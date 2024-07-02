Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ - 02.07.2024 Украина.ру
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Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ - 02.07.2024 Украина.ру
Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
Российская армия в очередной раз успешно атаковала аэродром "Миргород" в Полтавской области, уничтожив пять действующих и повредив еще два находящихся на ремонте истребителей Су-27. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России
2024-07-02T09:50
2024-07-02T09:53
новости
вооруженные силы украины
полтавская область
украина
минобороны
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Минобороны также опубликовало видео поражения многоцелевых истребителей украинской армии. Ранее ВС России атаковали аэродром "Миргород" в конце мая. В результате была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами ВСУ. Как российские бойцы разносят боевую авиацию Украины читайте в интервью изданию Украина.ру военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина.
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новости, вооруженные силы украины, полтавская область, украина, минобороны, аэродромы, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Полтавская область, Украина, Минобороны, аэродромы, СВО

Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ

09:50 02.07.2024 (обновлено: 09:53 02.07.2024)
 
аэродром Миргород
аэродром Миргород
Читать в
Российская армия в очередной раз успешно атаковала аэродром "Миргород" в Полтавской области, уничтожив пять действующих и повредив еще два находящихся на ремонте истребителей Су-27. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России
"Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Минобороны также опубликовало видео поражения многоцелевых истребителей украинской армии.
Ранее ВС России атаковали аэродром "Миргород" в конце мая. В результате была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами ВСУ.
Как российские бойцы разносят боевую авиацию Украины читайте в интервью изданию Украина.ру военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
30 июня, 16:50
Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу Российский истребитель Су-27П успешно отогнал от российской границы над Балтийским морем F-16 ВВС Дании, продемонстрировав ему арсенал ракет самолета. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Fighterbomber
 
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