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Прифронтовые заметки: лето будет жарким

Прифронтовые заметки: лето будет жарким - 01.07.2024 Украина.ру

Прифронтовые заметки: лето будет жарким

Лето 2024 года в Донецке необычайно контрастное: где-то уже почти мирная жизнь, а где-то кровь льется пуще прежнего. Одни районы осторожно выдыхают, а другие стоически переносят лишения и тяготы войны.

2024-07-01T06:11

2024-07-01T06:11

2024-07-01T06:18

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Лишь два вида насекомых умудряются жрать человека, не замолкая при этом: комары и политические деятели государства Украина. Разница в том, что первых такими сотворила природа, а вторые сделали осознанный выбор в пользу людоедства и деградации. "С другой стороны, политиков без электричества хотя бы не слышно, а эта мелкая сволочь лезет даже сквозь москитную сетку", - думаю я, отмахиваясь от звонко пищащей темноты.Жарко. Когда-то, помнится, мы жили без кондиционеров и даже не очень тужили по данному поводу, но прогресс развращает. В отсутствие воды, которая без электричества течь из кранов отказывается, жару переносить все труднее. В одну секунду все, включая тебя самого, делается влажным и липким. Ну как тут уснуть?Вторую неделю противник устраивает одну и ту же хохму: вышибает подстанцию, а после ждет прибытия ремонтных бригад к месту проведения беспилотного сафари. Охотятся, впрочем, не только на электриков. Сегодня, к примеру, под удар попали спасатели, примчавшиеся эвакуировать детишек, что пострадали в результате обстрела. Достается и медикам, и общественному транспорту, и всем прочим. Судя по радиоперехватам их переговоров, любой гражданский – цель БПЛА-шников ВСУ. Не приоритетная, но цель.Сижу за столом, работаю. В небе свистит и я чуть наклоняю голову. Удар! Метров четыреста-пятьсот. Нормально. А голову наклоняю скорей для того, чтоб Смерть уважить. Когда-то ныне покойный офицер сказал мне на позициях, что загодя свою не услышишь. Это правда, ибо прямо в тебя прилетает безо всякого свиста.Прижав к земле куцый хвостик, в комнату врывается кошка. Жмется к ногам, боится. Линяет прямо на глазах. Вроде ко всему привычно домашнее зверье, но если рядом ложится крупное, то даже закаленные двумя-тремя годами войны животные нуждаются в поддержке. О людях тут чего говорить?Жители прифронта и так чувствуют себя забытыми, поскольку восстановление хоть чего-нибудь – это пока не про них и не для них, а без электричества и вовсе впадают в уныние. Вместе со светом из района уходит и связь. Попробуйте остаться без нее в зоне конфликта на сутки-двое! Неизвестно, что там с близкими, непонятно, когда все это дело починят и в курсе ли вообще кто-нибудь, что где-то сломалось.Где-то в марте-апреле встречался с главой Петровского района и отметил для себя, что этой энергичной женщине действительно не плевать на людей. А вот с информированием и пониманием важности такового, честно говоря, плохо. "Уже б человека посадили в машину, "матюгальник" ему дали да отправили колесить по району, чтоб людей в курсе держать", - вздыхают соседи.И вроде все понимают, что не бросили, а военная обстановка вот так складывается, но усталые взрослые порой как дети – впадают в истерику. Хотя… нет, не все. Довелось мне с таксистом ехать, который до СВО колесил по Европе.Долго-долго перечислял он чудеса польской социалки, сравнивая почему-то с тем, что мы имели в ДНР, жаловался, что продукты в Варшаве стоят в разы дешевле, чем здесь. "Родной, погоди! Ты бы съездил на "материк" да с людьми пообщался. Буквально все, что ты перечислил, есть и в России. Причем на совершенно другом уровне. Что же до цен, то даже в Москве они заметно скромнее. Со временем ситуация выровняется и будет лучше, чем в Польше твоей", - не выдержал я. Собеседник закряхтел и запыхтел, а после изрек: "Так это когда будет! Мы ж разве доживем?"Обстановка в центре города показывает, что не все и далеко не сразу, но точно доживем. Нельзя сказать, что в Донецке спокойно, однако ж в сравнении с тем, что бывало ранее, это, конечно же, небо и земля. Даже "Сбер" планирует стационарные пункты обслуживания открывать в то время, как мобильные уже колесят по районам.Иронично, кстати, что в центре работают мобильные пункты "Сбера", а в прифронте – мобильные пункты продажи одежды. Видел такой на днях: стоит микроавтобус под деревьями, чтоб сверху не видно было, а водитель ассортимент показывает местным кумушкам. На рынке стоять и судьбу испытывать охота не всем, а жить хочется.Зашли тут с коллегой на Главпочтамт, а там инновации – электронная очередь, вежливое обслуживание, удобные диваны и даже кондиционер.- Не так уж быстро они работают.- А ты вспомни, что тут раньше было. Забыл уже, как живая очередь аж на улицу выходила?- Признаю свою ошибку!Хочется вновь и вновь говорить о проблемах, которые третий год не решаются, но и читателю, и мне самому отчаянно хочется позитива. Зимой 2022-го мы с товарищем курили на месте очередного прилета, стараясь лишний раз не смотреть на содержимое черепной коробки человека, расплескавшееся по асфальту, а на днях примерно в том же месте наблюдали церемонию открытия какого-то нового заведения. И тут, простите, язык не поворачивается сказать, что позитива нет.Когда-нибудь и на Петровке починят дороги, и дворец молодежи "Юность" восстановят, и "Донбасс-Арену" подлатают, а пока в повестке дня еще не до конца освобожденная Красногоровка и попившее нашей крови Курахово. Лето будет жарким.О том, что в последние дни происходило на фронтах СВО - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии" фронта"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, украина, европа, вооруженные силы украины