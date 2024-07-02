Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Ракетные системы ATACMS, когда их запускают из района Одессы, долетают до Крыма всего за три минуты. В целом российские военные уже научились сбивать крылатые ракеты, но против ATACMS пока не нашли противоядие. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
За последнее время в зоне спецоперации наметились несколько тенденций, которые дают простор для наблюдений и анализа.
Так, значительно увеличилось число ракетных ударов ВСУ по аэродромам и системам ПВО в Крыму при помощи разведывательных систем США. Это дает основание полагать, что Киев действительно готовится к массированному применению самолетов F-16 и пытается нащупать слабости в обороне ВС РФ.
В Крыму возникла острая проблема ракетных атак, потому что американские системы ATACMS, когда их запускают из района Одессы, долетают до полуострова всего за три минуты. При этом вряд ли их запускают с кораблей в Черном море, рассказал эксперт.
Скорость американских ракет ATACMS составляет 1,5 маха (1500 м/с). За это время часто просто невозможно оповестить мирное население, добавил он.
"И сбить ее (баллистическую ракету ATACMS. - Ред.) за это время очень сложно. Если крылатые ракеты мы в целом научились сбивать, то против ATACMS мы пока не нашли противоядие", - отметил Евсеев.
Он подчеркнул, что расчеты систем ATACMS состоят из военнослужащих США. И когда военные наносят удары по местам пуска этих ракет, они уничтожают и граждан США. Об этом необходимо знать и президенту Америки Джо Байдену, и экс-президенту Дональду Трампу.
По мнению эксперта, власти США "отправляют собственное население на смерть ради государственного образования, которое даже не входит в НАТО".
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