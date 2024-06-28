https://ukraina.ru/20240628/1055883686.html

Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США

Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США - 28.06.2024 Украина.ру

Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США

Генеральный директор компании по производству FPV-дронов "Аэро-хит" Виктор Яценко рассказал изданию Украина.ру о том, что российские дроны до сих пор собираются из китайских комплектующих, и страшны ли рои беспилотников с искусственным интеллектом

2024-06-28T12:29

2024-06-28T12:29

2024-06-28T12:29

дроны

бпла

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сво

спецоперация

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сша

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вооруженные силы украины

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Ему 39 лет. С 2014 по 2019 годы он был министром связи ДНР. В настоящий момент является членом политсовета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду". Советник Захара Прилепина. По предложению экс-министра иностранных дел ДНР Екатерины Губаревой, фирма которой занимается беспилотниками, переехал в Хабаровск, где наладил сборку БПЛА. -Виктор, какова в настоящий момент ситуация с беспилотниками на фронте? У нас лучше или хуже, чем у ВСУ? Если хуже, то почему?- За объективность не ручаюсь. У меня, у моих товарищей, у людей, которые регулярно видят обстановку на местах, субъективный взгляд на эти вещи. Выскажусь критически: мы уступаем нашему противнику по объему, по технической части беспилотных летательных средств. На некоторых участках фронта уступаем ему в шесть раз, например, в Красногоровке под Донецком, которую сейчас освобождаем, а на некоторых - в два раза.В Красногоровке они расходуют 300 дронов в сутки. Правда, я знаю подразделения, где у нас действительно есть положительная динамика, например, на Херсонском направлении. Знаю точно об этом, потому что общаюсь с командирами оттуда. Но в этом случае, видимо, исключение. Почему так сложилось, не знаю.- Почему тогда Россия до сих пор на третий год СВО производит так мало дронов?- По факту уже производит, конечно. Но надо же понимать, что этот процесс не статичен в плане применяемых технологий. И сегодня одна из проблем, что у нас есть крупные поставщики, но они, к сожалению, не успевают быстро адаптироваться под требования линии боевого соприкосновения. Мы сейчас говорим о применении средств связи на дронах, методиках ретранслирования…Противник способен заводить свои БПЛА на глубину в 25 км, чего мы пока себе позволить не можем.Они успешно применяют дроны "Баба-Яга", которые уже на сегодняшний день выступают как Mothership, это авианосная группа, условно говоря. У украинцев есть возможность применять "Старлинк" для связи на более больших дронах.Мы только сейчас подходим к тому, что у нас появляется низкоорбитальная группировка связи (БЮРО 1440 - Ред.). Только сейчас предполагаем, что у нас появятся какие-то ресурсы. Мы видим, что действительно есть определенные решения в области длинноволнового LTE-покрытия (не буду называть частот), которое строится на сегодняшний день, в том числе специальными подразделениями.Но вот так, чтобы у нас появилась прям стратегия, и она была бы обобщенная, и кто-то в рамках этой стратегии консолидировал бы все силы и средства − такого, к сожалению, я пока не вижу. Хотелось бы, чтобы кто-то нас объединил, поставил задачи.Тут момент такой наступает, что мы излишне конкурируем. Понятно, что капитализм, все производители дронов, которые борются за свое существование, хотя потребности фронта большие. А я на свое предприятие смотрю не только как на поставщика для нужд СВО. Я смотрю на то, что мы должны в России строить Enterprise Drone. -Это что за зверь такой?- Enterprise Drone – это продукция массового потребления с высокой технологичностью. Например, мы возьмем Mavic или Аutel. Нам нужен дрон, который взял и полетел, чтобы не нужны были школы какие-то особенные подготовки. Потому что FPV – это вообще был спортивный дрон, это была узкая линейка, где энтузиасты на универсальных пультах (там можно присоединить самые разные механизмы управления) пилотировали эти скоростные дроны. Но это был спорт. Сейчас это не спорт.