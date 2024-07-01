https://ukraina.ru/20240701/1055980284.html

Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?"

Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?" - 01.07.2024 Украина.ру

Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?"

Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 30 июня 2024 года стала растущая вовлеченность НАТО и США в украинский конфликт.

2024-07-01T17:02

2024-07-01T17:02

2024-07-01T17:02

сша

россия

крым

андрей белоусов

михаил подоляк

нато

вооруженные силы украины

дмитрий киселев

эксклюзив

киселев

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Прошла неделя со дня удара по пляжу в Севастополе, который был нанесен ракетами ATACMS. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 30 июня 2024 года стала растущая вовлеченность НАТО и США в украинский конфликт. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о реакции на атаку в мире и в России, а также о том, что последует за подобной эскалацией.Неделю назад американскими ракетами ATACMS был осуществлен удар по пляжу в Севастополе. Более 150 раненых, четверо погибших, двое из которых – дети. К концу недели водолазы, обследуя море в районе атаки, нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. Сколько еще не найдено, понять пока сложно.Дмитрий Киселев считает, что, если называть вещи своими именами, то это прямое военное нападение США на Крым."ВСУ здесь и не пахнет, не надо обманывать самих себя. Это американские ракеты, наведенные американцами на основе американских разведданных с американских беспилотников, накручивающих петли над Черным морем близ Крыма", — говорит генеральный директор агентства "Россия сегодня".Минобороны России прямо говорит: "Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину".Суть в том, что территориально американцы бьют по России своими ракетами в упор прямо с Украины."Американцы по всей цепочке, от начала до конца, хоть и прикрываются Украиной, но это для наивных", — пояснил Киселев.Об этом же говорит и российский МИД. "По данным Минобороны России, использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности. Все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки. В небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер пытается ускользнуть: "Я ознакомился с комментариями Москвы по Крыму. Я скажу, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне. Мы поставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою территорию от вооруженной агрессии. Это относится и к Крыму, это часть Украины".Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что Украина сама принимает решения, когда дело касается операций и определения целей."У нас нет никакой информации, позволяющей указать, были ли убиты мирные жители. Конечно, мы поговорим с украинцами. Мы очень четко дали понять, что не хотим жертв среди гражданского населения", - утверждает он.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался кровожадно: "В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"… Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими. Которые, со своей стороны, являются гражданскими оккупантами"."Там многие должны получить юридическое наказание за то, что они сменили паспорт Украины на Россию и были по сути коллаборантами, предателями, – заявляет Подоляк – Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом своем статусе. Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство".По мнению Киселева, то, что говорят в Киеве, уже давно ничтожно. Воюют с Россией Соединенные Штаты. И в США есть те, кто это понимает четко. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прямо называет американскую атаку "актом войны": Французский писатель Ксавье Моро также осудил атаку. Он считает, что в Севастополе сегодня уже нет военных объектов. "Российский флот покинул Севастополь и находится в Новороссийске. Таким образом, запуск пяти ракет, каждая из которых стоит 1 миллион долларов, атака стоимостью 5 миллионов долларов имеет цель убить или ранить гражданских лиц, запугать их. Конечно, целью также является сорвать туристический сезон в Крыму. Это кажется безобидным, но это не так", - заявил Моро.Дмитрий Киселев убежден, что это вовсе не кажется "безобидным". "Массированный ракетный удар с кассетными боеприпасами по Севастополю – это очевидная эскалация войны, и делать вид, что все, как обычно, уже невозможно", - подчеркнул телеведущий.Министр обороны США Ллойд Остин обычно не звонит своему российскому коллеге Андрею Белоусову. Но 25 июня 2024 года по инициативе американской стороны состоялся их телефонный разговор.Опубликованный по итогам разговора пресс-релиз от имени Минобороны вряд ли передает полностью накал беседы. "Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Также были обсуждены другие вопросы", - говорится в документе.Официальный представитель Пентагона Патрик Радейр к этому добавил, что министр Остин в разговоре с Андреем Белоусовым отметил важность сохранения коммуникаций между военными ведомствами США и России."Коммуникации, конечно, важны. Но американские ракеты при этом бьют по нашим городам. Россия с этим, конечно, не смирится", — считает Киселев.А пока в России идет осмысление происходящего. Замглавы МИД Сергей Рябков на "Примаковских чтениях" заявил, что сегодня риски прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, высоки. "Мы пришли к выводу, что надо думать о том, что дальше и как минимизировать риски прямого столкновения. Профессиональный разговор на эту тему должен быть продолжен. К сожалению, по официальной линии наши оппоненты выдвигают заведомо неприемлемые условия для проведения такого диалога", - отметил Рябков."Разве не страшно подумать, на какой масштаб ущерба рассчитывали американцы, запуская в воскресный день одновременно целых пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками? Хорошо, четыре мы перехватили на подлете. А если бы все пять достигли цели? И какой ущерб нам вообще американцы планировали и задумывались ли об ответном ущербе себе?" — задался вопросом Киселев.Из реакции, о которой стало к концу недели известно, – поручение министра обороны России Андрея Белоусова "внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации" в связи с все большей вовлеченностью США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. В заявлении Минобороны России говорится, что ответственность за это будут нести страны НАТО.Поручение Андрея Белоусова, безусловно, будет выполнено. Ждем самих "мер оперативного реагирования".О том, какие меры могут быть приняты, в материале — "Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем".

https://ukraina.ru/20240625/1055835017.html

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Сергей Зуев

сша, россия, крым, андрей белоусов, михаил подоляк, нато, вооруженные силы украины, дмитрий киселев, эксклюзив, киселев, минобороны