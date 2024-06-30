https://ukraina.ru/20240630/1055962824.html

Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя

Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя - 30.06.2024 Украина.ру

Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя

Европейцы хотят мира и развития, а получают от элиты Брюсселя войну, миграцию и застой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объявивший в воскресенье о создании новой ультраправой группы с Европейском парламенте Patriots for Europe (“патриоты за Европу”), которая поможет изменить ситуацию, передает Euronews

2024-06-30T14:18

2024-06-30T14:18

2024-06-30T14:24

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Орбан организовал новую партию, вместе с лидером австрийской ультраправой Партии свободы Киклем и бывшим премьер-министром Чехии. Сегодня стороны подписали подписали манифест “патриотов за Европу” в Вене. В организации партии также приняли участие еще три партии, которые, как указывается, являются пророссийскими. Так автор публикации охарактеризовал их лишь за то, что их представители неоднократно выступали против передачи Киеву оружия и военной техники. "Три политические партии объединили усилия: сильнейшая Австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель – стать сильнейшей правой группой в европейской политике", - написал Орбан в соцсети Х. Накануне глава венгерского правительства раскритиковал новое руководство Евросоюза, назвав "позорным пактом" договоренность Европейской народной партии (ЕНП), одержавшей победу в выборах Европарламента, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в Евросоюзе. До этого президент России Владимир Путин пояснил, почему премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана следует считать не пророссийскими, а "пронациональными" политиками, которые защищают свои интересы.Каковы "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240621/1055775517.html

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новости, виктор орбан, венгрия, европарламент, ес, брюссель, сво