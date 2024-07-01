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Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции

Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции - 01.07.2024 Украина.ру

Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции

Страшный сон президента Франции Эммануэля Макрона сбылся: на парламентских выборах победили правые вместе с его заклятой соперницей Марин Ле Пен. Столкнётся ли республика с двоевластием?

2024-07-01T17:03

2024-07-01T17:03

2024-07-01T17:51

эксклюзив

франция

парламентские выборы

эммануэль макрон

марин ле пен

правые

украина

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Итоги внеочередных выборов в Национальную ассамблею - нижнюю палату французского парламента - подведены. Никаких сюрпризов: в первом туре победу одержала правая партия "Национальное объединение" с результатом 33,4% голосов (т. е. её поддержала треть избирателей, пришедших на участки).На втором месте — блок левых сил "Новый народный фронт" с 27,98%, а правительственная коалиция "Вместе за республику" (президентская партия "Ренессанс", "Демократическое движение", "Горизонты", "Союз демократов и независимых", Радикальная партия) финишировала лишь третьей, набрав 20,76%.Перспектива правого правительства никогда не было настолько реальнойПосле провала своей партии на выборах в Европарламент глава республики Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы в рекордно сжатые сроки – всего через три недели (такого в истории Франции ещё не было), рассчитывая застать правых врасплох из-за недостатка времени на проведение избирательной кампании, но просчитался.В части округов выборы после первого тура закончились – там, где тот или иной кандидат набрал свыше 50% голосов не менее чем 25% зарегистрированных в избирательных списках граждан. Так, сразу переизбраться в Национальную ассамблею удалось минимум 37 представителям "Национального объединения", включая лидера парламентской фракции Марин Ле Пен. Бывший президент-социалист Франсуа Олланд, баллотирующийся от левых, этим похвастаться не может."Французы продемонстрировали свою готовность перевернуть страницу семи лет презрительной и разъедающей силы. Это знак доверия, который делает честь и обязывает нас", - заявила она.В остальной части страны борьба за парламентские кресла продолжится 7 июля во втором туре. В него проходят двое кандидатов с лучшими результатами, а в случае если третий набрал не менее 2,5% голосов от числа зарегистрированных в списках избирателей, то и его имя включат в бюллетень. Возможно, это звучит абсурдно, но при равных результатах у двух кандидатов победу присуждают старшему по возрасту. Во второй тур прошли несколько членов нынешнего правительства, например, глава МИД Франции Стефан Сежурне и министр внутренних дел Жеральд Дарманен (всего в выборах участвуют 24 из 35 членов правительства и по общему правилу в случае проигрыша должны подать в отставку).Таким образом, чем больше голосующих, тем ниже планка для второго тура. А голосующих на этот раз как никогда много: уже к 17:00 по местному времени явка составила 59,39% и стала рекордной с 1978 года. Доверенностей для тех, кто не смог проголосовать лично, оформлено вдвое больше, чем в 2022-м, - порядка 2 млн.Это свидетельствует, насколько важное значение состоявшиеся выборы имеют для населения, ведь по их итогам может смениться не только правительство, но и курс развития Пятой республики. Результаты голосования в Европарламент явно стали демонстрацией протеста французов против политики, которую проводит Макрон.Правые никогда не были так близки к власти, как сейчас. Теоретически по итогам выборов "Национальное объединение" может получить от 260 до 310 мандатов, а соответственно, и парламентское большинство, для чего нужно 289 мест. Левым прогнозируют 115-145 кресел, а правительственной коалиции - от 90 до 120.Для сравнения: на выборах 2022 года победила коалиция "Вместе!", поддерживающая Макрона, получившая 245 мандатов. Вторым был союз левых партий NUPES – 131, "Национальное собрание" третьим с 89.