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Повод для беспокойства Кремля, Польша осложняет жизнь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля

Повод для беспокойства Кремля, Польша осложняет жизнь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля - 01.07.2024 Украина.ру

Повод для беспокойства Кремля, Польша осложняет жизнь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля

Кремль назвал некоторые действия Украины поводом для беспокойства. В Польше вводятся новые правила для украинских беженцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-01T13:00

2024-07-01T13:00

2024-07-01T13:02

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Заявления о стягивании Украиной войска к белорусской границе - это повод для беспокойства и для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Белоруссия - это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнёры", - рассказал Песков журналистам.По его словам, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко смогут обсудить эту тему на полях саммита ШОС, если посчитают это необходимым.Ранее начальник Генштаба ВС РБ, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной непростая. По его словам, она меняется каждый день, причём не в лучшую сторону. До этого белорусские силовики заявили о стягивании украинских формирований к границе с Белоруссией. При этом стянули в т.ч. и элитные подразделения Сил обороны Украины.Также обеспокоенность Муравейко вызывает стягивание к западным границам Белоруссии НАТО-вских войск.Польша осложняет жизньС 1 июля в Польше изменились правила для украинцев, заявил в эфире телемарафона директор украинского представительства польского Союза предпринимателей и работодателей (ZPP) Назарий Волянский.Так, теперь украинским беженцам необходимо получить PESEL (аналог российского ИНН — Ред.) сразу после прибытия - ранее на это отводилось 30 дней. При этом теперь для получения PESEL необходимо предъявить загранпаспорт — раньше можно было предъявлять любой документ. С учётом того, что украинским мужчинам за рубежом получить загранпаспорт теперь невозможно, эта норма скажется на них болезненно.Кроме того, для поляков отменяются выплаты за приют для украинцев.При этом все украинские дети должны с 1 сентября идти в польские школы.Украинцы, проживающие в Польше с PESEL год (365 дней), смогут подать заявку на получение временного вида на жительство ("карта побыту"), что дает право проживать в Польше еще 3 года с возможностью остаться.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 15 обстрелов, на горловском направлении — 10 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 64 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в том числе детей 2020 и 2009 года рождения, пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 4 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому, Калининскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 6 снарядов калибром 155 мм и 2 сброса ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону 43 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 43 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Кардашинка — 4; Алёшки — 4; Козачьи Лагеря — 3; Таврийск — 3; Новая Каховка — 5; Каиры — 5; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 8; Малая Лепетиха — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Бабино, Днепряны.Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе в сёлах Бочковка, Журавлевка, Петровка, Ровенек и Щетиновка произведены атаки с помощью двух БпЛА и осуществлены 3 обстрела, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов. Повреждены один частный дом и один автомобиль", - указывалось в сводке.Также в Борисовском районе в селе Богун-Городок было сброшено 3 взрывных устройства с БпЛА. Ранены двое: мужчина и женщина госпитализированы в отделение реанимации городской больницы №2 города Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как тяжелое, вся необходимая помощь оказывается. В селе различные повреждения получили один автомобиль и 6 частных домовладений, один из домов полностью разрушен."В Волоконовском районе в районе села Новое движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. В результате атаки погибла 4-летняя девочка. Четверо раненых с различными множественными осколочными ранениями доставлены бригадами скорой в Валуйскую ЦРБ, где врачи оказывают им медицинскую помощь. Состояние раненых средней степени тяжести. Повреждён один автомобиль", - писал Гладков.Также в Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая, Смородино, Сподарюшино и Пороз было выпущено 15 БпЛА, а также 30 боеприпасов в ходе обстрела. В городе Грайворон пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После обследования и оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение. Повреждены за прошедшие сутки 6 автомобилей, одна из машин полностью сгорела, 5 квартир в МКД, 9 частных домов, из которых 4 разрушены. Также имеются повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ."В Краснояружском районе по селам Демидовка и Поповка выпущено 3 беспилотника. Повреждены два домовладения и линия электропередачи. Над Старооскольским городским округом сбиты 9 БпЛА самолётного типа. Без последствий. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, Белянка выпущено 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и 9 БпЛА. Повреждены 2 автомобиля, 8 частных домовладений, 2 надворные постройки, линии электропередачи и газоснабжения", - отмечалось в сводке.Гибель 4-летней девочки в Волоконовском районе вызвала широкий общественный резонанс."Сегодня вечером в селе Новое Волоконовского района Белгородской области ехала машина - обычная гражданская машина. А в ней - бабушка с дедушкой, мама с папой и четырехлетняя девочка. На них налетел украинский дрон и произвел сброс. Им же просто поиграть с живыми человечками. Случилось самое страшное - все взрослые живы, получив разной степени ранения, а девочка - нет. Так и кончилась жизнь семьи на долгие годы. А этим просто поиграть с живыми человечками. С детьми этих операторов когда-нибудь тоже поиграют - в разной степени смертельные игры", - отметила вечером 30 июня член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.Спикер Мосгордумы Андрей Медведев указал, что произошедшее в Белгородской области свидетельствует о существовании двух Россий."Одни сейчас читают новости с Белгородчины об убийстве маленького ребёнка украинскими террористами. И после этого думать больше ни о чем невозможно. И люди начинают звонить и писать знакомым на фронт: "Что нужно прислать, чем помочь?". Люди начинают переводить деньги на сборы для фронта. Разным подразделениям. Где воюют свои и совсем незнакомые. И так ведь переводят, конечно, и так ведь гуманитарку и снаряжение отправляют, рации, коптеры, мотоциклы, прицелы. Просто сейчас, вот именно в этот момент, тысячи, миллионы людей не могут просто сидеть и читать о том, как бандеровские палачи убили русского ребёнка. Невозможно просто сидеть, читать и ничего не делать при этом. Надо сегодня, завтра, снова собрать, снова отправить груз, чтобы скорее дойти до Победы. Есть другая Россия. Где главная новость, это приезд в Москву рэпера из США. С кем чёрный брат поел, куда сходил. Какие-то как бы дизайнеры и модельер фигурируют также. Из приезда модного поющего негра, особо одарённые, делают далеко идущие выводы о международной обстановке и прорыве в изоляции России. В порыве шизофренического вдохновения уже хотят Канье дать российский паспорт. Ну да. Миллионы русских стоять будут в очередях при этом. White men can't jump, bro. Я не к осуждению вовсе. Просто в очередной раз слишком наглядно выходит, в насколько параллельных реальностях живут две России. Воюющая и гуляющая", - отметил он.Утром 1 июля Минобороны РФ сообщило об атаках ВСУ на приграничные российские регионы."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БпЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БпЛА над территорией Курской области и 9 БпЛА – над территорией Белгородской области", - указывалось в публикации.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Донбассе - в статье Игоря Гомольского "Прифронтовые заметки: лето будет жарким"

https://ukraina.ru/20240701/1055970168.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дмитрий песков, россия, украина, польша, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, шос, генштаб, белоруссия