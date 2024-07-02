Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие - 02.07.2024 Украина.ру
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Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие
Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие - 02.07.2024 Украина.ру
Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие
Ракетные системы ATACMS, когда их запускают из района Одессы, долетают до Крыма всего за три минуты. В целом российские военные уже научились сбивать крылатые ракеты, но против ATACMS пока не нашли противоядие. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-07-02T05:00
2024-07-02T05:00
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За последнее время в зоне спецоперации наметились несколько тенденций, которые дают простор для наблюдений и анализа.Так, значительно увеличилось число ракетных ударов ВСУ по аэродромам и системам ПВО в Крыму при помощи разведывательных систем США. Это дает основание полагать, что Киев действительно готовится к массированному применению самолетов F-16 и пытается нащупать слабости в обороне ВС РФ.В Крыму возникла острая проблема ракетных атак, потому что американские системы ATACMS, когда их запускают из района Одессы, долетают до полуострова всего за три минуты. При этом вряд ли их запускают с кораблей в Черном море, рассказал эксперт.Скорость американских ракет ATACMS составляет 1,5 маха (1500 м/с). За это время часто просто невозможно оповестить мирное население, добавил он.Он подчеркнул, что расчеты систем ATACMS состоят из военнослужащих США. И когда военные наносят удары по местам пуска этих ракет, они уничтожают и граждан США. Об этом необходимо знать и президенту Америки Джо Байдену, и экс-президенту Дональду Трампу.По мнению эксперта, власти США "отправляют собственное население на смерть ради государственного образования, которое даже не входит в НАТО".Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, какова в настоящий момент ситуация с беспилотниками в зоне СВО - в интервью Виктора Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
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новости, сша, одесса, крым, джо байден, вс рф, ракеты, ракетный удар, всу
Новости, США, Одесса, Крым, Джо Байден, ВС РФ, ракеты, ракетный удар, ВСУ

Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие

05:00 02.07.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Ракетные системы ATACMS, когда их запускают из района Одессы, долетают до Крыма всего за три минуты. В целом российские военные уже научились сбивать крылатые ракеты, но против ATACMS пока не нашли противоядие. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
За последнее время в зоне спецоперации наметились несколько тенденций, которые дают простор для наблюдений и анализа.
Так, значительно увеличилось число ракетных ударов ВСУ по аэродромам и системам ПВО в Крыму при помощи разведывательных систем США. Это дает основание полагать, что Киев действительно готовится к массированному применению самолетов F-16 и пытается нащупать слабости в обороне ВС РФ.
В Крыму возникла острая проблема ракетных атак, потому что американские системы ATACMS, когда их запускают из района Одессы, долетают до полуострова всего за три минуты. При этом вряд ли их запускают с кораблей в Черном море, рассказал эксперт.
Скорость американских ракет ATACMS составляет 1,5 маха (1500 м/с). За это время часто просто невозможно оповестить мирное население, добавил он.

"И сбить ее (баллистическую ракету ATACMS. - Ред.) за это время очень сложно. Если крылатые ракеты мы в целом научились сбивать, то против ATACMS мы пока не нашли противоядие", - отметил Евсеев.

Он подчеркнул, что расчеты систем ATACMS состоят из военнослужащих США. И когда военные наносят удары по местам пуска этих ракет, они уничтожают и граждан США. Об этом необходимо знать и президенту Америки Джо Байдену, и экс-президенту Дональду Трампу.
По мнению эксперта, власти США "отправляют собственное население на смерть ради государственного образования, которое даже не входит в НАТО".
Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.ру
О том, какова в настоящий момент ситуация с беспилотниками в зоне СВО - в интервью Виктора Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
Украинский флаг на лице
30 июня, 15:35
Украинское счастье: жить в долг, платить кровьюУ Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику. Обычно на эти цели тратятся проступающие в казну налоги и разного рода сборы (таможенные, акцизные и т.д.).
 
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