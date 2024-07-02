Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
09:50 02.07.2024 (обновлено: 09:53 02.07.2024)
аэродром Миргород
Российская армия в очередной раз успешно атаковала аэродром "Миргород" в Полтавской области, уничтожив пять действующих и повредив еще два находящихся на ремонте истребителей Су-27. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России
"Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Минобороны также опубликовало видео поражения многоцелевых истребителей украинской армии.
Ранее ВС России атаковали аэродром "Миргород" в конце мая. В результате была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами ВСУ.
30 июня, 16:50Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу Российский истребитель Су-27П успешно отогнал от российской границы над Балтийским морем F-16 ВВС Дании, продемонстрировав ему арсенал ракет самолета. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber