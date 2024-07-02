Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем - 02.07.2024 Украина.ру
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Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем
Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем - 02.07.2024 Украина.ру
Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем
Министерство иностранных дел Боливии срочно отозвало своего посла в Аргентине. Это было сделано после того, как в администрации президента этой страны Хавьера Милея заявили о том, что в Боливии якобы не происходило попыток государственного переворота
2024-07-02T13:24
2024-07-02T13:55
эксклюзив
хавьер милей
олаф шольц
илон маск
брикс
tesla
аргентина
боливия
россия
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Напомним, вечером 26 июня только что отправленный в отставку главнокомандующий сухопутными войсками Боливии генерал Хуан Хосе Суньига приказал войскам оцепить президентский дворец в Ла-Пасе, где находился президент Боливии Луис Арсе, представляющий правящую партию "Движение к социализму".Суньига успел дать пресс-конференцию, заявив, что он отстранит от власти социалистов. Один из его броневиков попытался таранить двери дворца. Однако переворот не получил никакой поддержки и быстро сдулся. После чего арестованный генерал начал утверждать, что все это было сделано понарошку.Конечно, в такую версию почти никто не поверил. Потому что последний переворот, который совершили в Боливии правые проамериканские силы, состоялся в 2019 году при активном участии все тех же военных.Тогда путчисты не смогли удержать власть надолго, потому что им противостояло большинство населения. В результате "Движение к социализму" снова вернулось к власти в этой латиноамериканской стране, где находятся самые большие в мире запасы лития — стратегически важного сырья, без которого невозможно производить современную электронику."Сейчас это в принципе то же самое, что печатать деньги. Я бы еще раз рекомендовал предпринимателям включиться в бизнес по переработке лития: вы не проиграете", — образно сказал глава американской компании Tesla Илон Маск, оценивая высокую рентабельность литиевого бизнеса.Между тем, сейчас боливийское правительство осваивает наиболее перспективное литиеносное месторождение вместе с партнерами из России, не пустив на него заинтересованные немецкие фирмы.Кроме того, Ла-Пас налаживает сотрудничество с Китаем и заявляет о решении вступить в ряды БРИКС. И при таком положении дел в Вашингтоне наверняка не оставят попыток убрать неудобную власть с помощью военного переворота — как это не раз происходило в этом государстве в течение двадцатого века.Комментируя выступление генерала Суньиги, Луис Арсе прямо заявил о том, что путчи последних лет были непосредственно связаны с борьбой за боливийский литий."Все государственные перевороты в стране имели экономические причины. В 2019 году это был вопрос лития. В то время мы вели переговоры о заключении долгосрочного контракта с литием", — напомнил боливийский президент, который заявил, что он допускает возможность внешнего вмешательства во время очередной попытки захвата властиА депутат от Движения за социализм Хуан Хосе Уанка потребовал провести расследование в отношении поверенной в делах посольства США Дебры Эвиа, чтобы узнать, не стояли ли за Суньигой иностранные государства.Попытку путча осудили все соседи Боливии. Однако администрация правого либертарианца Хавьера Милея, который открыто ориентируется на Вашингтон, отрицает, что боливийские генералы действительно готовили военный переворот, повторяя позицию госдепартамента США. И сейчас это привело к дипломатическому скандалу между Боливией и Аргентиной.Впрочем, Милей ссорится не только с Ла-Пасом. Его отношения с Лулой да Силвой — президентом самой большой и богатой страны в Южной Америке, который имеет на континенте огромный авторитет, переросли в настоящий конфликт.Аргентинский политик уже высказывался о Луле в оскорбительном духе. А когда президент Бразилии обратился к своему оппоненту через прессу, призывая его попросить прощения у него и у Бразилии "за глупости, которые он наговорил", Хавьер Милей тут же назвал Лулу леваком с раздутым эго, коррупционером и коммунистом.Милей даже решил отказаться от посещения регионального экономического саммита, который пройдет 8 июля в Парагвае, потому что там будет присутствовать Лула да Силва. Вместо этого он демонстративно направится на политическое собрание правой бразильской оппозиции. Вероятно, для того, чтобы еще сильнее побить горшки с соседней страной.Такие действия наверняка не улучшат бразильско-аргентинские отношения. Но если бразильская экономика находится сейчас на подъеме, то в Аргентине углубляется кризис, спровоцированный неадекватными действиями проамериканской власти.О его масштабах говорят даже в Европе."