Проигрыш своей политической силы – это только часть кошмара Макрона. Гораздо больше его беспокоит победа правых, и перед страхом этого сценария президент призвал демократов и республиканцев сплотиться против "Национального объединения" во втором туре.С таким же посылом выступил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, который не участвует в нынешних выборах и готов уступить свой пост следующему поколению:Ради этого правительственная коалиция снимет около 60 кандидатов со второго тура в тех округах, где они потенциально займут третье место и заберут голоса политической силы, которая займёт вторую строчку, а победу в итоге одержат правые. Аналогичным образом поступят и левые.К объединению всех правых сил в преддверии решающего голосования призвала и Марин Ле Пен. Откликнуться на этот призыв вместе с соратниками могут её племянница Марион Марешаль Ле Пен, возглавлявшая партийный список "Реконкисты" на выборах в Европарламент, откуда её вскоре исключил основатель партии Эрик Земмур за попытку скооперироваться с "Национальным объединением", а также группа членов "Республиканцев" во главе с лидером партии Эриком Сьотти, ещё до выборов призывавшим создать коалицию с "Национальным объединением", за что и его пытались исключить из партии, но безрезультатно.Даже если соперникам удастся сообща выбить "Национальное объединение" с лидирующей позиции, то сработаться им будет крайне сложно. Даже на этапе агитации против правых представители правительства и левые обмениваются нелестными репликами. Брюно Ле Мэр подчеркнул, что не призывает голосовать за кандидатов от "Непокорившейся Франции", с критикой в адрес партии выступил и премьер-министр страны Габриэль Атталь. Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон в свою очередь заявил, что Атталь не может оставаться во главе правительства на фоне таких низких результатов "Вместе за республику". Что уж говорить о сотрудничестве двух коалиций, если согласия нет даже в стане левых: они ненавидят друг друга и все вместе – Меланшона. Поэтому если вдруг право сформировать правительство досталось бы левым, то они долго и жарко спорили бы насчёт кандидата на роль премьер-министра. Но стоит отметить, что левые создали блок в рекордно сжатые сроки после объявления досрочных выборов.Помимо того, чтобы застать врасплох политических конкурентов неожиданными выборами, Макрон пытался запугать избирателей страшилками о катастрофе, которая ждёт Францию в случае прихода к власти правых. На результатах первого тура выборов это никак не сказалось, а напряжённость в обществе выросла, и в итоге недовольные лидерством "Национального объединения" устроили погромы в разных городах – Париже, Нанте, Дижоне, Лилле, Марселе, Лионе.Протестующие возвели на улицах баррикады, взрывали петарды, крушили магазины, жгли мусорные баки, забрасывали полицейских бутылками. Стражам правопорядка пришлось применить гранаты со слезоточивым газом.Как уживутся во власти Макрон и БарделлаЕсли ничего неожиданного не произойдёт, то "Национальное объединение" одержит победу на парламентских выборах 7 июля и получит право внести кандидатуру премьер-министра. Им, как уже известно, станет 28-летний лидер партии Жордан Барделла, а Ле Пен хочет и дальше руководить партийной фракцией.К слову, Макрон не обязан назначать главу правительства по требованию победившей силы. Он может назначить технического премьера, однако эксперты сомневаются, что такой вариант сейчас возможен.Барделла вступил в "Национальный фронт" (прежнее название партии) в возрасте 16 лет, а спустя два года возглавил подразделение в департаменте Сен-Сен-Дени и стал самым молодым региональным руководителем партии. Особое внимание он уделяет миграционным и экологическим вопросам, поддерживает применение каннабиса в медицинских целях, и, в отличие от нынешнего главы правительства, открытого гея Габриэля Атталя, выступает против однополых браков. Поговаривали, что он состоял в отношениях с другой племянницей Ле Пен - Нолвенн Оливье.Если Макрон утвердит кандидатуру Барделла, то в истории Франции начнётся четвёртый период сожительства – когда президент и премьер-министр представляют разные партии. Последний раз такое было в 1997 году при правом главе государства Жаке Шираке и премьере-социалисте Лионеле Жоспене.