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"Дестабилизирует Евросоюз и НАТО": Bloomberg рассказали, к чему приведет победа Ле Пен
"Дестабилизирует Евросоюз и НАТО": Bloomberg рассказали, к чему приведет победа Ле Пен - 02.07.2024 Украина.ру
"Дестабилизирует Евросоюз и НАТО": Bloomberg рассказали, к чему приведет победа Ле Пен
Приход партии Марин Ле Пен дестабилизирует ЕС и НАТО. Об этом сообщили журналисты Bloomberg
2024-07-02T11:25
2024-07-02T11:25
2024-07-02T11:25
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Второй этап парламентских выборов во Франции состоится 7 июля. "Согласно прогнозам, крайне правое Национальное объединение одержит "триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение", —говорится в статье.Авторитет Макрона будет подорван, несмотря на то, что он сохранит пост президента за собой.Пост премьер-министра займет выходец либо из "Национального объединения" Марин Ле Пен, либо из коалиции левых "Новый народный фронт", пишет издание.Поражение партии Макрона приведет к тому, что вторая по значимости страна ЕС будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, симпатизирующими президенту России Владимиру Путину.Это дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву, заключил Bloomberg.В первом туре парламентских выборов во Франции победу одержала правая партия "Национальное объединение" с результатом 33,4% голосов. На втором месте — блок левых сил "Новый народный фронт" с 27,98%, а правительственная коалиция "Вместе за республику" (президентская партия "Ренессанс", "Демократическое движение", "Горизонты", "Союз демократов и независимых", Радикальная партия) финишировала лишь третьей, набрав 20,76%.Подробнее о парламентских выборах во Франции в материалеУгроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франциина сайте Украина.ру.
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новости, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, нато, ес, bloomberg, украина, парламентские выборы, выборы, зарубежье
Новости, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, НАТО, ЕС, bloomberg, Украина, парламентские выборы, выборы, Зарубежье
"Дестабилизирует Евросоюз и НАТО": Bloomberg рассказали, к чему приведет победа Ле Пен
Приход партии Марин Ле Пен дестабилизирует ЕС и НАТО. Об этом сообщили журналисты Bloomberg
Второй этап парламентских выборов во Франции состоится 7 июля.
"Согласно прогнозам, крайне правое Национальное объединение одержит "триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение",
—говорится в статье.
Авторитет Макрона будет подорван, несмотря на то, что он сохранит пост президента за собой.
Пост премьер-министра займет выходец либо из "Национального объединения" Марин Ле Пен
, либо из коалиции левых "Новый народный фронт", пишет издание.
Поражение партии Макрона приведет к тому, что вторая по значимости страна ЕС будет управляться сторонниками прекращения помощи Украине и политиками, симпатизирующими президенту России Владимиру Путину.
Это дестабилизирует Евросоюз и НАТО, а также поставит под угрозу дальнейшую помощь Киеву, заключил Bloomberg.
В первом туре парламентских выборов во Франции победу одержала правая партия "Национальное объединение" с результатом 33,4% голосов. На втором месте — блок левых сил "Новый народный фронт" с 27,98%, а правительственная коалиция "Вместе за республику" (президентская партия "Ренессанс", "Демократическое движение", "Горизонты", "Союз демократов и независимых", Радикальная партия) финишировала лишь третьей, набрав 20,76%.