Вся его политика катастрофична. Ограничено право на демонстрации, заморожены пенсии, в столовые для бедных месяцами не поставляют продукты, а социальная поддержка больше вообще не финансируется. Уровень бедности вырос до 56 процентов, права человека попираются, а экологическое законодательство совершенно ослаблено", — заявила немецкая общественная активистка Беттина Мюллер во время недавнего визита Милея в Германию.Мюнхенский институт окружающей среды наградил аргентинского президента антипремией "Ржавая бензопила" — "за пренебрежение экологией и правами человека, а также за деструктивную политику по отношению к государству и обществу".Действительно, во время своей предвыборной кампании Милей часто доставал на митингах бензопилу, обещая использовать ее против чиновников. Но на посту президента он урезал только одно — права и доходы своих сограждан.Тем не менее Олаф Шольц не постеснялся провести с аргентинским президентом конфиденциальные переговоры. Причем немецкая пресса откровенно пишет о том, что на них обсуждался вопрос "критически важных полезных ископаемых".Конечно же, речь идет о все том же литии. Ведь его запасы на территории Аргентины уступают только месторождениям в Боливии. Потерпев неудачу в Ла-Пасе, западный бизнес рассчитывает освоить аргентинские литиеносные месторождения, используя в этих целях Милея. И Олафа Шольца совершенно не беспокоит, что его нового партнера повсеместно обвиняют в нарушении прав человека.Как заявил представитель офиса Милея Мануэль Адрони, встреча немецкого канцлера и аргентинского президента "показала двух лидеров со сходящимся видением, с одинаковыми принципами и ценностями в международной политике и сосредоточенными на решении ключевых геополитических задач для Запада".Это говорит о том, что западная политика в странах глобального Юга остается предельно корыстной и циничной. Она направлена на то, чтобы поставить во главе власти своих людей, получив с их помощью неограниченный доступ к чужим ресурсам.И в этой борьбе позволено все — от военных переворотов до продвижения популистских кандидатов с бензопилой.Ещё о происходящем в странах Глобального Юга: Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна
https://ukraina.ru/20240602/1055438933.html
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Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хавьер милей, олаф шольц, илон маск, брикс, tesla, аргентина, боливия, россия
Эксклюзив, Хавьер Милей, Олаф Шольц, Илон Маск, БРИКС, Tesla, Аргентина, Боливия, Россия

Ржавая бензопила и борьба за литий. Как Милей поссорился с Лулой и о чем он шептался с Шольцем

13:24 02.07.2024 (обновлено: 13:55 02.07.2024)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP / Markus Schreiber
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министерство иностранных дел Боливии срочно отозвало своего посла в Аргентине. Это было сделано после того, как в администрации президента этой страны Хавьера Милея заявили о том, что в Боливии якобы не происходило попыток государственного переворота
Напомним, вечером 26 июня только что отправленный в отставку главнокомандующий сухопутными войсками Боливии генерал Хуан Хосе Суньига приказал войскам оцепить президентский дворец в Ла-Пасе, где находился президент Боливии Луис Арсе, представляющий правящую партию "Движение к социализму".
Суньига успел дать пресс-конференцию, заявив, что он отстранит от власти социалистов. Один из его броневиков попытался таранить двери дворца. Однако переворот не получил никакой поддержки и быстро сдулся. После чего арестованный генерал начал утверждать, что все это было сделано понарошку.
Конечно, в такую версию почти никто не поверил. Потому что последний переворот, который совершили в Боливии правые проамериканские силы, состоялся в 2019 году при активном участии все тех же военных.
Тогда путчисты не смогли удержать власть надолго, потому что им противостояло большинство населения. В результате "Движение к социализму" снова вернулось к власти в этой латиноамериканской стране, где находятся самые большие в мире запасы лития — стратегически важного сырья, без которого невозможно производить современную электронику.
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"Сейчас это в принципе то же самое, что печатать деньги. Я бы еще раз рекомендовал предпринимателям включиться в бизнес по переработке лития: вы не проиграете", — образно сказал глава американской компании Tesla Илон Маск, оценивая высокую рентабельность литиевого бизнеса.
Между тем, сейчас боливийское правительство осваивает наиболее перспективное литиеносное месторождение вместе с партнерами из России, не пустив на него заинтересованные немецкие фирмы.
Кроме того, Ла-Пас налаживает сотрудничество с Китаем и заявляет о решении вступить в ряды БРИКС. И при таком положении дел в Вашингтоне наверняка не оставят попыток убрать неудобную власть с помощью военного переворота — как это не раз происходило в этом государстве в течение двадцатого века.