А есть решения, которые уже "навороченные": с мозгами, со стабилизацией, с каким-то набором искусственного интеллекта, алгоритмов – это Mavic, это Phantom Pro, это Аutel. То есть мы должны строить такую линейку дронов, потому что у нас огромная страна, у нас огромные потребности в беспилотной авиации, в малой беспилотной авиации, надо обеспечить зондирование, разведку лесопосадок, магистралей, контроль продуктопроводов, доставку корреспонденции, посылок.Поле не пахано, особенно в условиях безграничности Российской Федерации. Сегодня мы просто словно воздух глотаем, потому что его не хватает. Мы вынуждены прорываться через этот процесс уже в рамках боевых действий.- Говорят, что скоро украинцы поставят на свои беспилотники искусственный интеллект и будут запускать их роями. Они сами будут производить разведку, выбирать себе цель, отдавать команды корректировщикам и разведчикам. А мы не сможем всего этого делать, потому что у нас нет нужных чипов, так как мы их не производим. Так это или не так?- Нет, рои создать сложно. Боевого роя нет ни у кого. Да, США, Китай, и другие страны двигаются к этому направлению. Понятно, что если США реально смогут получить эти технологии, то они будут и у нашего тактического противника, но вопрос реализации такой технологии не прост. Речь идет о возможности перерабатывать петафлопс-информацию, необходимую для вычисления данных, при ведении активных боевых действий.Сегодня установить необходимые мощности в маленький дрон не представляется возможным. Мы же отдаем себе отчет, сколько серверов рассчитывают логику GPT-3 и GPT-4. Это мейнфреймы огромные, серверные.Да, есть действительно интересные производительные платы в мини-корпусе. Но тут искусственный интеллект очень ограничен. Я могу сказать, что у Аutel есть действительно крутые наработки в части работы с датасетом. Это применение машинного зрения, которое способно распознавать много техники.Но как себя эта разработка поведет в реальном бою, не знаю. Насколько рой сможет контролировать целеполагание, замещение, обеспечение? Этот рой должен анализировать свои потери, он должен себя компенсировать. То есть, то, что футуристы нам прогнозируют, это, наверное, конечно, наступит, но точно не завтра. А тогда, когда произойдет какой-то кардинальный шаг вперед в плане вычислительной емкости процессора, кристалла, который при этом необходимо обеспечить токами. А также двигателей, полетных контроллеров, регуляторов управления двигателей, видеопередатчиков, радиопередатчиков и так далее.Тут очень ограниченная история, и архитектор, который моделирует её, прекрасно понимает, что заставить много думать компьютер нельзя. Поэтому решение тут одно: если будет высокоскоростная возможность питать контентом через каналы связи, это условно низкоорбитальная группировка спутников.Это решение от Илона Маска, либо это решение, которое есть в России. Сейчас активно развивается Бюро 1440, и при достижении поставленных целей может начаться космическая война. Понятно, что мы начнем сбивать путники, это неизбежно.Тут такая история, что каждое решение, если оно будет нести критический фактор, тут же получит противодействие. Это так же понятно, как и то, что сегодня мы должны реально сбивать все американские Hawk, которые летают над Крымом.Это, мне кажется, безоговорочная позиция. Эти беспилотники не занимаются зондированием в рамках условных нейтральных территориальных вод. Это уже агрессия фактическая, когда погибают дети на пляже. Поэтому история о формировании роя, исходя из мнения профессионального сообщества, и моего, как человека, погруженного давно в проектную область разработки программного обеспечения, на сегодня не реализуема.- А вы применением искусственного интеллекта занимаетесь?- Мы в "Аэро-хит" сегодня ведем два отдельных направления в части разработки искусственного интеллекта. У нас есть отдельные две команды, которые занимаются разными спектрами в плане разработки. Донаведение и фокусировка на источнике разного излучения, и так далее.Но там определенный набор алгоритмов, потому что искусственный интеллект — это часто больше "хайп". Это вручную написанные алгоритмы, просчитанные. Да, есть логика определенная, по которой компьютер умеет перебирать определенный объем массив данных, но он подготовлен человеком, и он ограничен.Сказать, что дрон вылетит, найдет в интернете фотографию какого-нибудь Бородая, распознает, потом будет его преследовать. Нет, такого не будет.-У украинцев уже появились дроны-истребители, которые сбивают наши дроны-разведчики и дроны-корректировщики. Мы фактически слепнем из-за этого на фронте. Как с этими истребителями бороться?