбан

владимир гройсман

сбу

дмитрий гордон

павел климкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/02/1056002073_247:269:986:685_1920x0_80_0_0_d1d365b5d7df3aee7dcc68e080afa2b4.jpg.webp

Боевые действияРасчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники на аэродроме "Миргород" в Полтавской области. В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27. Об этом 2 июля сообщает Минобороны России. Кадры объективного контроля уничтожения самолетов ВСУ обнародованы в телеграм-канале ведомства.По этому поводу издание Forbes отмечает, что ВВС Украины разместили шесть истребителей Су-27 под открытым небом."Российский беспилотник заметил как минимум шесть украинских сверхзвуковых истребителей Су-27, припаркованных на открытой территории средь бела дня. Российская ракета "Искандер", выпущенная по ним, уничтожила два драгоценных Су и повредила остальные четыре", — пишет издание. И подчеркивает, что "налет на Миргород — лишь последний в серии российских ударов по уязвимым украинским авиабазам".Украинские ВВС вступили в войну, имея на вооружении около 125 самолетов Су-27, Су-25, МиГ-29 и других. За 28 месяцев ожесточенных боев украинцы потеряли уже около 90 самолетов, информирует Forbes со ссылкой на данные аналитиков Oryx.Подразделения группировки войск "Восток" в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником (ВСУ. — Ред.) передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяного, Шевченко, Урожайного и Луговского, пресекли действия инженерных групп ВСУ в районах Червоного и Дорожнянки.Огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника в районах Владимировки, Катериновки, совхоза "Октябрь", Сторожевого, Макаровки и Гуляйполя, сообщает 2 июля пресс-центр группировки.Об улучшении положения по переднему краю информирует также группировка "Юг". Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад".Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области, сообщает МО РФ. ОбстрелыУкраинские СМИ сообщают 2 июля о взрывах в Херсоне. По данным местных властей, есть пострадавшие. Взрывы также прогремели в Днепропетровской области. Как сообщает в своем телеграм-канале глава обладминистрации Сергей Лысак, в результате повреждено промышленное предприятие и ЛЭП.Украинские военные в то же время продолжают атаки на российскую территорию. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области не менее 130 раз, один человек погиб, девять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В самом Белгороде в результате обстрела различные повреждения выявлены в 39 частных домах. Также повреждены 19 автомобилей. Сообщается, что ранены семеро мирных жителей, шесть из них после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина в тяжелом состоянии с осколочным ранением шеи госпитализирована в отделение реанимации городской больницы, написал губернатор.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности, что связано с обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах.В Горловке (ДНР) спасатели потушили загоревшийся накануне из-за сброса украинского боеприпаса установленный на автозаправке топливный резервуар с газом, несмотря на новые обстрелы, сообщает телеграм-канал МЧС России. Сообщается, что ликвидация пожара проходила "под атакой БПЛА".Всего в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области и три БПЛА над территорией Республики Крым, сообщается в телеграм-канале МО России.Орбан в КиевеПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Как сообщают 2 июля украинские СМИ со ссылкой на спикера венгерского премьера Берталана Ховаши: главными темами переговоров будет достижение мира на Украине и венгерско-украинские отношения.ВВС в связи с этим отмечает, что "поездка венгерского лидера, известного критика западной военной помощи Украине, стала первой с начала войны и проходит на следующий день после того, как Венгрия стала председательствовать в Совете ЕС".В Москве никаких особых ожиданий от этого визита нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ШпиономанияСлужба безопасности Украины сообщает, что в Одессе обезвредила "агентурную группу ФСБ", в которую входили двое военных и их гражданская сообщница, они якобы собирали данные о системах ПВО в регионе. Задержанным грозит пожизненное заключение.Издание The Times отмечает, что будто бы ФСБ получила право отбирать лучших российских призывников для разведки на Украине. Кроме того, ФСБ теперь может предотвратить мобилизацию сотен тысяч своих "неофициальных" агентов, пишет газета.От ответственности не уйдутБасманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. "По данным суда, им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны). Оба объявлены в международный розыск", — сообщает 2 июля РИА "Новости", ссылаясь на решение суда.Также суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. СК РФ предъявил обвинения в апреле этого года.Накануне второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии и экстремизм.Сообщается, что первые три года заключения Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии общего режима. Также суд на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.Подробнее о происходящем на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева".* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240701/1055965506.html

https://ukraina.ru/20240702/1055995137.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, потери всу, россия, мо рф, виктор орбан, владимир гройсман, сбу, дмитрий гордон, павел климкин, дмитрий песков, политика