Комментируя выступление генерала Суньиги, Луис Арсе прямо заявил о том, что путчи последних лет были непосредственно связаны с борьбой за боливийский литий.
"Все государственные перевороты в стране имели экономические причины. В 2019 году это был вопрос лития. В то время мы вели переговоры о заключении долгосрочного контракта с литием", — напомнил боливийский президент, который заявил, что он допускает возможность внешнего вмешательства во время очередной попытки захвата власти
А депутат от Движения за социализм Хуан Хосе Уанка потребовал провести расследование в отношении поверенной в делах посольства США Дебры Эвиа, чтобы узнать, не стояли ли за Суньигой иностранные государства.
Попытку путча осудили все соседи Боливии. Однако администрация правого либертарианца Хавьера Милея, который открыто ориентируется на Вашингтон, отрицает, что боливийские генералы действительно готовили военный переворот, повторяя позицию госдепартамента США. И сейчас это привело к дипломатическому скандалу между Боливией и Аргентиной.
Впрочем, Милей ссорится не только с Ла-Пасом. Его отношения с Лулой да Силвой — президентом самой большой и богатой страны в Южной Америке, который имеет на континенте огромный авторитет, переросли в настоящий конфликт.
Аргентинский политик уже высказывался о Луле в оскорбительном духе. А когда президент Бразилии обратился к своему оппоненту через прессу, призывая его попросить прощения у него и у Бразилии "за глупости, которые он наговорил", Хавьер Милей тут же назвал Лулу леваком с раздутым эго, коррупционером и коммунистом.
Милей даже решил отказаться от посещения регионального экономического саммита, который пройдет 8 июля в Парагвае, потому что там будет присутствовать Лула да Силва. Вместо этого он демонстративно направится на политическое собрание правой бразильской оппозиции. Вероятно, для того, чтобы еще сильнее побить горшки с соседней страной.
Такие действия наверняка не улучшат бразильско-аргентинские отношения. Но если бразильская экономика находится сейчас на подъеме, то в Аргентине углубляется кризис, спровоцированный неадекватными действиями проамериканской власти.
О его масштабах говорят даже в Европе.
"Вся его политика катастрофична. Ограничено право на демонстрации, заморожены пенсии, в столовые для бедных месяцами не поставляют продукты, а социальная поддержка больше вообще не финансируется. Уровень бедности вырос до 56 процентов, права человека попираются, а экологическое законодательство совершенно ослаблено", — заявила немецкая общественная активистка Беттина Мюллер во время недавнего визита Милея в Германию.
Мюнхенский институт окружающей среды наградил аргентинского президента антипремией "Ржавая бензопила" — "за пренебрежение экологией и правами человека, а также за деструктивную политику по отношению к государству и обществу".
Действительно, во время своей предвыборной кампании Милей часто доставал на митингах бензопилу, обещая использовать ее против чиновников. Но на посту президента он урезал только одно — права и доходы своих сограждан.
Продолжение официального визита президента России в Бразилию - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля, 22:08
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Тем не менее Олаф Шольц не постеснялся провести с аргентинским президентом конфиденциальные переговоры. Причем немецкая пресса откровенно пишет о том, что на них обсуждался вопрос "критически важных полезных ископаемых".
Конечно же, речь идет о все том же литии. Ведь его запасы на территории Аргентины уступают только месторождениям в Боливии.
Потерпев неудачу в Ла-Пасе, западный бизнес рассчитывает освоить аргентинские литиеносные месторождения, используя в этих целях Милея. И Олафа Шольца совершенно не беспокоит, что его нового партнера повсеместно обвиняют в нарушении прав человека.
Как заявил представитель офиса Милея Мануэль Адрони, встреча немецкого канцлера и аргентинского президента "показала двух лидеров со сходящимся видением, с одинаковыми принципами и ценностями в международной политике и сосредоточенными на решении ключевых геополитических задач для Запада".
Это говорит о том, что западная политика в странах глобального Юга остается предельно корыстной и циничной. Она направлена на то, чтобы поставить во главе власти своих людей, получив с их помощью неограниченный доступ к чужим ресурсам.
И в этой борьбе позволено все — от военных переворотов до продвижения популистских кандидатов с бензопилой.
Ещё о происходящем в странах Глобального Юга: Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна
 
ЭксклюзивХавьер МилейОлаф ШольцИлон МаскБРИКСTeslaАргентинаБоливияРоссия
 
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