На пресс-конференции Барделла заявил: "Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, относясь уважительно к оппозиции, будучи открытым к диалогу и заботящимся о единстве нации. Я готов к политическому сосуществованию с президентом республики и буду уважать Конституцию и полномочия главы государства. Однако мы будем непреклонны при проведении в жизнь нашей политики".Сферы ответственности руководителей-разнопартийцев в период сожительства определены Конституцией: президент возглавляет правительство и продолжает исполнять обязанности верховного главнокомандующего, за ним остаётся последнее слово по внешнеполитическим и оборонным вопросам, а премьер-министр ведает внутриполитической повесткой, включая безопасность, иммиграцию, экономическую политику. Таким образом, Макрон с большой вероятностью столкнётся с серьёзными трудностями при финансировании Украины, поскольку выделение любой помощи в рамках годового бюджета республики требует поддержки парламента, и не стоит забывать, что крупнейшую фракцию будет возглавлять Ле Пен.В интервью изданию Le Telegramme накануне выборов, 27 июня, она предупредила: "Барделла не намерен искать поводов для ссоры, но он установит красные линии. Что касается Украины, президент не сможет отправить туда французские войска".Премьер-министр распоряжается государственной казной, в то время как президент лишь носит почётный титул верховного главнокомандующего, добавила Ле Пен. Стоит отметить, что главе правительства Конституция также отводит определённую роль в вопросах обороны.В тот же день на эту тему высказался и сам Барделла в ходе теледебатов. "Если завтра я займу пост премьер-министра, французские солдаты не будут направлены на территорию Украины. Отправка войск сделала бы Францию стороной конфликта. [Я намерен избегать эскалации в отношениях с РФ], которая является ядерной державой, по этой причине я выступаю против отправки Киеву дальнобойных ракет, с помощью которых могут наноситься удары по территории России", - заявил он.При этом не стоит рассчитывать на то, что после прихода в правительство правых Франция прекратит поддерживать Украину и возглавит движение сторонников мирного урегулирования, содействующих скорейшему запуску переговорного процесса.19 июня Барделла разъяснил журналистам позицию партии по украинскому вопросу: продолжать оказывать Киеву помощь, поставляя оборудование, боеприпасы и оборонительное вооружение, но при этом избегать рисков эскалации в регионе, а самое главное — не пересекать "красную линию", которую уже пересёк Макрон, - не отправлять французских солдат на Украину. И вот что любопытно: накануне первого тура выборов "Национальное объединение" удалило из своей программы пункты об углублении связей с Россией по определённым вопросам.Макрон пришёл к власти в 2017 году на фоне не самого удачного президентства как правых (Николя Саркози), так и левых (Франсуа Олланда), а также отсутствия ярких политических фигур."Сегодня ситуация изменилась. Выборы в Европарламент показали, что во Франции в политику идут новые люди. Есть из кого выбирать. И самым харизматичным из них, на мой взгляд, является Жордан Барделла, выходец из очень простой семьи, знающий реальную жизнь, хорошо подготовленный, прекрасный оратор, у него, безусловно, большое будущее. Недаром на выборах в Европарламент он получил больше всего голосов практически во всех регионах страны и у всех групп избирателей, независимо от их возраста и социального положения", - отметил бывший посол РФ во Франции Александр Орлов в интервью для программы "Международное обозрение".Таким образом, он имеет шансы стать кандидатом в президенты от "Национального объединения" в 2027 году. Следующие пройдут уже без Макрона – два срока он отсидел в Елисейском дворце, больше Конституция не позволяет.Однако, как напоминает Орлов, в истории Франции не было случая, чтобы политический деятель, занимавший пост премьер-министра накануне президентских выборов, одерживал на них победу. Возможно, Барделла сумеет переломить эту тенденцию. Хотя почти за 3 года многое может измениться.Накануне парламентских выборов и перед лицом реальной угрозы со стороны правых президент Франции вдруг заявил о необходимости сохранять контакт с Россией. Почему - читайте в материале Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, франция, парламентские выборы, эммануэль макрон, марин ле пен, правые, украина