Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя
14:18 30.06.2024 (обновлено: 14:24 30.06.2024)
Европейцы хотят мира и развития, а получают от элиты Брюсселя войну, миграцию и застой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, объявивший в воскресенье о создании новой ультраправой группы с Европейском парламенте Patriots for Europe (“патриоты за Европу”), которая поможет изменить ситуацию, передает Euronews
Орбан организовал новую партию, вместе с лидером австрийской ультраправой Партии свободы Киклем и бывшим премьер-министром Чехии. Сегодня стороны подписали подписали манифест “патриотов за Европу” в Вене.
"Националистические партии из Австрии, Венгрии и Чехии, победившие на выборах в Европарламент, сформировали “патриотов за Европу” — новую ультраправую группу в Европейском парламенте, которая, как они надеются, станет его крупнейшей”, — пишет СМИ.
В организации партии также приняли участие еще три партии, которые, как указывается, являются пророссийскими. Так автор публикации охарактеризовал их лишь за то, что их представители неоднократно выступали против передачи Киеву оружия и военной техники.
"Три политические партии объединили усилия: сильнейшая Австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель – стать сильнейшей правой группой в европейской политике", - написал Орбан в соцсети Х.
Накануне глава венгерского правительства раскритиковал новое руководство Евросоюза, назвав "позорным пактом" договоренность Европейской народной партии (ЕНП), одержавшей победу в выборах Европарламента, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в Евросоюзе.
До этого президент России Владимир Путин пояснил, почему премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана следует считать не пророссийскими, а "пронациональными" политиками, которые защищают свои интересы.