https://ukraina.ru/20240628/1055940258.html

Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем

Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем - 28.06.2024 Украина.ру

Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу предложить меры оперативного реагирования на возросшую активность американских разведывательных дронов в Черном море. За последнее время в СМИ сообщалось о нескольких инцидентах с участием таких беспилотников

2024-06-28T16:25

2024-06-28T16:25

2024-06-28T16:25

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россия

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черное море

бпла

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андрей белоусов

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Удар по СевастополюО необходимости реагирования на полеты американских БПЛА над Черным морем снова заговорили после удара со стороны Украины по Севастополю, который произошел 23 июня.ВСУ атаковали город ракетами ATACMS, четыре из них были сбиты, пятая под воздействием ПВО взорвалась в воздухе над одним из пляжей, где в тот момент было много отдыхающих. Из-за того, что ракета была начинена кассетными боеприпасами, погибли пятеро, в том числе трое детей.Исходя из данных сервиса Flightradar, в момент удара в Черном море кружил беспилотник RQ-4B Global Hawk США. В тот день он взлетел из Сицилии и примерно за час до удара по Севастополю появился к югу-востоку от Крыма. Известно, что затем он двигался в сторону полуострова в течение десяти минут.Встречи в небеАмериканские БПЛА не в первый раз фигурируют в подобных инцидентах.На следующий день после удара по Севастополю телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что российский МиГ-31 на огромной скорости "совершенно случайно" пролетел на большой высоте рядом с беспилотником Global Hawk над Черным морем. После этого с параметрами полета американского БПЛА "произошли некоторые изменения", беспилотник "передумал" выполнять разведывательное задание и повернул назад.Автор канала подчеркнул, что МиГ-31 делал два захода, в ходе второго он разогнался до скорости в 2.3 Маха (в переводе на км/ч – свыше 2817), после чего у Global Hawk начались проблемы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам рассказал, что не располагает информацией об этом инциденте. В США также не подтверждали эту информацию.Похожая история произошла над акваторией Черного моря в марте прошлого года. По данным Минобороны РФ, MQ-9A Reaper летел с выключенными транспондерами и с "нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".В ходе полета он опасно сблизился с истребителями Су-27, дрон совершил резкий маневр, "перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью".Происшествия в СирииПериодически российской авиации приходится подниматься в небо из-за пролетов БПЛА Соединенных Штатов в Сирии. В четверг, 27 июня, над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс MQ-9 Reaper "встретился" с самолетом Су-35."Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - говорилось в сообщении Министерства обороны РФ.Об аналогичном происшествии там же сообщалось также за пару дней до этого.Ответственность НАТОСогласно заявлению Минобороны, американские дроны "осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России".Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, отметили в ведомстве.Отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу "внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации".Что будут делать СШАКак пишет телеграм-канал "Военная хроника", даже при решении проблемы с полетами вблизи Крыма MQ-9 Reaper, в распоряжении натовцев останется внушительная спутниковая группировка, которая обслуживает интересы Соединенных Штатов.Одновременно над Крымом и Черным морем может находится 30-40 спутников, в том числе коммерческие, которые формально не имеют отношения к армии США, отмечает канал. Речь идет, например, об аппаратах Maxar или Planet Labs, которые могут быть задействованы для сбора данных для ударов по Крыму."Эти компании формально не имеют отношения к МО США, однако собирают важнейшие данные по военным объектам ВС РФ в Крыму и на соседних территориях и, вероятно, передают эти данные в Вашингтон и далее в Киев, чем способствуют разработке оперативных планов", - говорится в сообщении.Разведка при помощи БПЛА – быстрый, достоверный и более экономичный вариант слежения за объектами. Лишение американцев такой возможности в Крыму усложнит им жизнь, однако группировка спутников по-прежнему будет в их распоряжении, хоть ее потенциал и ограничен, делает вывод "Военная хроника".Почему не сбиваютТелеграм-канал "Рыбарь" полагает, что Россия должна активнее бороться с присутствием натовских дронов над Черным морем.По мнению военкора "Комсомольской правды" Александра Коца, речи о том, что эти беспилотники надо сбивать, не идет."Применение систем вооружения по натовским беспилотникам, как бы мне самому этого ни хотелось, это акт агрессии. Со всеми вытекающими. Вы готовы к всеобщей мобилизации, пустым полкам в магазине, рухнувшему интернету, многодневным очередям за бензином на заправке?" - написал он у себя в телеграм-канале.Скорее всего речь будет идти о невооруженном воздействии, уточнил журналист."О таких маневрах, как "Отошел!", о наглых и безответственных действиях беспилотников, которые опасно сближаются с нашими истребителями (как на видео - это в Сирии), о случайных встречах дронов с нашими МиГами на высоте в 16-18 километров, когда летчик, чудом уходя от столкновения, создает перед Глобал Хоком такую турбулентность, что он разворачивается на базу. В конце концов есть опробованный способ случайного сброса керосина по ходу движения", - заявил Коц.По его словам, полностью разведывательную авиацию США и их союзников из Черного моря России не выдавить, она продолжит действовать через воздушное пространство Румынии или Турции, но это существенно ограничит их возможности.Как тема Украины обсуждалась на дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена - в материале издания Украина.ру Тема России и украинского конфликта была ключевой: итоги первых дебатов в США в рецензиях экспертов.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, крым, черное море, бпла, дроны, андрей белоусов, минобороны