-Единственный способ – сбивать. Да, мы в этом плане работаем, двигаемся. Так что мы скоро тоже будем уничтожать дроны. Уже в этом году.- Пришел новой министр обороны. Что-то изменилось в плане решения проблемы с беспилотниками?- Пошли определенные запросы, заявки от Минпромторга. Соответственно, фокус на региональных производителях. Потому что мы говорим "Россия большая", а по факту часто ресурсы страны концентрируются внутри МКАД. Направление этого вектора сейчас меняется: в субъектах есть научные центры, производственные комбинаты, объединения. Не то чтобы прорыв, но я вижу окно возможностей для регионов, это очень важно.Нам нужно децентрализовать наш промышленный потенциал и дать возможность развиваться компаниям, молодым стартапам, гаражным кооперативам, которые в себе видят определенный потенциал, и аккумулируют опыт и компетенции. Потому что, давайте говорить откровенно, из этих гаражных кооперативов сегодня могут вырасти предприятия, обеспечивающие отраслевые решения для государства.Правда, сегодня они подчас разобщены, и мы должны их снова консолидировать, обеспечить их лабораториями, производственными заказами. Нам сегодня не нужна дикая конкуренция, нам нужен равномерный плановый подход, который будет формироваться в столице и распространяться на все уголки нашей необъятной страны.- Считается, что наши предприятия по производству дронов – это просто сборочные предприятия, которые собирают дроны из китайских комплектующих. Я так понимаю, что твое предприятие находится в Хабаровске, потому что рядом китайская граница, и поэтому легче завозить китайские комплектующие?- Ты прав, мы сами ничего не производим: ни чипов, ни комплектующих – мы все покупаем из-за границы. На 99%, если грубо говоря. Безусловно, мы двигаемся в импортозамещении. Сегодня сборка дрона – это должно быть как собрать "Калашникова", понимаешь? Я могу сказать, у меня есть люди, которые были фитнес-тренерами, а сегодня они пришли на предприятие, говорят: "Мы хотим дроны паять". Навыки радиомонтажа должны быть мегавостребованы, а как иначе нам формировать компетенцию? Нужно начать с малого: нам нужно снова начать паять, мы должны начать с элементарной базы: как читать микросхемы, как понимать, какие транзисторы нам нужно достать.Понятно, что транзисторы мы сегодня в полном объеме не производим, но активизация в направлении большая, и уже есть предприятия в этой нише. Мы пока не можем сегодня выращивать кристаллы, но у нас появились собственные компании, которые создают набор инструкций, создают матрицы для печати кристаллов.Да, у нас сегодня китайские 3D-принтеры, но мы в этих 3D-принтерах умеем делать любой промышленный дизайн. Это тоже нужно. А когда мы научимся производить комплектующие? Мы сегодня как никогда близки к этому на самом деле. Вот этот разрыв с глобальной экономикой, он действительно вынуждает нас слезть с печи и вспомнить, что мы вообще-то наследники великой советской цивилизации, где все производилось.Проблемы есть: у нас есть двигатели на те же коптеры, у нас нет магнитов для них, у нас нет подшипников. Когда Матвиенко сказала, что у нас нет гвоздей, все посмеялись. Но это же горько, это правда. У нас нет подшипников, понимаешь? Нам нужен завод по подшипникам.Где наша аэрокосмическая промышленность? Почему у нас нет небольшого форм-фактора подшипников? Их нет. Запуская наше производство, мы начали с основы – это корпус, и у нас он свой. Не китайская рама, а начиная с дизайна и производства она отечественная, при этом не классическая — карбон, а алюминиевая, это обусловлено идеей построить модульную платформу и аэродинамикой.- Сколько твое предприятие производит дронов? Сколько человек их собирает?- 1200 дронов в месяц. Клепают их 26 человек. Всего фронту в сутки нужно 2,5 - 2 тысячи дронов.- Виктор, как так получилось с санкциями против "Аэро-хита"? ( Яценко состоит в персональных списках санкций США, ЕС, Австралии, Великобритании с 2015 года - Ред.)-Тут моего вклада пока нет (смеется). Это все команда "Аэро-хита". Я ценю высокую оценку Госдепа и, уверен, мы сможем еще всех и в дальнейшем удивлять технологическим потенциалом наших птиц, попадая во всякие списки и санкции.Читайте также: Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводов

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Александр Чаленко

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