Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции
17:03 01.07.2024 (обновлено: 17:51 01.07.2024)
© AFP2024 / FRANCOIS LO PRESTI
© AFP2024 / FRANCOIS LO PRESTI
Страшный сон президента Франции Эммануэля Макрона сбылся: на парламентских выборах победили правые вместе с его заклятой соперницей Марин Ле Пен. Столкнётся ли республика с двоевластием?
Итоги внеочередных выборов в Национальную ассамблею - нижнюю палату французского парламента - подведены. Никаких сюрпризов: в первом туре победу одержала правая партия "Национальное объединение" с результатом 33,4% голосов (т. е. её поддержала треть избирателей, пришедших на участки).
На втором месте — блок левых сил "Новый народный фронт" с 27,98%, а правительственная коалиция "Вместе за республику" (президентская партия "Ренессанс", "Демократическое движение", "Горизонты", "Союз демократов и независимых", Радикальная партия) финишировала лишь третьей, набрав 20,76%.
Перспектива правого правительства никогда не было настолько реальной
После провала своей партии на выборах в Европарламент глава республики Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы в рекордно сжатые сроки – всего через три недели (такого в истории Франции ещё не было), рассчитывая застать правых врасплох из-за недостатка времени на проведение избирательной кампании, но просчитался.
В части округов выборы после первого тура закончились – там, где тот или иной кандидат набрал свыше 50% голосов не менее чем 25% зарегистрированных в избирательных списках граждан. Так, сразу переизбраться в Национальную ассамблею удалось минимум 37 представителям "Национального объединения", включая лидера парламентской фракции Марин Ле Пен. Бывший президент-социалист Франсуа Олланд, баллотирующийся от левых, этим похвастаться не может.
"Французы продемонстрировали свою готовность перевернуть страницу семи лет презрительной и разъедающей силы. Это знак доверия, который делает честь и обязывает нас", - заявила она.
В остальной части страны борьба за парламентские кресла продолжится 7 июля во втором туре. В него проходят двое кандидатов с лучшими результатами, а в случае если третий набрал не менее 2,5% голосов от числа зарегистрированных в списках избирателей, то и его имя включат в бюллетень.
Возможно, это звучит абсурдно, но при равных результатах у двух кандидатов победу присуждают старшему по возрасту. Во второй тур прошли несколько членов нынешнего правительства, например, глава МИД Франции Стефан Сежурне и министр внутренних дел Жеральд Дарманен (всего в выборах участвуют 24 из 35 членов правительства и по общему правилу в случае проигрыша должны подать в отставку).
Таким образом, чем больше голосующих, тем ниже планка для второго тура. А голосующих на этот раз как никогда много: уже к 17:00 по местному времени явка составила 59,39% и стала рекордной с 1978 года. Доверенностей для тех, кто не смог проголосовать лично, оформлено вдвое больше, чем в 2022-м, - порядка 2 млн.
Это свидетельствует, насколько важное значение состоявшиеся выборы имеют для населения, ведь по их итогам может смениться не только правительство, но и курс развития Пятой республики. Результаты голосования в Европарламент явно стали демонстрацией протеста французов против политики, которую проводит Макрон.
Правые никогда не были так близки к власти, как сейчас. Теоретически по итогам выборов "Национальное объединение" может получить от 260 до 310 мандатов, а соответственно, и парламентское большинство, для чего нужно 289 мест. Левым прогнозируют 115-145 кресел, а правительственной коалиции - от 90 до 120.
Для сравнения: на выборах 2022 года победила коалиция "Вместе!", поддерживающая Макрона, получившая 245 мандатов. Вторым был союз левых партий NUPES – 131, "Национальное собрание" третьим с 89.
Проигрыш своей политической силы – это только часть кошмара Макрона. Гораздо больше его беспокоит победа правых, и перед страхом этого сценария президент призвал демократов и республиканцев сплотиться против "Национального объединения" во втором туре.
С таким же посылом выступил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, который не участвует в нынешних выборах и готов уступить свой пост следующему поколению:
"Это поражение для нашего лагеря. Речь идёт об историческом моменте, перегруппировке политических сил в стране. Необходимо сделать так, чтобы "Национальное объединение" не смогло получить абсолютное большинство. Я призываю наших избирателей голосовать за представителей социал-демократического лагеря в тех округах, где кандидаты от [правительственной коалиции "Вместе за республику"] не прошли во второй тур. Я имею в виду кандидатов от Социалистической партии, Компартии и экологистов".
