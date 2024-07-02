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Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ

Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ - 02.07.2024 Украина.ру

Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ

Российская армия в очередной раз успешно атаковала аэродром "Миргород" в Полтавской области, уничтожив пять действующих и повредив еще два находящихся на ремонте истребителей Су-27. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России

2024-07-02T09:50

2024-07-02T09:50

2024-07-02T09:53

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Минобороны также опубликовало видео поражения многоцелевых истребителей украинской армии. Ранее ВС России атаковали аэродром "Миргород" в конце мая. В результате была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами ВСУ. Как российские бойцы разносят боевую авиацию Украины читайте в интервью изданию Украина.ру военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина.

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