Ради этого правительственная коалиция снимет около 60 кандидатов со второго тура в тех округах, где они потенциально займут третье место и заберут голоса политической силы, которая займёт вторую строчку, а победу в итоге одержат правые. Аналогичным образом поступят и левые.
К объединению всех правых сил в преддверии решающего голосования призвала и Марин Ле Пен. Откликнуться на этот призыв вместе с соратниками могут её племянница Марион Марешаль Ле Пен, возглавлявшая партийный список "Реконкисты" на выборах в Европарламент, откуда её вскоре исключил основатель партии Эрик Земмур за попытку скооперироваться с "Национальным объединением", а также группа членов "Республиканцев" во главе с лидером партии Эриком Сьотти, ещё до выборов призывавшим создать коалицию с "Национальным объединением", за что и его пытались исключить из партии, но безрезультатно.
Даже если соперникам удастся сообща выбить "Национальное объединение" с лидирующей позиции, то сработаться им будет крайне сложно. Даже на этапе агитации против правых представители правительства и левые обмениваются нелестными репликами.
Брюно Ле Мэр подчеркнул, что не призывает голосовать за кандидатов от "Непокорившейся Франции", с критикой в адрес партии выступил и премьер-министр страны Габриэль Атталь. Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон в свою очередь заявил, что Атталь не может оставаться во главе правительства на фоне таких низких результатов "Вместе за республику".
Что уж говорить о сотрудничестве двух коалиций, если согласия нет даже в стане левых: они ненавидят друг друга и все вместе – Меланшона. Поэтому если вдруг право сформировать правительство досталось бы левым, то они долго и жарко спорили бы насчёт кандидата на роль премьер-министра. Но стоит отметить, что левые создали блок в рекордно сжатые сроки после объявления досрочных выборов.
Помимо того, чтобы застать врасплох политических конкурентов неожиданными выборами, Макрон пытался запугать избирателей страшилками о катастрофе, которая ждёт Францию в случае прихода к власти правых. На результатах первого тура выборов это никак не сказалось, а напряжённость в обществе выросла, и в итоге недовольные лидерством "Национального объединения" устроили погромы в разных городах – Париже, Нанте, Дижоне, Лилле, Марселе, Лионе.
Протестующие возвели на улицах баррикады, взрывали петарды, крушили магазины, жгли мусорные баки, забрасывали полицейских бутылками. Стражам правопорядка пришлось применить гранаты со слезоточивым газом.
"В целом запуск внеочередных выборов выглядит как спланированный политтехнологический шаг ради сохранения Макрона у власти, пусть даже ценой "блокирования" с левыми. [На предыдущих выборах Ле Пен] не вела отчаянной борьбы за власть. В этот раз она сыграет свою инструментальную роль в большом спектакле, который разыгрывается сейчас для французов. Протесты а-ля майдан сторонников левых, которые мы сейчас наблюдаем, также могут быть частью этой постановки, общественный резонанс митингов должен "подтолкнуть" или обосновать тот факт, что левые и Макрон сойдутся в коалиции. Никаких протестов на Олимпиаде уже не будет, они выполнят свою функцию — и вентиль закроют. Те же, кто его открыл", — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
Как уживутся во власти Макрон и Барделла
Если ничего неожиданного не произойдёт, то "Национальное объединение" одержит победу на парламентских выборах 7 июля и получит право внести кандидатуру премьер-министра. Им, как уже известно, станет 28-летний лидер партии Жордан Барделла, а Ле Пен хочет и дальше руководить партийной фракцией.
К слову, Макрон не обязан назначать главу правительства по требованию победившей силы. Он может назначить технического премьера, однако эксперты сомневаются, что такой вариант сейчас возможен.
Барделла вступил в "Национальный фронт" (прежнее название партии) в возрасте 16 лет, а спустя два года возглавил подразделение в департаменте Сен-Сен-Дени и стал самым молодым региональным руководителем партии. Особое внимание он уделяет миграционным и экологическим вопросам, поддерживает применение каннабиса в медицинских целях, и, в отличие от нынешнего главы правительства, открытого гея Габриэля Атталя, выступает против однополых браков. Поговаривали, что он состоял в отношениях с другой племянницей Ле Пен - Нолвенн Оливье.
Если Макрон утвердит кандидатуру Барделла, то в истории Франции начнётся четвёртый период сожительства – когда президент и премьер-министр представляют разные партии. Последний раз такое было в 1997 году при правом главе государства Жаке Шираке и премьере-социалисте Лионеле Жоспене.
На пресс-конференции Барделла заявил: "Если в следующее воскресенье избиратели обеспечат нам абсолютное большинство для восстановления страны, я хочу стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, относясь уважительно к оппозиции, будучи открытым к диалогу и заботящимся о единстве нации. Я готов к политическому сосуществованию с президентом республики и буду уважать Конституцию и полномочия главы государства. Однако мы будем непреклонны при проведении в жизнь нашей политики".
Сферы ответственности руководителей-разнопартийцев в период сожительства определены Конституцией: президент возглавляет правительство и продолжает исполнять обязанности верховного главнокомандующего, за ним остаётся последнее слово по внешнеполитическим и оборонным вопросам, а премьер-министр ведает внутриполитической повесткой, включая безопасность, иммиграцию, экономическую политику.
Таким образом, Макрон с большой вероятностью столкнётся с серьёзными трудностями при финансировании Украины, поскольку выделение любой помощи в рамках годового бюджета республики требует поддержки парламента, и не стоит забывать, что крупнейшую фракцию будет возглавлять Ле Пен.
В интервью изданию Le Telegramme накануне выборов, 27 июня, она предупредила: "Барделла не намерен искать поводов для ссоры, но он установит красные линии. Что касается Украины, президент не сможет отправить туда французские войска".
Премьер-министр распоряжается государственной казной, в то время как президент лишь носит почётный титул верховного главнокомандующего, добавила Ле Пен. Стоит отметить, что главе правительства Конституция также отводит определённую роль в вопросах обороны.
В тот же день на эту тему высказался и сам Барделла в ходе теледебатов. "Если завтра я займу пост премьер-министра, французские солдаты не будут направлены на территорию Украины. Отправка войск сделала бы Францию стороной конфликта. [Я намерен избегать эскалации в отношениях с РФ], которая является ядерной державой, по этой причине я выступаю против отправки Киеву дальнобойных ракет, с помощью которых могут наноситься удары по территории России", - заявил он.
При этом не стоит рассчитывать на то, что после прихода в правительство правых Франция прекратит поддерживать Украину и возглавит движение сторонников мирного урегулирования, содействующих скорейшему запуску переговорного процесса.
19 июня Барделла разъяснил журналистам позицию партии по украинскому вопросу: продолжать оказывать Киеву помощь, поставляя оборудование, боеприпасы и оборонительное вооружение, но при этом избегать рисков эскалации в регионе, а самое главное — не пересекать "красную линию", которую уже пересёк Макрон, - не отправлять французских солдат на Украину.
И вот что любопытно: накануне первого тура выборов "Национальное объединение" удалило из своей программы пункты об углублении связей с Россией по определённым вопросам.
Макрон пришёл к власти в 2017 году на фоне не самого удачного президентства как правых (Николя Саркози), так и левых (Франсуа Олланда), а также отсутствия ярких политических фигур.
"Сегодня ситуация изменилась. Выборы в Европарламент показали, что во Франции в политику идут новые люди. Есть из кого выбирать. И самым харизматичным из них, на мой взгляд, является Жордан Барделла, выходец из очень простой семьи, знающий реальную жизнь, хорошо подготовленный, прекрасный оратор, у него, безусловно, большое будущее. Недаром на выборах в Европарламент он получил больше всего голосов практически во всех регионах страны и у всех групп избирателей, независимо от их возраста и социального положения", - отметил бывший посол РФ во Франции Александр Орлов в интервью для программы "Международное обозрение".
Таким образом, он имеет шансы стать кандидатом в президенты от "Национального объединения" в 2027 году. Следующие пройдут уже без Макрона – два срока он отсидел в Елисейском дворце, больше Конституция не позволяет.
Однако, как напоминает Орлов, в истории Франции не было случая, чтобы политический деятель, занимавший пост премьер-министра накануне президентских выборов, одерживал на них победу. Возможно, Барделла сумеет переломить эту тенденцию. Хотя почти за 3 года многое может измениться.
Накануне парламентских выборов и перед лицом реальной угрозы со стороны правых президент Франции вдруг заявил о необходимости сохранять контакт с Россией. Почему - читайте в материале Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным.